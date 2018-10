Nowa praca. Pamiętaj o szczegółach!

Rynek pracy ewoluuję w tę stronę, że coraz częściej to pracobiorcy przebierają w ofertach i to oni dzierżą w swoich dłoniach większość atutów podczas negocjacji z pracodawcami. Istotne jest to, że o ich lojalności nie stanowi dziś tylko wysokość pensji. Przede wszystkim poszukiwane są miejsca inspirujące i wyzwalające moc zaangażowania przy wykonywaniu obowiązków. Ważne jest także poczucie autonomii i dużego zaufania do naszych działań, aby rzeczywiście mieć pełne poczucie, iż nasze kompetencje są cenione i szanowane. Chcemy pracować tam, gdzie przełożony elastycznie reaguje na nasze potrzeby i potrafi dopasować predyspozycje osobowościowe do zajmowanego stanowiska. W dzisiejszych realiach utrzymanie dobrego pracownika jest kluczowe. Tak jak i z perspektywy pracownika wybór najlepszego możliwego pracodawcy urasta do zadania, do którego trzeba się solidnie przygotować.

Jednym z najbardziej wiarygodnych źródeł informacji są byli oraz obecni pracownicy firmy. To właśnie od nich można dowiedzieć się jakie zwyczaje obowiązują w przedsiębiorstwie, czy często dochodzi w nim do rotacji, jak wygląda współpraca z przełożonymi, a także jaka panuje tam kultura organizacyjna. Zalecamy do wszystkich tych informacji podchodzić jednak z dużą dozą powściągliwości i obiektywizmu – szczególnie, jeśli pytamy o to osobę dla nas obcą. Warto również zainteresować się co na temat firmy znajduje się na dedykowanych forach oraz portalach społecznościowych.

- Z co najmniej dwóch powodów powinieneś postarać się dowiedzieć jak najwięcej o firmie, do której aplikujesz. Twoja wiedza z całą pewnością zostanie zweryfikowana, więc dobre przygotowanie spowoduje, że już na samym początku złapiesz kilka plusów u pracodawcy. Przede wszystkim jednak pozwoli ci to odpowiedzieć sobie na kilka podstawowych pytań, które pomogą ci w podjęciu decyzji czy może to być odpowiednie miejsce dla ciebie. Poznaj historię firmy, pozycję na rynku, zakres działalności, dotychczasowe osiągnięcia i stopień profesjonalizacji przy prowadzeniu mediów społecznościowych - wyjaśniła Aneta Konnak, HR Project Manager Silverhand.

W obecnych realiach benefity pozapłacowe odgrywają niebagatelną rolę w procesie wyboru pracodawcy. Pamiętaj jednak, że w ich przypadku najważniejsza będzie nie ilość, a realne dostosowanie do twoich potrzeb. Zastanów się co może być dla ciebie najbardziej wartościowe. Wśród najpopularniejszych świadczeń dominuje prywatna opieka medyczna, możliwość pracy w domu, karnety sportowe oraz do kina, bony i vouchery pracownicze, a nawet indywidualna opieka trenerów personalnych czy zorganizowane wyjścia i wyjazdy integracyjne zespołu współpracowników. Ważne, aby benefity sprzyjały znalezieniu balansu pomiędzy pracą, a życiem prywatnym. Zachowanie równowagi pomiędzy nimi pozwoli ci odpocząć od obowiązków zawodowych, sprzyja relaksowi, a także ładuje akumulatory do dalszego mierzenia się ze wszystkimi wyzwaniami.

Atmosfera i szkolenia

- Zwróć również uwagę na to czy pracodawca oferuje ci możliwość doskonalenia umiejętności i przytacza ci jasno określoną ścieżkę rozwoju kariery w firmie. Świadomi i nowocześnie zarządzający przedsiębiorstwem menedżerowie rozumieją wartość korzyści, które niosą za sobą profity w postaci pracownika, który nieustannie wzbogaca swoją wiedzę. Odbywa się to za pomocą dofinansowania do kursów, szkoleń, a także studiów podyplomowych. Coraz większą wagę przywiązuje się również do umiejętności miękkich, więc wśród szkoleń pojawiają się również zajęcia z tworzenia elevator pitch, zarządzania czasem czy kooperacji w zespole – dodała Aneta Konnak.

W pracy spędzamy większość aktywnego czasu w trakcie dnia. Niejednokrotnie jest tak, że współpracowników widujemy częściej, niż naszych bliskich. Dlatego tak ważne jest, aby otoczyć się ludźmi, którzy nie będą na nas działać destrukcyjnie, a przebywanie w ich otoczeniu wyzwalało w nas pozytywne, w każdym tego słowa znaczeniu, odczucia. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej warto poruszyć tę kwestię, szczerze przedstawiając swoje predyspozycje charakterologiczne i skalę ważności tego elementu przy możliwej kooperacji. Zapytaj o dress code, kulturę feedbacku i sposób komunikacji z pracobiorcą, relacje na linii przełożony-pracownik, a także jak będziesz wprowadzany do pracy. Zazwyczaj to dość trudne do zweryfikowania w praktyce, ale na pewno warto tutaj zaufać pierwszemu wrażeniu. Zwróć uwagę na sposób odnoszenia się do ciebie w firmie oraz między sobą, kulturę osobistą, owartość relacyjną i wiele innych. Najważniejsze, byś od samego początku czuł się tam dobrze!

Nie zapomnij również o rodzaju proponowanej umowy. Jeśli nawet z jakiś powodów odpowiada ci umowa zlecenie, to warto zapytać o to, czy w przyszłości może zostać ona zmieniona na umowę o pracę. Okres próbny jest naturalnym etapem na początku współpracy z firmą. Sprawdź jednak ile miałby on trwać, a także jaką umowę pracodawca zamierza zawrzeć z tobą po wygaśnięciu pierwszego porozumienia.

Przyzwyczajenie się do reguł panujących w nowej firmie zazwyczaj wymaga czasu. Jest to szczególnie trudne, jeśli poprzedni pracodawca przyzwyczaił nas do czegoś zupełnie innego. Dołączenie do zespołu, który funkcjonuje wspólnie od dawna jest uciążliwe, ponieważ jest więcej niż pewne, że zdążyli wypracować pewien schemat, według którego funkcjonują. Nagle pojawia się nowa osoba, która w jakiś sposób burzy ich harmonię i ład. Nie traktuj tego jednak jako elementu, który winien zniechęcać cię do pracy. Daj temu czas. Poznaj współpracowników i wykaż się inicjatywą w przełamywaniu pierwszych oporów. To co na samym początku może wydawać trudne, za jakiś czas na pewno ma szansę ewoluować na twoją korzyść!