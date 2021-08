Niedziela handlowa - wrzesień 2021 ma 4 niedziele. Czy 5 września, 12 września, 19 września lub 26 września to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

Niedziela handlowa we wrześniu 2021 r. – kalendarz

Czy we wrześniu 2021 r. jest niedziela handlowa? Kalendarz września przedstawia 4 niedziele:

5 września 2021 r. 12 września 2021 r. 19 września 2021 r. 26 września 2021 r.

Czy to niedziele handlowe czy niehandlowe?

5 września 2021 – czy to niedziela handlowa?

Pierwsza niedziela w tym miesiącu przypada 5 września 2021 r. Jest to niedziela niehandlowa.

12 września 2021 – czy to jest niedziela handlowa?

Druga niedziela września przypada na 12 dzień miesiąca i również jest niedzielą niehandlową.

19 września 2021 – niedziela handlowa?

Trzecia niedziela przypada na 19 września i tego dnia również sklepy będą zamknięte.

26 września 2021 a niedziela handlowa

Ostatnia niedziela miesiąca to 26 września. Wrzesień nie należy do wyjątków, kiedy to ostatnia niedziela miesiąca jest niedzielą handlową. W związku z tym będzie to również niedziela niehandlowa. Miesiącami z jedną niedzielą handlową przypadającą ostatniej niedzieli miesiąca są:

Styczeń, Kwiecień, Czerwiec i Sierpień.

Podsumowując, wszystkie niedziele września są niedzielami niehandlowymi.

Kiedy jest niedziela handlowa?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym niedziela handlowa w Polsce wypada 7 razy w roku. Decyduje o tym ustawa o zakazie handlu w niedzielę, a dokładniej jest to ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ustawa ta wprowadza ogólny zakaz handlu niedziele w Polsce. Zakaz ten ma jednak wiele wyjątków – zarówno podmiotowych, jak i terminowych. Do wyjątków terminowych należą bowiem wspomniane niedziele handlowe.

Kiedy zatem są niedziele handlowe? W świetle art. 7 ust. 1 ustawy zakaz handlu nie obowiązuje w następujące dni:

kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia; niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy; ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

Nie dotyczy to sytuacji, kiedy w dniach wyżej wymienionych wypadają święta ustawowo wolne od pracy. Dzień ustawowo wolny od pracy znosi niedzielę handlową.

Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

W związku z powyższym w 2021 r. lista 7 niedziel handlowych przedstawia się następująco:

31 stycznia 2021 r. 28 marca 2021 r. 25 kwietnia 2021 r. 27 czerwca 2021 r. 29 sierpnia 2021 r. 12 grudnia 2021 r. 19 grudnia 2021 r.

Ostatnia przed wrześniem niedziela handlowa przypada na 29 sierpnia, a kolejne najbliższa będzie dopiero w grudniu – 12 grudnia. Zaraz po niej, 19 grudnia, również sklepy będą otwarte. Zgodnie z przedmiotową ustawą dwie niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia są niedzielami handlowymi.