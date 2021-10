Niedziela handlowa w 2022 r. wypada 7 razy. Kiedy jest niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2022 r.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Co do zasady wszystkie niedziele w Polsce są niedzielami niehandlowymi. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym niedziela handlowa stanowi więc wyjątek od zakazu handlu w niedziele i święta. Ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta przewiduje 7 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to:

ostatnia niedziela stycznia, ostatnia niedziela kwietnia, ostatnia niedziela czerwca, ostatnia niedziela sierpnia, niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy, i 7. dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.

Na podstawie powyższego wyliczenia można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w roku.

Niedziela handlowa 2022 - kalendarz

Wszystkie niedziele handlowe najlepiej jest zaznaczyć w kalendarzu. Trzy niedziele handlowe w roku zależą od tego kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 17 kwietnia 2022 r., a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia 2022 r. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 17 kwietnia i dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2022 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo handlowe będą ostatnie niedziele następujących miesięcy: styczeń, kwiecień, czerwiec i sierpień.

Kiedy dokładnie w 2022 r. wypadają poszczególne niedziele handlowe? Sprawdź kalendarz:

Niedziela handlowa w 2022 roku

Podsumowując, w 2022 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

30 stycznia 2022 r. 10 kwietnia 2022 r. 24 kwietnia 2022 r. 26 czerwca 2022 r. 28 sierpnia 2022 r. 11 grudnia 2022 r. 18 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)