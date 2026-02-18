Awans musi być czytelny dla pracownika. Przejrzystych zasad wzrostu wynagrodzeń wymaga dyrektywa płacowa

Przejrzyste wynagrodzenia pracowników

Dyrektywa płacowa ma na celu wzmocnienie stosowania zasady równości wynagrodzeń dla mężczyzn i kobiet za taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. Ważna jest w tym celu przejrzystość wynagrodzeń oraz mechanizmów egzekwowania. Środki dotyczące przejrzystości wynagrodzeń powinny z jednej strony zapewniać pracownikom skuteczną ochronę prawa do równego wynagrodzenia, a z drugiej – w możliwie największym stopniu ograniczać koszty i obciążenia administracyjne po stronie pracodawców.

Zadaniem dyrektywy jest dążenie do minimalizacji luli płacowej (rozbieżność wynagrodzeń kobiet i mężczyzn) oraz wyrównywanie płac osób wykonujących taką samą pracę lub pracę o takiej samej wartości. W tym celu nakłada się na pracodawców dodatkowe obowiązki dotyczące informowania o wysokości wynagrodzeń na konkretnych stanowiskach pracy. Najwięksi pracodawcy w celu monitorowania luki płacowej będą mieli obowiązki sprawozdawcze.

Przy wdrażaniu tego obowiązku państwa członkowskie powinny dążyć do ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych, zwłaszcza w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw. W tym celu mogą przewidzieć środki wspierające, takie jak gotowe wzory lub szablony ułatwiające realizację obowiązków informacyjnych. Możliwe jest również zwolnienie mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z obowiązków związanych z określaniem zasad progresji wynagrodzeń, na przykład poprzez umożliwienie udostępniania tych kryteriów wyłącznie na wniosek pracownika.

Niniejsza dyrektywa ustanawia minimalne wymogi, pozostawiając państwom członkowskim możliwość wprowadzania lub utrzymywania regulacji korzystniejszych dla pracowników. Prawa nabyte na podstawie obowiązujących przepisów pozostają w mocy, chyba że dyrektywa przewiduje rozwiązania bardziej korzystne. Jej wdrożenie nie może prowadzić do ograniczenia praw wynikających z prawa Unii lub prawa krajowego ani stanowić podstawy do osłabienia zasady równości wynagrodzeń.

Ważne Kryteria ustalania wynagrodzenia dla konkretnych stanowisk pracy jak i kryteria awansu powinny być: obiektywne, neutralne pod względem płci, oraz oparte na kwalifikacjach, kompetencjach, wynikach pracy, doświadczeniu czy stażu. Co więcej, zasady awansu nie mogą prowadzić do bezpośredniej ani pośredniej dyskryminacji ani utrwalania luki płacowej.

Awans czytelny dla pracownika

Dyrektywa wiąże zasadę równości wynagrodzeń z zasadą przejrzystych zasad progresji wynagrodzenia czyli awansu. Ścieżki kariery u danego pracodawcy powinny być czytelne dla pracownika. Nie można uzależniać awansu od bliżej nieokreślonych czynników. Pracodawcy powinni udostępniać więc informacje o kryteriach stosowanych przy ustalaniu poziomu wynagrodzenia oraz zasadach jego podwyższania. Progresja wynagrodzenia oznacza proces przechodzenia pracownika na wyższy poziom płacowy. Kryteria dotyczące progresji mogą obejmować w szczególności indywidualne wyniki pracy, rozwój kompetencji oraz staż pracy. W celu dostosowania polityki płacowej do wymagań dyrektywy w firmach sektora prywatnego trwają aktualnie intensywne prace działów kadr i płac. Nowe przepisy zaczynają obowiązywać prywatnych przedsiębiorców dnia 7 czerwca 2026 r. Pracodawcy pracują nad wartościowaniem stanowisk pracy. więcej na ten temat można przeczytać w artykule o architekturze stanowisk pracy »

Dopiero precyzyjna analiza i opis stanowisk pracy w nawiązaniu do możliwych poziomów wynagrodzeń w danej firmie umożliwia ukształtowanie jasnych zasad awansu. Wszyscy pracownicy powinni zostać o nich poinformowani w sposób dla nich zrozumiały, nie wyłączając również osób z niepełnosprawnościami.