6 typów osobowości pracowników a ich potrzeby technologiczne

Typy osobowości pracowników można podzielić na 6 grup. Pracodawca znając osobowość pracownika, może odpowiednio dostosować do niego miejsce pracy. Sprawdź, jakie mają potrzeby technologiczne.

6 typów osobowości pracowników

Poly (NYSE: POLY) zaprezentowało sześć różnych typów osobowości i związane z nimi trendy, aby określić podstawowe potrzeby technologiczne w miejscu pracy, które firmy i pracodawcy powinni znać, i do których powinni się dostosować. Szczególnie teraz - w świecie podlegającym ciągłym zmianom wywołanym pandemią, zmianą lokalizacji i nowymi sposobami pracy.

Sześć typów osobowości, które łącznie stanowią 92% pracowników typowego przedsiębiorstwa, ma odmienne cechy charakteru. Dzięki zidentyfikowaniu tych cech, problemów i intensywności komunikacji, związanych z każdym archetypem, firmy są lepiej przygotowane do dopasowania stylów pracy i zachowań do urządzeń i technologii, co z kolei zwiększa produktywność organizacji i zapewnia równość spotkań dla pracowników wykonujących swoje obowiązki z różnych lokalizacji.

Poniżej przedstawione zostały opisy sześciu podstawowych typów osobowości, wraz z produktem, który byłby najbardziej odpowiedni dla każdej z grup w oparciu o ich styl pracy, potrzeby i zachowania:

1. Pracownik biurowy (office collaborator)

Stanowią oni największy odsetek pracowników (27%) i charakteryzują się tradycyjnym, biurowym stylem pracy, odznaczającym się wysokim poziomem współpracy i otwartością na nowe technologie. Ich praca wiąże się jednak z hałasem i ciągłymi zakłóceniami, a także z koniecznością płynnego zarządzania komunikacją za pomocą różnych urządzeń. Wyniki badania przewidują jednak wyraźny spadek tego typu pracowników w przyszłości, czemu towarzyszyć będzie wzrost ich chęci do bardziej elastycznej pracy.

Do pracy z biura najbardziej przydatny będzie bezprzewodowy zestaw słuchawkowy oraz profesjonalna kamera internetowa.

2. Pracownik elastyczny (flex worker)

20% pracowników to obecnie pracownicy elastyczni, którzy stale wprowadzają innowacje i dostosowują swoje kanały komunikacji ze względu na przemieszczanie się i częstą pracę zdalną, dzieląc czas między siedzibę firmy, biuro domowe i podróże. Takim stylem pracy ryzykują trudnościami ze współpracą z kolegami oraz to, że przegapią ważne informacje z biura, dlatego muszą być "zawsze dostępni" i komunikować się za pomocą kilku urządzeń, aby zminimalizować to ryzyko. Wielkość tej grupy osób będzie prawdopodobnie rosła w miarę jak pracownicy biurowi, którzy rozważają bardziej elastyczne podejście do wykonywanych obowiązków, będą przystosowywać się do pracy w domu i w innych lokalizacjach.

Zestaw słuchawkowy oraz profesjonalna kamera internetowa pomogą zminimalizować trudności we współpracy tym, którzy rozpoczynają nową erę elastycznej pracy.

3. Pracownik zdalny (remote collaborator)

Mając mniej okazji do osobistych spotkań, 15% pracowników, którzy pracują zdalnie, staje przed wyzwaniami związanymi z udaną i wydajną współpracą. Potrzebują wielu urządzeń, ujednoliconej komunikacji i technologii, aby zniwelować różnice między nimi a ich kolegami, współpracownikami i klientami. Ta grupa będzie wzrastać, prawdopodobnie o pracowników biurowych, którzy zdecydują się na pracę z innej lokalizacji niż siedziba firmy, po ogólnoświatowej fazie testowania i doświadczania pracy zdalnej, głównie spowodowanej pandemią COVID-19.

Wykorzystanie stereofonicznego zestawu słuchawkowego oraz osobistego wideobara pomoże im zachować efektywne kanały komunikacji ze współpracownikami znajdującymi się w różnych lokalizacjach.

4. Biurowy mistrz komunikacji (office communicator)

Ta grupa pracownikow najlepiej czuje się z dobrze znanymi systemami i urządzeniami, takimi jak telefon stacjonarny. Stanowią oni 13% pracowników i ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z wyzwań, z jakimi się zmagają - przerywanie pracy, hałas w tle i brak prywatności podczas rozmów. Bardziej tradycyjne style pracy uległy zmianie podczas pandemii, natomiast ten typ pracowników jest grupą najbardziej i najszybciej pragnącą wrócić do biura.

Zestaw słuchawkowy to idealne rozwiązanie, aby sprostać wyzwaniom postawionym przed tym typem osobowości biurowej.

5. Połączony menedżer (connected executive)

Ci doświadczeni technologicznie menedżerowie stanowią 12% pracowników - podejmują decyzje i rozwiązują problemy wszędzie tam, gdzie są potrzebni. Wszechstronni w swoim stylu pracy, używają więcej narzędzi komunikacji niż jakakolwiek inna persona. Ich głównym problemem są zakłócenia, przerwy i nieprzewidywalny hałas w tle, ponieważ muszą pozostawać w kontakcie na wszystkich urządzeniach. Potrzeba kontaktu wśród kadry kierowniczej będzie się utrzymywać, w związku z czym wpływ przyszłych zmian w sposobach i trybie pracy na ten typ osobowości organizacyjnej będzie znikomy.

Zestaw słuchawkowy oraz osobisty wideobar są najlepiej dostosowane do ich potrzeb.

6. Władca szos (road warrior)

Stanowiąc 5% pracowników, „władcy szos” są zawsze w ruchu - poza biurem spedzają więcej niż 50% czasu pracy. Potrzebują wysoce przenośnych i łatwych w użyciu rozwiązań, które eliminują szumy i zmniejszają prawdopodobieństwo zawodnych połączeń. Niektóre z tych osób nadal będą musiały podróżować, aby wykonać zadania biznesowe, które wymagają osobistego udziału. Wielkość tej grupy będzie się utrzymywać na stałym poziomie, ponieważ osoby, którym uniemożliwiono podróżowanie podczas COVID-19, wrócą, aby spotkać się z klientami i współpracownikami.

Idealnym urządzeniem dla tej grupy powinien być zestaw słuchawkowy.

Biurowo niezależni (office independent)

Pozostałe 8% pracowników nieuwzględnionych w powyższych sześciu typach osobowości należy do typu Office Independent, czyli biurowo niezależnych. Są to osoby pracujące na samodzielnych stanowiskach o ograniczonych potrzebach w zakresie technologii komunikacji i współpracy.

Potrzeby technologiczne pracowników

Jennifer Adams, Senior Sales Experience and Enablement Director w Poly, wyjaśnia: "Badamy typy osobowości w miejscu pracy od prawie dekady, ale nigdy wcześniej nie było tak ważne, jak teraz, aby zrozumieć ich potrzeby i wydobyć z nich to, co najlepsze. Chociaż badanie to zostało przeprowadzone podczas COVID-19, wierzymy, że zmiany zachowań obserwowane w miejscu pracy pozostaną długoterminowe. Zidentyfikowanie ich i zapewnienie wszystkim odpowiednich narzędzi i urządzeń w celu maksymalizacji wydajności i produktywności jest kluczem do sukcesu pracowników i organizacji zarówno teraz, jak i w nadchodzących latach."