Czym jest Kodeks Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji

Codziennie obserwujemy, z jakimi wyzwaniami zmagają się zaangażowane w nie osoby. Rekruterzy nie mają dzisiaj jednego, pewnego wzorca, do którego mogą się odnieść mając pewność, że znajdą tam odpowiedzi na pytania związane z przetwarzaniem danych w procesie rekrutacji. A tych pojawia się wiele: jakie dane kandydatów mogę zbierać? Jak zorganizować proces rekrutacji we współpracy z agencją lub przy użyciu nowoczesnych technologii? Czy w przypadku wybranego procesu moja firma jest administratorem czy procesorem? Nie wspominając już o tym, że pytania mnożą się już na samym początku przygotowania do procesu rekrutacji, czyli na poziomie definicji.

Dlatego jako przedstawiciele największego w Polsce serwisu pracy – Pracuj.pl oraz czołowego dostawcy narzędzia do rekrutacji – eRecruitera, zainicjowaliśmy powstanie interdyscyplinarnego zespołu, którego zadaniem jest stworzenie Kodeksu Ochrony Danych Osobowych w Rekrutacji. Pierwsza część dokumentu, która została poddana konsultacjom, poza doprecyzowaniem wspomnianych wcześniej definicji, szczegółowo opisuje stosowane modele rekrutacji i zawiera rekomendacje postępowania.

Chcielibyśmy, aby to one właśnie stały się przedmiotem dyskusji, w którą włączy się jak najwięcej zainteresowanych osób. Wszelkie uwagi i komentarze, ale również pytania, które nasuną się po lekturze dokumentu, będą stanowiły cenny wkład w jego ostateczną wersję. Tak przygotowany Kodeks chcemy przedstawić do akceptacji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, a w efekcie dostarczyć branży HR, uniwersalne narzędzie, które wykorzystywane będzie w procesach rekrutacji.

Julia Urbańska, ekspert eRecruiter