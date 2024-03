5 025 PLN na szkolenia w Małopolsce

Czym jest EURAS?

EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia. Historia EURES sięga 1994 r., kiedy to powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w odpowiedzi na rosnącą potrzebę mobilności pracowników w UE. EURES to oparta na współpracy sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią. Poprzez portal EURES świadczy swoje usługi, w ten sposób, że łączy potencjalnych pracowników z potencjalnymi pracodawcami. Ma zbudowaną bazę, która ułatwia wymianę informacji. To sieć około1000 doradców EURES, którzy na co dzień kontaktują się z poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie.