Protokół powypadkowy - nowy wzór 2019

25 czerwca 2019 r., wejdzie w życie nowe rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy (Dz.U. z 2019 r. , poz. 1071). Rozporządzenie wprowadza nowy wzór protokołu powypadkowego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, po ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku zespół powypadkowy sporządza — nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku — protokół powypadkowy. W razie niedo­trzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.

Do protokołu należy załączyć komplet niezbędnych dokumentów związanych z wypadkiem, w tym wyjaśnienia poszkodowanego, informacje doty­czące wypadku od świadków, opinie lekarzy lub innych specjalistów, szkice lub fotografie miejsca wypadku. W przypadku gdy między członkami zespołu powypadkowe­go wystąpią rozbieżności, o treści protokołu decyduje pracodawca.

Zespół powypadkowy sporządza protokół powypadkowy w niezbędnej liczbie egzemplarzy i wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową doręcza niezwłocznie pracodawcy w celu zatwierdzenia.

Zespół ma obowiązek zapoznania poszko­dowanego z treścią protokołu przed zatwier­dzeniem przez pracodawcę i pouczenia o pra­wie wniesienia „uwag i zastrzeżeń". Nadto zespół powypadkowy zapoznaje z treścią protokołu powypadkowego członków rodziny zmarłego pracownika.

Protokół powypadkowy zatwierdza pracodawca - nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego spo­rządzenia.

Protokół powypadkowy dotyczący wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych pracodawca ma obowiązek niezwłocznie doręczyć właściwemu inspektorowi pracy.

Nowy wzór protokołu

W nowym wzorze protokołu nie trzeba podawać:

- numeru identyfikacyjnego REGON pracodawcy,

- NIP osoby poszkodowanej,

- miejsca urodzenia oraz imienia ojca osoby poszkodowanej,

- pieczęci pracodawcy.

Nowe rozporządzenie dotyczące wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wchodzi w życie 25 czerwca 2019 r. Oznacza to, że od tej daty będzie obowiązywał nowy wzór protokołu powypadkowego. Co ze „starymi” wzorami? Nie jest konieczne wyzbywanie się dotychczasowych druków. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem, formularze protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy sporządzone według dotychczasowego wzoru, mogą być stosowane do wyczerpania ich zapasów, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 r.

Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 września 2004 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn przypadku przy pracy.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.