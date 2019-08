Czy wakacje to dobry moment na poszukiwanie pracy?

Lato to czas, w którym pojawia się wiele ofert pracy, przede wszystkim tej sezonowej. Lokale usługowo-gastronomiczne z racji na obecność turystów zatrudniają dodatkową pomoc. Jednak nie tylko ten obszar rynku potrzebuje wsparcia. W okresie wakacyjnym wielu pracowników wykorzystuje urlop, co często ogranicza możliwość realizacji bieżących projektów w firmach. Nieobecność stałego zespołu, powoduje więc naturalną konsekwencję w postaci poszukiwania przez pracodawców tymczasowej pomocy. Pojawia się wiele możliwości podjęcia pracy na zastępstwo, co może być idealnym rozwiązaniem dla osób, które chcą zdobyć nowe doświadczenie w interesującej ich branży lub firmie.

Okres wakacyjny niewątpliwie wpływa na zmniejszenie się konkurencyjności oraz zainteresowanie kandydatów danym wakatem. Osoby, którym zależy na konkretnym stanowisku mają dzięki temu większe szanse na otrzymanie zaproszenia na rozmowę rekrutacyjną.

Należy jednak podkreślić, iż sezon urlopowy może spowodować także wydłużenie się procesu rekrutacyjnego. Z racji na nieobecność kluczowych i decyzyjnych osób kandydaci często muszą uzbroić się w cierpliwość, czasami nawet już od pierwszego etapu rekrutacji. Z drugiej strony, dla potencjalnych pracodawców oczywistym jest, że ze względu na specyfikę okresu letniego nowy kandydat może mieć wcześniej zaplanowany urlop, wypadający na początek współpracy lub nawet w pierwszych jej miesiącach, podczas okresu próbnego.

Z racji na sezon wakacyjny pracodawcy starają się także podejść elastycznie do samego momentu objęcia przez kandydata nowego stanowiska. Kandydaci, nie muszą więc często skracać okresu wypowiedzenia u poprzedniego pracodawcy albo przed zmianą pracy mogą odbyć urlop wypoczynkowy – mówi Ewelina Sumiec, Senior IT Recruitment Consultant w People.

Wzrost liczby intensywnych kursów w wakacje powoduje, że jest to dobry moment na poszerzenie wiedzy i zdobycie lub podszlifowanie nowych umiejętności. Odświeżenie języka obcego, czy wybór kursu lub szkolenia podnoszącego dane kwalifikacje może pomóc otworzyć nowe możliwości na ścieżce rozwoju kariery zawodowej.

Oprócz kursów i szkoleń organizowane są branżowe spotkania, bootcampy czy meetupy, w których warto brać udział. Dzięki nim można poszerzyć swoją wiedzę, a także nawiązać kontakty, które pozwolą w przyszłości na pojawienie się kolejnych możliwości zawodowych – dodaje Paweł Pełtak, IT Recruitment Manager w People.

Trudno wskazać czas, który będzie najbardziej odpowiedni na poszukiwanie pracy. Warto jednak stworzyć warunki, w których ze spokojem będzie można pozwolić sobie na wyszukanie interesujących ofert oraz przygotowanie się do rozmów rekrutacyjnych. Wakacje, mogą więc okazać się pod tym względem idealne.

Paweł Pełtak, IT Recruitment Manager w People

Od 7 lat związany z branżą outsourcingu i rekrutacji w IT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Polsce i na świecie. Współpracuje z firmami o różnych rozmiarach (od start-up’ów po najbardziej rozpoznawalne instytucje na świecie). W People jest odpowiedzialny za zespół rekrutacyjny i sprzedażowy. Doradza zarówno klientom jak i kandydatom. W swojej pracy skupia się na obszarach: Security, Development, QA, Analizy, PMO, stanowiska C-level, obszary niszowe. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie ukończył kierunki - Zarządzanie w Wirtualnym Środowisku oraz Psychologia Biznesu.

Ewelina Sumiec, Senior IT Recruitment Consultant w People

Studiowała psychologię społeczną w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Już w trakcie studiów interesowała się tematyką HR oraz IT. Od 4 lat zajmuje się rekrutacją specjalistów do branży IT, współpracując głównie z developerami PHP, .NET, JavaScript, Java, Python oraz specjalistami z takich obszarów jak SAP, Security czy HRIS. Portfolio klientów, dla których pracuje jest zróżnicowane, posiada doświadczenie z międzynarodowymi korporacjami, Software House, ale także z mniejszymi lokalnymi firmami czy StartUpami.