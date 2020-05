Jak w 4 krokach zapewnić pracownikom bezpieczny powrót do biura?

Możliwość pracy z biura

Brak relacji społecznych i izolacja informacyjna sprawiają, ze mimo pozytywnej oceny pracy zdalnej, coraz więcej specjalistów i menedżerów oczekuje możliwości pracy z biura. Przedsiębiorcy również liczą na szybki powrót do normalności i szukają efektywnych, a jednocześnie sprawdzonych rozwiązań, które go umożliwią. Wiedza, komunikacja, zaufanie i kontrola procedur to wg Antal cztery kluczowe determinanty bezpiecznych powrotów do biur.

79% przedstawicieli kadry średniego i wyższego szczebla pracuje podczas pandemii zdalnie

74% specjalistom i menedżerom brakuje relacji społecznych podczas pracy zdalnej

43% badanych przez Antal nie czuje bezpieczeństwa zatrudnienia w obecnym miejscu pracy

Brak relacji społecznych i rozgraniczenia życia prywatnego od zawodowego

Z najnowszego badania Antal oraz Cushman & Wakefield przeprowadzonego na przełomie kwietnia i maja br. na próbie 1069 respondentów* wynika, że specjalistom i menedżerom podczas pracy zdalnej brakuje przede wszystkim relacji społecznych – zadeklarowało tak 74% badanych. Inne ważne elementy, których brakuje pracownikom wykonujących obowiązki z domu to rozgraniczenie życia prywatnego od służbowego (56%) oraz brak narzędzi wspierających (41%) i brak wyposażenia biurowego (29%). Coraz więcej osób chce wrócić do pracy biurowej, ale z zachowaniem bezpieczeństwa. To stawia duże wyzwania przed organizacjami.

Wyzwanie - bezpieczny powrót do pracy

„Pracodawcy stoją obecnie przed dylematem. Z jednej strony czują presję biznesową i oczekiwania pracowników wobec umożliwienia pracy biurowej. Z drugiej strony przykład fabryki mebli w Kępnie, która stała się ogniskiem koronawirusa pokazuje ryzyko związane z narażeniem zdrowia pracowników i całkowitego wstrzymania działalności. Jak i kiedy wdrożyć powroty do biur to pytanie obecnie spędzające sen z powiek zarządzających – zauważa Artur Skiba, prezes Antal – W Antal przepracowaliśmy bardzo dokładnie cały proces, analizując każdy czynnik ryzyka i chętnie dzielimy się wnioskami z pozostałymi organizacjami.”

1. Ustalenie kto powinien być w biurze, a kto może być w biurze

Pierwszym wyzwaniem podczas wdrożenia powrotów do biur jest ustalenie, kto i kiedy powinien, a kto i kiedy może wrócić do biura. Konieczna jest analiza szeregu czynników: funkcjonalności biznesowej, twardych ograniczeń, np. dostępu do systemów czy poufnej dokumentacji, potrzeby wsparcia menedżerskiego w wykonywanej pracy, a także indywidualne preferencje pracowników. Przydatne okazuje się stworzenie matrycy obejmującej wyżej wymienione elementy. Obecnie firmy wdrażające powroty do pracy stosują najczęściej systemy pracy rotacyjnej dobierając częstotliwość pobytu w biurze do bieżących potrzeb.