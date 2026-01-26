Ile dni ma luty 2026? Kiedy wypada rok przestępny? Dlaczego luty to najkrótszy miesiąc roku? [Historia kalendarza]

Ile dni ma luty w 2026 roku – 28 czy 29? Rok przestępny to rok, który liczy 366 dni i występuje co 4 lata. Lata nieprzestępne liczą 365 dni. Dlaczego akurat luty jest najkrótszym miesiącem w roku? Jaka jest historia kalendarza? Kto po raz pierwszy wprowadził podział dni na robocze i świąteczne? Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku.

rozwiń >

Luty 2026 – ile dni?

Miesiąc luty w 2026 roku ma standardowo 28 dni. Rok 2024 to był rok przestępny, a więc liczył 366 dni. Wówczas luty miał 29 dni. Ziemia obraca się wokół Słońca dłużej niż 365 dni. Ruch Ziemi trwa blisko 365,25 dnia czyli 365 dni i 6 godzin. Rok przestępny występuje co 4 lata, tak aby wyrównać te dodatkowe 6 godzin (6 x 4 = 24 godziny czyli jedna dodatkowa doba – 29. dzień lutego). Kolejny rok przestępny to 2028 czyli wystąpi za 2 lata.

REKLAMA

REKLAMA

Ważne Luty w 2026 roku ma 28 dni. 29 dni miał w 2024 r., a kolejny raz będzie dłuższy w 2028 r.

Luty 2026 – kalendarz do druku

Luty w 2026 roku rozpoczyna się niedzielą i kończy sobotą. Dnia 2 lutego w poniedziałek wypada Ofiarowanie Pańskie czyli Święto Matki Boskiej Gromnicznej. Nie jest to święto ustawowo wolne od pracy. To normalny dzień roboczy. Tłusty czwartek przypada w tym roku na dzień 12 lutego. W tym dniu pracodawcy bardzo często organizują słodki poczęstunek dla pracowników. Warto już teraz zaplanować to w swoich działaniach na rzecz dobrostanu pracowników.

Rok przestępny 2024, 2028, 2032, 2036 i 2040

Skąd wywodzi się rok przestępny? Od kiedy jest stosowany? Rok przestępny występujący co 4 lata stosowany jest już od 9 r. p.n.e. Jednak w 1582 roku papież Grzegorz XIII wprowadził bullą Inter gravissimas kalendarz gregoriański, którym posługujemy się do dziś. Zmienił nim dwie istotne rzeczy:

pominięto 10 dni od 5 października 1582 roku do 14 października 1582 roku (z zachowaniem ciągłości dni tygodnia) w celu likwidacji powstałego opóźnienia oraz doprecyzowano zasady obliczania lat przestępnych – wyjątkiem są lata o numerach podzielnych przez 100, ale niepodzielne przez 400 (nie były przestępne, np. 1700, 1800, 1900)

Ostatnim rokiem przestępnym był rok 2024, a więc najbliższe lata przestępne to 2028, 2032, 2036 i 2040.

REKLAMA

Dlaczego luty jest najkrótszym miesiącem w roku?

Odpowiedź na pytanie, dlaczego luty to najkrótszy miesiąc w roku, jest bardzo prosta. Luty w czasach starożytnych był ostatnim miesiącem roku. Miał więc najmniej dni, ponieważ de facto tylko tyle „zostało” do rozdysponowania zgodnie z wędrówką Zimi wokół Słońca, a więc ustalonym trybem pór roku.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Historia kalendarza

Cofnijmy się jednak do starożytności. Jeszcze przed naszą erą w kalendarzu nie istniał luty, a także nie wyodrębniano miesiąca stycznia. Okres odpowiadający dzisiejszym styczniowi i lutemu traktowano jako jeden, 61-dniowy czas pozostający poza właściwym kalendarzem, który liczył wówczas jedynie 10 miesięcy (czemu zawdzięczamy nazwy niektórych z nich). Zima była postrzegana jako okres jałowy i nieprzydatny — nie wykonywano wtedy istotnych prac rolniczych związanych z cyklem pór roku. Taki układ, znany jako kalendarz romulusowy, opierał się na fazach Księżyca i obejmował zaledwie 304 dni. Rok rozpoczynał się wraz z równonocą wiosenną, przypadającą obecnie między 19 a 21 marca. Miesiące dziesięciomiesięcznego kalendarza nosiły następujące nazwy:

KALENDARZ RZYMSKI ROMULUSOWY MIESIĄCE LICZBA DNI Martius 31 Aprilis 30 Maius 31 Iunius 30 Quintilis 31 Sextilis 30 September 30 October 31 November 30 December 30

Następujące po sobie miesiące, poczynając od piątego, swoje nazwy zawdzięczają właśnie wspomnianej kolejności (quintilis – piąty, sextilis – szósty itd.).

