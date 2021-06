Niedziela handlowa - czerwiec 2021

Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

Kontrola pracy zdalnej będzie mogła odbyć się nawet bez zgody pracownika - tak mówią nowe przepisy. Co na to eksperci?

Dodatek covidowy w wysokości 5000 zł - dla kogo jest przewidziany? To dodatek dla pracowników także z zawodów niemedycznych walczących z pandemią.

ZUS przypomina, że o limitach zarobkowania muszą pamiętać wcześniejsi emeryci, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego oraz renciści. Co się zmieniło od czerwca?

System kadrowo-płacowy - na co zwrócić uwagę przy zakupie? Jak prawidłowo dostosować system do wielkości firmy? Wybrać system z licencją czy wynajem? Ile kosztuje system kadrowo-płacowy?

Odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę przysługuje każdemu pracownikowi. Kiedy pracodawca nie może wypowiedzieć umowy, a kiedy zawsze może to zrobić? Jak odwołać się do sądu pracy?

Świadectwo pracy wydaje się pracownikowi po rozwiązaniu umowy. Co zawiera świadectwo pracy? Jak je sprostować, gdy zawiera błędy?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie ponownie przedłużony. Czy będzie funkcjonował do końca roku szkolnego?

Kontrole zwolnień lekarskich przez ZUS - wracamy do czasów sprzed pandemii. Jakie mogą być skutki kontroli L4? Ile było kontroli w I kwartale 2021 r.?

Transport ręczny - jak prawidłowo podnosić ciężkie przedmioty? Co mówią przepisy BHP? Jakie są normy dźwigania czyli ile maksymalnie kg można podnosić w pracy?

Dorabianie do renty socjalnej od 1 czerwca 2021 r.

Dorabianie do renty socjalnej - od 1 czerwca do 31 sierpnia 2021 r. funkcjonuje nowy limit dorabiania. Kiedy dochodzi do zawieszenia renty socjalnej?