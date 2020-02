Koronawirus - jak powinien zachować się pracodawca w związku z zagrożeniem?

Koronawirus - o czym powinien pamiętać pracodawca w związku z zagrożeniem?

Informacje o rozprzestrzeniającym się koronawirusie niepokoją – jego przypadki diagnozowane są już nie tylko na terenie Azji, ale również w Europie. W erze otwartej wymiany handlowej oraz swobody przepływu osób, ryzyko przenoszenia niebezpiecznego wirusa towarzyszy wielu gałęziom biznesu.

Jak w takich warunkach powinien zachować się pracodawca, chcący ustrzec swoich pracowników, nie tylko tych odbywających zagraniczne podróże - przed ryzykiem zarażenia? Jakie są granice działań prewencyjnych, których przekroczyć nie może?

Podróże służbowe

Podróż służbowa, zwłaszcza do kraju, w którym stwierdzone zostały przypadki zachorowań na koronawirusa może rodzić najwięcej obaw zarówno po stronie pracownika, jak i pracodawcy. Samo potencjalne zagrożenie trudno jednoznacznie uznać za uzasadniony powód odmowy jej odbycia przez podwładnego.

z jednej strony pracownik ma bowiem obowiązek wykonywać polecenia pracodawcy (w tym dotyczące wyjazdów), które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę;

(w tym dotyczące wyjazdów), które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę; z drugiej jednak, przepisy Kodeksu Pracy pozwalają na odmowę wykonania polecenia pracodawcy, jeśli warunki pracy stwarzają bezpośrednie zagrożenie zdrowia pracownika. Wydaje się, że sprzeciw pracownika uzasadniać mogłaby przykładowo podróż do kraju, do którego Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaleca rezygnację z podróży ze względu na wysoki stopień zachorowań.

Mając na uwadze bezpieczeństwo i komfort pracownika, pracodawca powinien wziąć pod uwagę kierunek podróży i rozważyć potrzebę wykupienia np. dodatkowego ubezpieczenia. Jest to o tyle istotne, że w razie zachowania w trakcie podróży pracodawca ma obowiązek zwrotu wszelkich udokumentowanych kosztów leczenia zagranicznego pracownika.

Warto tutaj przypomnieć, że odmówić odbycia podróży służbowej w każdych warunkach mogą jedynie pracownice w ciąży oraz osoby sprawujące opiekę na dziećmi do 4 roku życia.

Środki ochronne

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest bieżące zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Dotyczy to nie tylko okresów wzmożonych zachorowań. Stosownie do zagrożenia oraz warunków pracy, obowiązek ten realizować może się poprzez wyposażenie pracowników w dodatkowe środki dezynfekujące lub antybakteryjne, maseczki higieniczne, szczepienia uodparniające. Dotyczy to nie tylko ryzyka związanego z nowym wirusem, ale również mniej niebezpiecznych, a jednocześnie bardziej powszechnych chorób. Wielu pracodawców dostrzega obecnie, że odpowiednia profilaktyka przekłada się na mniejszą zachorowalność pracowników, a przez to ich większą efektywność, zapobiegającą finansowym stratom organizacji.