Z czasem, według niektórych przekazów w okresie panowania nad Rzymem Numy Pompiliusza (VII–VI wiek p.n.e.), do kalendarza wprowadzono miesiące Februarius i Ianuarius, czyli dzisiejszy luty i styczeń. Ponieważ rok rozpoczynał się wówczas w marcu, miesiące te zamykały rok kalendarzowy. Tak ukształtowany tzw. królewski kalendarz rzymski liczył 355 dni. Liczbę dni w poszczególnych miesiącach ustalano tak, by była nieparzysta, gdyż parzyste uznawano za pechowe. Luty, jako ostatni miesiąc roku, otrzymał pozostałą liczbę dni z całkowitej puli 355 — czyli 28 — i jako jedyny wyróżniał się parzystą liczbą dni.

KALENDARZ RZYMSKI KRÓLEWSKI MIESIĄCE LICZBA DNI Martius 31 Aprilis 29 Maius 31 Iunius 29 Quintilis 31 Sextilis 29 September 29 October 31 November 29 December 29 Ianuarius 29 Februarius 28

Ważne Uważa się, że Numa Pompiliusz jako pierwszy wprowadził 12-miesięczny kalendarz, a także podział dni na robocze (dies fasti) oraz świąteczne (dies nefasti).

Februarius, jako ostatni miesiąc roku, wiązał się z obrzędami oczyszczenia przed nadejściem nowego cyklu. Łacińskie słowo februa oznacza „oczyszczać”, a sam okres zamykał zimę. W tym czasie składano bogom ofiary, aby symbolicznie oczyścić się z grzechów całego minionego roku.

Skoro wcześniejszy kalendarz liczył 304 dni, a nowy 355, należało dodać 51 dni. Pozostawało jednak pytanie o brakujące 10 dni zimowego okresu — przypomnijmy, że wcześniej czas wyłączony z kalendarza obejmował aż 61 dni. Problem rozwiązano, wprowadzając co dwa lata dodatkowy miesiąc zwany mercedonius. Liczył on 22 lub 23 dni i był wstawiany między 24 a 25 lutego. Zabieg ten miał sprawić, by rok kończył się cztery dni przed nowiem Księżyca, co pozwalało lepiej zsynchronizować kalendarz z porami roku.

W 46 roku p.n.e., wskutek wieloletnich manipulacji kalendarzem przez kapłanów sprawujących nad nim pieczę, konieczne stało się przeprowadzenie reformy juliańskiej. Rozbieżność między kalendarzem a cyklem pór roku sięgnęła wówczas niemal jednego kwartału. Juliusz Cezar powierzył więc opracowanie nowego systemu astronomowi Sosygenesowi z Aleksandrii. Zreformowany kalendarz liczył 365,25 dnia, czyli tyle, ile faktycznie trwa obieg Ziemi wokół Słońca. Składał się z 12 miesięcy mających po 30 lub 31 dni, co oznaczało ich wydłużenie. Jedynym wyjątkiem pozostał luty, który liczył 28 dni, a w latach przestępnych — 29. Początkowo jednak lata przestępne wyznaczano błędnie, co 2–3 lata, aż do 9 roku p.n.e. Aby skorygować to uchybienie, przez kolejnych 12 lat zaniechano dodawania dodatkowego dnia.

KALENDARZ JULIAŃSKI MIESIĄCE LICZBA DNI Martius 31 Aprilis 30 Maius 31 Iunius 30 Quintilis 31 Sextilis 31 September 31 October 30 November 31 December 30 Ianuarius 31 Februarius 28

Co interesujące, nazwa dzisiejszego lipca (wcześniej Julius) wywodzi się od imienia Juliusza Cezara. Po jego śmierci miesiąc narodzin władcy — Quintilis (czyli piąty) — został przemianowany na Julius na jego cześć. Z kolei dzisiejszy sierpień, dawniej Augustus, zawdzięcza swoją nazwę Oktawianowi Augustowi. W tym przypadku Sextilis (czyli szósty) otrzymał imię pierwszego cesarza Rzymu.

Często powtarza się opinię, że Oktawian August, nie chcąc ustępować Juliuszowi Cezarowi, wydłużył sierpień o jeden dzień kosztem lutego. Wyjaśnienie to nie znajduje jednak potwierdzenia w faktach historycznych, ponieważ luty był miesiącem krótszym już na długo przed tymi zmianami.

Od kiedy luty jest drugim miesiącem w roku?

Początkowo luty był ostatnim miesiącem roku i zamykał najmniej istotny, zimowy okres. W starożytnym Rzymie działalność urzędów rozpoczynała się w marcu i to właśnie wtedy zaczynał się nowy rok. Sytuacja ta uległa zmianie w 153 roku p.n.e., gdy jesienią w walkach na terenie dzisiejszej Hiszpanii zginęli dwaj urzędujący konsulowie, czyli najwyżsi urzędnicy rzymscy. Konieczne stało się wówczas powołanie ich następców. Nowi konsulowie objęli swoje urzędy już 1 stycznia kolejnego roku i od tego momentu początek roku — powiązany z funkcjonowaniem administracji — zaczęto liczyć od stycznia. W konsekwencji luty przestał zamykać rok i stał się jego drugim miesiącem.