Praca za granicą. 30-lecie EURES - sieć łączy pracowników i pracodawców w UE

To już 30 lat Polski w EURES - sieć łączy pracowników i pracodawców w UE. Departament Rynku PracyMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej informuje, że EURES to platforma, która umożliwia znalezienie pracy i pracownika w ramach UE. Obejmuje ona aż 31 krajów i niemal 1000 doradców. Wiele osób zastanawia się: gdzie najłatwiej znaleźć pracę za granicą? Z jakiej agencji wyjechać do pracy za granicę? Jak wyjechać do pracy za granicę? Dzięki swobodnemu przepływowi pracowników w ramach UE oraz Szwajcarii, Islandii, Lichtensteinem i Norwegią można bezpiecznie znaleźć pracę - wystarczy zarejestrować się i zamieścić swoje CV na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu. i postępować zgodnie z instrukcjami.

Co to jest EURES i na czym polega?

Jakie zadania realizuje EURES?

30-lecie EURES - jako sieć łączy pracowników i pracodawców w UE Co to jest EURES i na czym polega? EURES (EURopean Employment Services) - Europejskie Służby Zatrudnienia. Historia EURES sięga 1994 r., kiedy to powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w odpowiedzi na rosnącą potrzebę mobilności pracowników w UE. EURES to oparta na współpracy sieć, której celem jest ułatwianie swobodnego przepływu pracowników pomiędzy 27 państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz Szwajcarią, Islandią, Lichtensteinem i Norwegią. Poprzez portal EURES świadczy swoje usługi, w ten sposób, że łączy potencjalnych pracowników z potencjalnymi pracodawcami. Ma zbudowaną bazę, która ułatwia wymianę informacji. To sieć około1000 doradców EURES, którzy na co dzień kontaktują się z poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie. Partnerami sieci mogą być publiczne służby zatrudnienia (PES), prywatne służby zatrudnienia (PRES), związki zawodowe, organizacje pracodawców i inni istotni uczestnicy rynku pracy. Partnerzy dostarczają informacje oraz prowadzą rekrutację i świadczą usługi pośrednictwa pracy na rzecz pracodawców oraz osób poszukujących zatrudnienia, a krajowe oraz europejskie urzędy koordynacji nadzorują organizację działań odpowiednio na szczeblu europejskim i krajowym. Autopromocja Ważne EURES pomaga osobom poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia i pracodawcom w rekrutacji pracowników z całej Europy. EURES to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli państw Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii) i ich partnerów. Głównym celem EURES jest wpieranie mobilności pracowników na poziomie międzynarodowym i transgranicznym w krajach EOG. W Polsce doradcy EURES działają przy wojewódzkich urzędach pracy. Jakie zadania realizuje EURES? Przykład Jednymi z najistotniejszych zadań sieci EURES są: Informowanie o wolnych miejscach pracy - pomoc i indywidualne doradztwo osobom poszukującym pracy za granicą w zakresie wolnych miejsc pracy oraz pomoc i wsparcie przy sporządzaniu podań i życiorysów;

Pomoc pracodawcom w rekrutacji pracowników z innych krajów EOG;

Informowanie o warunkach życia i pracy w krajach EURES (np. w zakresie podatków, emerytur, ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczenia społeczne czy inne związane z pracą);

Przekazywanie informacji o rynkach pracy;

Na stronach internetowych EURES można znaleźć aktualne oferty pracy, bazę CV (portal umożliwia wprowadzenie swoich danych do bazy CV), informacje o możliwości kształcenia, publikowane są również informacje o aktualnych wydarzeniach, targach, rekrutacjach;

specjalne usługi wsparcia dla pracowników przygranicznych i pracodawców w regionach transgranicznych;

wsparcie dla konkretnych grup w ramach EURES Targeted Mobility Schemes;

informowanie o pomocy po rekrutacji i dostęp do takiej pomocy, jak np. szkolenie językowe i pomoc w integracji w kraju docelowym. 30-lecie EURES - jako sieć łączy pracowników i pracodawców w UE Departament Rynku Pracy Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wskazuje w swoim komunikacie, że Polska dołączyła do sieci EURES w 2004 r., z chwilą przystąpienia do UE. Dzięki temu, polscy poszukujący pracy mogą korzystać z bogatej oferty zatrudnienia w państwach członkowskich UE i EFTA, a pracodawcy z kolei mają dostęp do szerszego rynku pracy, poszukując wykwalifikowanych pracowników spoza granic kraju. "Co wyróżnia EURES? To nie tylko portal pracy, lecz również źródło cennych informacji i wsparcia dla osób poszukujących zatrudnienia w różnych krajach Europy, w tym w regionach przygranicznych. Tworząc profil na portalu EURES, otwierasz drzwi do nieograniczonych możliwości. Pracodawcy mogą łatwo znaleźć talenty, a osoby szukające pracy mogą przeglądać miliony wakatów. To więcej niż znalezienie pracy - to budowanie europejskiej kariery zawodowej. Dołącz do obchodów 30-lecia EURES! Odwiedź nasz portal już dziś, załóż konto i rozpocznij podróż po europejskim rynku pracy. Znajdź swoją wymarzoną pracę lub idealnego pracownika w tym roku! Na nas możesz polegać!". Podstawa prawna Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Tekst mający znaczenie dla EOG) Autopromocja Dokumentacja i oświadczenia związane z pracą zdalną – wzory dokumentów dla każdej formy pracy zdalnej Sprawdź