REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]

Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 stycznia 2026, 12:08
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
luty 2026 ile dni rok przestępny historia kalendarza
Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ile dni ma luty w 2026 roku – 28 czy 29? Rok przestępny to rok, który liczy 366 dni i występuje co 4 lata. Lata nieprzestępne liczą 365 dni. Dlaczego akurat luty jest najkrótszym miesiącem w roku? Jaka jest historia kalendarza? Kto po raz pierwszy wprowadził podział dni na robocze i świąteczne? Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku.

rozwiń >

Luty 2026 – ile dni?

Miesiąc luty w 2026 roku ma standardowo 28 dni. Rok 2024 to był rok przestępny, a więc liczył 366 dni. Wówczas luty miał 29 dni. Ziemia obraca się wokół Słońca dłużej niż 365 dni. Ruch Ziemi trwa blisko 365,25 dnia czyli 365 dni  i 6 godzin. Rok przestępny występuje co 4 lata, tak aby wyrównać te dodatkowe 6 godzin (6 x 4 = 24 godziny czyli jedna dodatkowa doba – 29. dzień lutego). Kolejny rok przestępny to 2028 czyli wystąpi za 2 lata.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne

Luty w 2026 roku ma 28 dni. 29 dni miał w 2024 r., a kolejny raz będzie dłuższy w 2028 r.

Luty 2026 – kalendarz do druku

Luty w 2026 roku rozpoczyna się niedzielą i kończy sobotą. Dnia 2 lutego w poniedziałek wypada Ofiarowanie Pańskie czyli Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Nie jest to święto ustawowo wolne od pracy. To normalny dzień roboczy. Tłusty czwartek przypada w tym roku na dzień 12 lutego. W tym dniu pracodawcy bardzo często organizują słodki poczęstunek dla pracowników. Warto już teraz zaplanować to w swoich działaniach na rzecz dobrostanu pracowników.

Rok przestępny 2024, 2028, 2032, 2036 i 2040

Skąd wywodzi się rok przestępny? Od kiedy jest stosowany? Rok przestępny występujący co 4 lata stosowany jest już od 9 r. p.n.e. Jednak w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził bullą Inter gravissimas kalendarz gregoriański, którym posługujemy się do dziś. Zmienił nim dwie istotne rzeczy:

  1. pominięto 10 dni od 5 października 1582 roku do 14 października 1582 roku (z zachowaniem ciągłości dni tygodnia) w celu likwidacji powstałego opóźnienia oraz
  2. doprecyzowano zasady obliczania lat przestępnych – wyjątkiem są lata o numerach podzielnych przez 100, ale niepodzielne przez 400 (nie były przestępne, np. 1700, 1800, 1900)

Ostatnim rokiem przestępnym był rok 2024, a więc najbliższe lata przestępne to 2028, 2032, 2036 i 2040.

REKLAMA

Dlaczego luty jest najkrótszym miesiącem w roku?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego luty to najkrótszy miesiąc w roku, jest bardzo prosta. Luty w czasach starożytnych był ostatnim miesiącem roku. Miał więc najmniej dni, ponieważ de facto tylko tyle „zostało” do rozdysponowania zgodnie z wędrówką Zimi wokół Słońca, a więc ustalonym trybem pór roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Historia kalendarza

Cofnijmy się jednak do starożytności. Jeszcze przed naszą erą w kalendarzu nie istniał luty, a także nie wyodrębniano miesiąca stycznia. Okres odpowiadający dzisiejszym styczniowi i lutemu traktowano jako jeden, 61-dniowy czas pozostający poza właściwym kalendarzem, który liczył wówczas jedynie 10 miesięcy (czemu zawdzięczamy nazwy niektórych z nich). Zima była postrzegana jako okres jałowy i nieprzydatny — nie wykonywano wtedy istotnych prac rolniczych związanych z cyklem pór roku. Taki układ, znany jako kalendarz romulusowy, opierał się na fazach Księżyca i obejmował zaledwie 304 dni. Rok rozpoczynał się wraz z równonocą wiosenną, przypadającą obecnie między 19 a 21 marca. Miesiące dziesięciomiesięcznego kalendarza nosiły następujące nazwy:

KALENDARZ RZYMSKI ROMULUSOWY

MIESIĄCE

LICZBA DNI

  1. Martius

31

  1. Aprilis

30

  1. Maius

31

  1. Iunius

30

  1. Quintilis

31

  1. Sextilis

30

  1. September

30

  1. October

31

  1. November

30

  1. December

30

Następujące po sobie miesiące, poczynając od piątego, swoje nazwy zawdzięczają właśnie wspomnianej kolejności (quintilis – piąty, sextilis – szósty itd.).

