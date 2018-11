RODO a rekrutacja

Od maja obowiązują przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, które wprowadziły zamieszanie w wielu dziedzinach, również w zatrudnianiu.

Urząd Ochrony Danych Osobowych w swojej nowej publikacji „Ochrona danych osobowych w miejscu pracy. Poradnik dla pracodawców”, w sposób czytelny wyjaśnia, co może pracodawca m.in. w procesie rekrutacji, a czego mu nie wolno.

Kto może znać lepiej pracownika niż jego były pracodawca

Wspomniane rozporządzenie nakłada na pracodawców konieczność uzyskania zgody na przetwarzanie danych. Zawarta w CV klauzula, ze zgodą kandydata, uprawnia pracodawcę do przetwarzania tylko tych danych, które przekazał rekrutujący. Nie daje mu prawa weryfikacji zakresu obowiązków w poprzedniej firmie, a tym bardziej uzyskania opinii byłego szefa na temat kandydata. Jeśli rekrutujący chce zasięgnąć informacji od poprzedniego pracodawcy kandydata, powinien najpierw uzyskać jego zgodę. Niedopuszczalne jest pozyskiwanie przez potencjalnego pracodawcę informacji o kandydacie na pracownika od jego poprzedniego pracodawcy, jeśli nie posiada on zgody kandydata na powyższe.

Portale społecznościowe źródłem informacji

Media społecznościowe dają nam możliwość tworzenia swojego profilu zawodowego w sieci - profilu z informacjami dostępnymi praktycznie dla każdego. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że pracodawcy mogą wykorzystać zamieszczone na profilu danej osoby informacje w procesie rekrutacyjnym. Urząd Ochrony Danych Osobowych informuje, że niedopuszczalne jest gromadzenie przez pracodawców i agencje rekrutacyjne informacji zamieszczanych przez kandydatów do pracy na swój temat w mediach społecznościowych. Przestrzega również, że takie działanie może mieć negatywny wpływ na ocenę kandydata do pracy i prowadzić do profilowania go na podstawie dostępnych w internecie danych.

Na uczelni też próżno szukać potwierdzenia

Niedopuszczalnym jest również potwierdzenie przez pracodawcę na uczelni dyplomu ukończenia studiów wyższych kandydata. Przepisy nie przewidują uprawnienia pracodawcy do występowania o potwierdzenie lub sprawdzenie prawdziwości dokumentów i danych w nich zawartych przedstawionych przez kandydatów do pracy. Dodatkowa weryfikacja uzyskanych informacji naruszałaby prawa i wolności osoby.

Jeżeli pracodawca ma podejrzenia, że przedstawiony dokument został sfałszowany, powinien zawiadomić o możliwości popełnienia przestępstwa.

