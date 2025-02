Najlepiej wynagradzani na rynku pracownicy – menadżerowie oraz specjaliści nie są zadowoleni z obecnych warunków kontraktowych. Na spadek zadowolenia złożyły się przede wszystkim mniej satysfakcjonujące płace. Mimo, że w dużej skali rosły one w rok o kilkanaście procent przy inflacji o połowę niższej, to odczuwają oni spadek płacy realnej.

W rok zadowolenie z pracy menadżerów i specjalistów spadło aż o siedem procent, co to oznacza dla rynku pracy

REKLAMA

Autopromocja

Przejawem mniejszej satysfakcji z wynagrodzenia jest fakt, iż w tym roku deklaruje ją zaledwie 41 proc. profesjonalistów. Potencjalnym powodem jest także brak możliwości rozwoju, które w obecnym miejscu pracy ma tylko połowa pracowników.

Jak to skutkuje dla rynku pracy? Eksperci są zdania, iż pogorszenie satysfakcji z obecnej pracy i poprawa sytuacji rynkowej mogą zachęcić pracowników do zmiany miejsca zatrudnienia. Taki krok już teraz rozważa 51 proc. specjalistów i menedżerów. Większość z nich sądzi, że perspektywy zawodowe w 2025 będą dla nich sprzyjające.

Satysfakcja Satysfakcja Materiały prasowe

Więcej niż zwykle menadżerów i specjalistów rozgląda się za innym pracodawcą

Globalna niepewność, niejednoznaczna sytuacja gospodarcza oraz konieczność optymalizacji mają wyraźny wpływ na sytuację tak firm, jak i pracowników.

Z jednej strony organizacje zmuszone są do przyjęcia elastycznej postawy przy jednoczesnym rozważnym podejściu do rozwoju biznesu, podwyżek czy rekrutacji. Z drugiej zaś działania te negatywnie odbijają się na specjalistach i menedżerach, którzy tracą motywację i zadowolenie z pracy.

W ostatnim czasie specjaliści i menedżerowie wnikliwie analizowali rozwój sytuacji na rynku pracy, starając się określić, jak może on wpłynąć na ich karierę zawodową. Z uwagi na ogólną niepewność, wielu z nich kierowało się ostrożnością i raczej niechętnie podchodziło do zmiany miejsca pracy.

Przyjęcie wyczekującej postawy i pozostanie w dotychczasowym miejscu zatrudnienia dla niektórych stało się jednak źródłem frustracji. Kontynuacja takiej postawy w roku 2025 dla wielu specjalistów i menedżerów przestaje być korzystnym rozwiązaniem. Wielu może to skłonić do wyjścia na rynek w poszukiwaniu lepszych możliwości zawodowych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rynek pracy menadżerów i specjalistów: duża zmienność oczekiwań

Sytuację na rynku pracy na przełomie lat 2023/2024 oraz 2024/2025 można określić jako podobną, a na pewno w zbliżonym stopniu niejednoznaczną. Z jednej strony redukcje zatrudnienia sprawiały, że na rynku pojawiało się więcej kandydatów aktywnie poszukujących pracy, a liczba aplikacji na ogłoszenia rekrutacyjne rosła.

Z drugiej natomiast osoby, które nie musiały szukać zatrudnienia, odkładały swoje plany zawodowe na później, czekając na bardziej sprzyjające okoliczności.

Po blisko dwóch latach stagnacji, wielu profesjonalistów dochodzi jednak do przysłowiowej ściany.

Z początkiem roku 2025 widać pogorszenie nastrojów po stronie profesjonalistów. Niesatysfakcjonujące podwyżki lub ich brak, ograniczone możliwości rozwoju czy niekorzystne w ich perspektywie zmiany pozafinansowych elementów współpracy zaczynają im doskwierać na tyle mocno, że tracą zadowolenie z aktualnej pracy.