Z czasem, według niektórych przekazów w okresie panowania nad Rzymem Numy Pompiliusza (VII–VI wiek p.n.e.), do kalendarza wprowadzono miesiące Februarius i Ianuarius, czyli dzisiejszy luty i styczeń. Ponieważ rok rozpoczynał się wówczas w marcu, miesiące te zamykały rok kalendarzowy. Tak ukształtowany tzw. królewski kalendarz rzymski liczył 355 dni. Liczbę dni w poszczególnych miesiącach ustalano tak, by była nieparzysta, gdyż parzyste uznawano za pechowe. Luty, jako ostatni miesiąc roku, otrzymał pozostałą liczbę dni z całkowitej puli 355 — czyli 28 — i jako jedyny wyróżniał się parzystą liczbą dni.

KALENDARZ RZYMSKI KRÓLEWSKI

MIESIĄCE

LICZBA DNI

  1. Martius

31

  1. Aprilis

29

  1. Maius

31

  1. Iunius

29

  1. Quintilis

31

  1. Sextilis

29

  1. September

29

  1. October

31

  1. November

29

  1. December

29

  1. Ianuarius

29

  1. Februarius

28

Ważne

Uważa się, że Numa Pompiliusz jako pierwszy wprowadził 12-miesięczny kalendarz, a także podział dni na robocze (dies fasti) oraz świąteczne (dies nefasti).

Februarius, jako ostatni miesiąc roku, wiązał się z obrzędami oczyszczenia przed nadejściem nowego cyklu. Łacińskie słowo februa oznacza „oczyszczać”, a sam okres zamykał zimę. W tym czasie składano bogom ofiary, aby symbolicznie oczyścić się z grzechów całego minionego roku.

Skoro wcześniejszy kalendarz liczył 304 dni, a nowy 355, należało dodać 51 dni. Pozostawało jednak pytanie o brakujące 10 dni zimowego okresu — przypomnijmy, że wcześniej czas wyłączony z kalendarza obejmował aż 61 dni. Problem rozwiązano, wprowadzając co dwa lata dodatkowy miesiąc zwany mercedonius. Liczył on 22 lub 23 dni i był wstawiany między 24 a 25 lutego. Zabieg ten miał sprawić, by rok kończył się cztery dni przed nowiem Księżyca, co pozwalało lepiej zsynchronizować kalendarz z porami roku.

W 46 roku p.n.e., wskutek wieloletnich manipulacji kalendarzem przez kapłanów sprawujących nad nim pieczę, konieczne stało się przeprowadzenie reformy juliańskiej. Rozbieżność między kalendarzem a cyklem pór roku sięgnęła wówczas niemal jednego kwartału. Juliusz Cezar powierzył więc opracowanie nowego systemu astronomowi Sosygenesowi z Aleksandrii. Zreformowany kalendarz liczył 365,25 dnia, czyli tyle, ile faktycznie trwa obieg Ziemi wokół Słońca. Składał się z 12 miesięcy mających po 30 lub 31 dni, co oznaczało ich wydłużenie. Jedynym wyjątkiem pozostał luty, który liczył 28 dni, a w latach przestępnych — 29. Początkowo jednak lata przestępne wyznaczano błędnie, co 2–3 lata, aż do 9 roku p.n.e. Aby skorygować to uchybienie, przez kolejnych 12 lat zaniechano dodawania dodatkowego dnia.

KALENDARZ JULIAŃSKI

MIESIĄCE

LICZBA DNI

  1. Martius

31

  1. Aprilis

30

  1. Maius

31

  1. Iunius

30

  1. Quintilis

31

  1. Sextilis

31

  1. September

31

  1. October

30

  1. November

31

  1. December

30

  1. Ianuarius

31

  1. Februarius

28

Co interesujące, nazwa dzisiejszego lipca (wcześniej Julius) wywodzi się od imienia Juliusza Cezara. Po jego śmierci miesiąc narodzin władcy — Quintilis (czyli piąty) — został przemianowany na Julius na jego cześć. Z kolei dzisiejszy sierpień, dawniej Augustus, zawdzięcza swoją nazwę Oktawianowi Augustowi. W tym przypadku Sextilis (czyli szósty) otrzymał imię pierwszego cesarza Rzymu.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Często powtarza się opinię, że Oktawian August, nie chcąc ustępować Juliuszowi Cezarowi, wydłużył sierpień o jeden dzień kosztem lutego. Wyjaśnienie to nie znajduje jednak potwierdzenia w faktach historycznych, ponieważ luty był miesiącem krótszym już na długo przed tymi zmianami.

Od kiedy luty jest drugim miesiącem w roku?

Początkowo luty był ostatnim miesiącem roku i zamykał najmniej istotny, zimowy okres. W starożytnym Rzymie działalność urzędów rozpoczynała się w marcu i to właśnie wtedy zaczynał się nowy rok. Sytuacja ta uległa zmianie w 153 roku p.n.e., gdy jesienią w walkach na terenie dzisiejszej Hiszpanii zginęli dwaj urzędujący konsulowie, czyli najwyżsi urzędnicy rzymscy. Konieczne stało się wówczas powołanie ich następców. Nowi konsulowie objęli swoje urzędy już 1 stycznia kolejnego roku i od tego momentu początek roku — powiązany z funkcjonowaniem administracji — zaczęto liczyć od stycznia. W konsekwencji luty przestał zamykać rok i stał się jego drugim miesiącem.

