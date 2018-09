Warunki w pracy równie ważne jak wynagrodzenie

Jak wynika z danych ABSL (Warszawa, 25 września 2018 r.) w branży nowoczesnych usług biznesowych pracuje już niemal 280 tys. osób, a do roku 2020 liczba ta ma szansę wzrosnąć do 340 tys. Sektor zatrudnia przede wszystkim osoby młode, które - jeśli chodzi o warunki zatrudnienia - nie mniejszą wagę niż do kwestii materialnych przywiązują do tego jak wygląda biuro pracodawcy. Wygląd biura jest dziś elementem employer brandingu i potencjalnym źródłem przewagi konkurencyjnej w pozyskiwaniu utalentowanych pracowników.

Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Ipsos, aż 76 proc. młodych osób, pomiędzy 18 a 34 rokiem życia deklaruje, że wygląd biura firmy wpływa na to, w jaki sposób ją postrzegają. Nowoczesny, funkcjonalny i przyjazny pracownikowi wystrój może zatem być jednym z elementów, które zachęcą młode osoby do pracy w danej firmie. Jeśli zderzymy to z rekordowo niskim bezrobociem i faktem, że firmom z branży usług biznesowych coraz trudniej pozyskiwać pracowników, to okaże się, że to jak zaprojektowane jest biuro może stanowić o realnej przewadze konkurencyjnej przy pozyskiwaniu talentów.

Jak pokazują z kolei wyniki innego badania – przeprowadzonego przez One Poll na zlecenie Mindspace, globalnego operatora przestrzeni coworkingowych, ponad jedna czwarta badanych (27%) odrzuciła ofertę pracy ze względu na niewłaściwy ich zdaniem wygląd biura lub brak udogodnień. Pracodawcy nie powinny zatem lekceważyć kwestii designu i wyposażenia biur, jeśli zależy im na samopoczuciu, motywacji i efektywności swoich pracowników oraz oczywiście pozyskiwaniu nowych. Dobrze rozumieją to firmy z branży nowoczesnych usług biznesowych, których działa w naszym kraju już ponad 1,2 tys.

– Z naszych obserwacji wynika, że choć płace w naszej branży należą do najwyższych w Polsce - średnia zarobków na stanowiskach specjalistycznych to około 7 tys. zł brutto - to potencjalnych pracowników do poszukiwania zatrudnienia w tym sektorze zachęcają również takie czynniki jak wygląd i funkcjonalność biura czy warunki pracy. Biuro spełniające wymagania młodego pokolenia – a takie osoby zatrudnia przede wszystkim nasz sektor - powinno być nie tylko przestronne, ale również zapewniać wygodę, innowacyjne rozwiązania samego stanowiska pracy, tworzyć odpowiednią atmosferę oraz możliwość relaksu. Sektor nowoczesnych usług biznesowych był jednym z prekursorów jeśli chodzi o dbałość o wygląd, ergonomię czy wyposażenie biur. Wiele firm działających dziś na tym rynku stanowi przykład jeśli chodzi o jakość biura i jego wykorzystanie jako elementu pozyskiwania pracowników, mówi Paweł Panczyj, członek Zarządu ABSL.