Ocena specjalistów Ocena specjalistów Materiały prasowe

Jak wynika z „Raportu płacowego 2025”, opracowanego przez agencję doradztwa personalnego Hays Poland, satysfakcję z obecnej pracy deklaruje tylko 62 proc. specjalistów i menedżerów, a więc o 7 pkt proc. mniej niż przed rokiem.

Zgodnie z wynikami badania i obserwacjami ekspertów Hays, może to wynikać z czynnika finansowego, zakresu obowiązków i presji, a także z dostępnych możliwości rozwoju. Tym samym profesjonaliści zauważają, że aktualna oferta pracodawcy niekorzystanie różni się od tej dostępnej za czasów ożywienia gospodarczego, np. w 2021 roku.

Menadżerowie i specjaliści: zbyt niskie wynagrodzenia, za dużo pracy i brak możliwości rozwoju

W 2025 roku o 8 pkt proc. do poziomu 41 proc. spadł odsetek profesjonalistów zadowolonych z otrzymywanego wynagrodzenia.

Co więcej, 48 proc. respondentów badania Hays jest zdania, że ich zarobki są nieadekwatne do zakresu obowiązków, który w ostatnim czasie bywał rozszerzany z uwagi na ograniczoną dynamikę tworzenia i wypełniania wakatów.

REKLAMA

Może się okazać, że na większe zmiany w tym zakresie trzeba będzie jeszcze poczekać. Jak zauważa bowiem Agnieszka Kolenda, Executive Director w Hays Poland, obecnie firmy we wszystkich decyzjach kierują się szczególną ostrożnością.

– W wielu firmach wciąż obowiązuje dyscyplina kosztowa, a pracodawcy są mniej skłonni do zwiększania zaplanowanego wynagrodzenia pod wpływem presji płacowej. Podobnie rekrutacje – uruchamiane są po wnikliwej analizie potrzeb i cechują się dużą precyzyjnością. Tymczasem długotrwały brak poczucia docenienia i przeciążenie pracą silnie oddziałują na motywację pracowników i stopniowo zmniejszają poziom satysfakcji z pracy – komentuje ekspertka Hays.

Podobna korelacja może zachodzić również w przypadku braku możliwości rozwoju. Jak wynika z badania, tylko połowa profesjonalistów deklaruje, że ma szansę na rozwój kariery w obecnym miejscu zatrudnienia.

Tymczasem jest to tuż po zarobkach najważniejszy powód rozważania zmiany pracy. Pracownicy, którzy mają szansę na podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności będą nie tylko odczuwali większy dobrostan, ale również mogą wykazywać się dużą lojalnością wobec pracodawcy.

Czy brak satysfakcji z aktualnej sytuacji zawodowej sprawi, że specjaliści i menedżerowie wyruszą na poszukiwania nowej pracy?

Zgodnie z Raportem płacowym Hays, co drugi profesjonalista (51 proc.) rozważa taki krok w nadchodzących miesiącach. Niektórzy nie chcą dłużej zwlekać ze zmianą pracodawcy, czując się wypaleni i niedocenieni w obecnej firmie. Pomimo niejednoznacznej sytuacji na rynku pracy, nie brakuje bowiem osób, które wciąż czują się pewnie na rynku pracy.

– Eksperci doświadczeni w swoich dziedzinach, wykazujący się zaawansowaną wiedzą merytoryczną, znajomością technologii i rozwiniętymi kompetencjami miękkimi wierzą, że ich kompetencje zostaną dostrzeżone i odpowiednio docenione. Zgodnie z naszym badaniem, zaledwie co dziesiąty profesjonalista negatywnie ocenia swoje perspektywy zawodowe na rok 2025 – komentuje Agnieszka Kolenda z Hays.

Zwiększyć pewność siebie profesjonalistów może moment nawet niewielkiego ożywienia na rynku pracy.

Jeżeli w najbliższym czasie koniunktura będzie bardziej sprzyjająca, to z pewnością może to poskutkować zwiększoną rotacją w firmach. Wyzwaniem dla pracodawców będzie wówczas umiejętne połączenie procesów przyciągania i zatrzymywania najcenniejszych pracowników.