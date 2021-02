Niedziela handlowa - marzec 2021

Marzec 2021 a niedziela handlowa

Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w niedziele i święta w marcu 2021 r. będzie jedna niedziela handlowa. Która niedziela jest handlowa, a która niehandlowa?

7 marca 2021

Pierwsza niedziela miesiąca czyli 7 marca 2021 roku to niedziela niehandlowa. Sklepy będą tego dnia zamknięte.

14 marca 2021

Druga niedziela miesiąca czyli 14 marca 2021 roku to również niedziela niehandlowa.

21 marca 2021

Trzecia niedziela miesiąca czyli 21 marca 2021 roku to ponownie niedziela niehandlowa.

28 marca 2021

Ostatnia niedziela miesiąca, czwarta, to niedziela handlowa. Jest to zarazem jedyna niedziela z otwartymi sklepami w tym miesiącu. Dlaczego w marcu wyjątkowo jest niedziela handlowa? Ponieważ jest to niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc. Sprawdź: Kiedy jest Wielkanoc w 2021 r.?

Kalendarz niedziel handlowych

W świetle ustawy regulującej zakaz handlu w niedziele i święta w roku kalendarzowym jest tylko 7 niedziel handlowych. Są to zawsze dwie niedziele poprzedzające bezpośrednio Boże Narodzenie i jedna niedziela poprzedzająca bezpośrednio Wielkanoc. Dodatkowo ustalono 4 niedziele w stałe miesiące. Co roku niedziela handlowa wypada więc w:

styczniu,

kwietniu,

czerwcu i

sierpniu.

Dokładny kalendarz niedziel handlowych i niehandlowych znajdziesz tutaj: Niedziela handlowa 2021 – kalendarz

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw z 2019, poz. 466 z późn. zm.)