Zobacz również:
Powiązane
Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
Krótszy tydzień pracy zaczyna się w głowie, nie w kalendarzu. Czy 4-dniowy tydzień pracy ma sens?
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Dni wolne od pracy 2026. Kalendarz dni wolnych czyli kiedy wypadają święta
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Długie weekendy 2026: wypadają 6 razy, ale wcale nie są takie długie [Kalendarz]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty
26 sty 2026

Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.
Wielki Piątek wolny od pracy? Petycja jest już w Sejmie, czy posłowie zdążą szybko załatwić temat jeszcze w 2026 r., a już 5 kwietnia będzie dniem wolnym?
26 sty 2026

Pod sam koniec ubiegłego roku do sejmu trafiła petycja o ustanowienie Wielkiego Piątku dniem wolnym od pracy. Komisja ds. Petycji zajmuje się sprawą od połowy grudnia. Autor wskazuje m.in., że w większości krajów UE ten dzień jest wolny, a dzieci i tak mają wtedy wolne od szkoły. Czy po wolnej Wigilii przyjdzie czas na kolejny dzień wolny? Sprawdzamy argumenty.
Luty 2026: kalendarz do druku [PDF]
26 sty 2026

Luty 2026 – kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz za darmo i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.
Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Nieszablonowo, ale z kompetencjami - praktyczne wskazówki
26 sty 2026

Jak znaleźć pracę w czasach kryzysu? Przyjrzyjmy się sytuacji na rynku pracy pod koniec 2025 r. Jak poszukiwać pracy nieszablonowo, ale z kompetencjami - oto praktyczne wskazówki ekspertki.

REKLAMA

Stażowe - kiedy ZUS odmawia wydania zaświadczenia. Ważny komunikat ZUS z 26 stycznia 2026 r.
26 sty 2026

W dniu 26 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał informację prasową, która odnosi się do procedury wnioskowania i wydawania zaświadczenia dotyczącego tzw. stażowe. ZUS wskazuje też, kiedy odmawia wydania zaświadczenia - warto wiedzieć jakich błędów uniknąć. Bo jak wynika z informacji ZUS: Do tej pory ZUS odmówił wydania 49 569 zaświadczeń.
Półtora miliona dni chorobowych więcej w 2025 niż rok wcześniej. Dlaczego Polacy coraz więcej chorują?
26 sty 2026

W 2025 r. ZUS zarejestrował 22,4 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy z tytułu choroby własnej wystawionych na łączną liczbę 277,6 mln dni absencji. Tym samym liczba dni absencji zwiększyła się o prawie 1,5 miliona w porównaniu do roku 2024. To tak, jakby ponad milion pracowników zniknął z pracy na cały rok. Statystyki wyraźnie pokazują trend wzrostowy w kontekście liczby dni absencji chorobowej w ostatnich latach.
Nowelizacja: Pracownicy się ucieszą. Podwyżka diet o 33% [Projekt rozporządzenia]
25 sty 2026

Podwyżka diet krajowych z 45 zł za dzień podróży służbowej do 60 zł (wzrost o 33%). Rząd uwzględnił postulaty pracowników i związków zawodowych. Zmienią się powiązane z wysokością diety: ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej (12 zł), ryczałt za nocleg (150% diety – 90 zł,) wycena zwrotu za jedną dobę hotelową (dwudziestokrotność stawki diety, tj. do 1200 zł).
Praca podczas choroby - kobiety rzadko pozwalają sobie na odpoczynek i regenerację
23 sty 2026

Zmiana podejścia do choroby - tak, by dawać sobie prawo do odpoczynku i regeneracji bez poczucia winy - jest celem kampanii „MAMY czas na zdrowie”. Kampania to nie tylko wsparcie finansowe dla lokalnych inicjatyw, ale również budowanie świadomości społecznej oraz konkretne aktywności na rzecz tworzenia przyjaźniejszych miejsc pracy.

REKLAMA

Reforma PIP a przyszłość kontraktów B2B w IT – między ochroną pracownika a specyfiką branży
22 sty 2026

Planowane zmiany w uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy, co do których wciąż toczą się rozmowy na szczeblu rządowym, to być może jeden z najbardziej przełomowych projektów legislacyjnych dla polskiego rynku pracy w ostatnich latach, a branża IT będzie jednym z sektorów, który (jeśli projekt dojdzie do skutku odczuje je najsilniej).
Płace będą rosły wolniej od stycznia 2026 r. Analitycy przewidują możliwy wpływ na decyzje RPP
22 sty 2026

Dynamika płac od stycznia powróci do trendu spadkowego m.in. dzięki mniejszej niż w poprzednich latach skali wzrostu płacy minimalnej - ocenili analitycy PKO BP w komentarzu do danych GUS o wynagrodzeniach. Dodali, że dane te mogą zmniejszyć skłonność RPP do obniżki stóp na posiedzeniu w lutym.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA