Luty 2026: pobierz kalendarz do druku [PDF]

Luty 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. W tym miesiącu wypadają takie święta jak Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej) czy Dzień Zakochanych (Walentynki). Pobierz kalendarz lutego 2026 do druku w formacie pdf.

Luty 2026 - kalendarz

Jako drugi miesiąc roku luty ma 28 albo 29 dni w roku przestępnym. W tym roku ma 28 dni. Kolejnym rokiem przestępnym będzie rok 2028. Luty nie należy do miesięcy, w których występują święta ustawowo wolne od pracy. Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wolne są wszystkie niedziele w roku. Dodatkowo dniami wolnymi tego miesiąca są oczywiście dni wynikające z zasady przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. Najczęściej są to soboty. Biorąc pod uwagę weekendy, w lutym jest 8 dni wolnych od pracy.

W lutym wypadają ferie zimowe. Poniżej sprawdź terminy ferii dla poszczególnych województw.

Luty 2026 – ważne dni

Do świąt, o których warto pamiętać w tym miesiącu, można zaliczyć:

2 lutego 2026 r. (poniedziałek) - Ofiarowanie Pańskie (Matki Boskiej Gromnicznej)

12 lutego 2026 r. (czwartek) – Tłusty Czwartek

14 lutego 2026 r. (sobota) - Dzień Zakochanych (Walentynki)

17 lutego 2026 r. (wtorek) - Ostatki

18 lutego 2026 r. (środa) - Popielec

W lutym nie ma ani jednej niedzieli handlowej. Ostatnia niedziela handlowa była 25 stycznia 2026 r., a kolejna będzie dopiero 29 marca 2026 r. przed Wielkanocą.

Pobierz darmowy kalendarz luty 2026 do druku

Oto darmowy kalendarz luty 2026 do pobrania w formacie pdf i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera wymienione wyżej święta, wyróżnione weekendy i miejsce na notatki.

Pobierz kalendarz lutego 2026 »

Luty - przysłowia ludowe

Z każdym miesiącem roku wiążą się ludowe przysłowia. Odnosiły się do pogody, pór roku i świętych patronów konkretnych dni miesiąca. Jakie powiedzenia dotyczą lutego? Oto część z nich:

Idzie luty, podkuj buty.

Luty bywa w lód okuty.

Gdy w początku lutego burze i śniegi, początek wiosny już niedaleki.

Gdy mróz w lutym ostro trzyma, tedy jest niedługa zima.

Gdy ciepło w lutym, zimno w marcu bywa, długo trwa zima, to jest niewątpliwa.

Gdy luty bez mrozu i nieburzliwy, rok bywa słotny i nieurodziwy.

W lutym śnieg i mróz stały, w lecie będą upały.

Gdy bez wiatrów luty chodzi, w kwietniu wicher nie zawodzi.

Gdy wiatr ostro w lutym wieje, chłop ma dobrą nadzieję.

W lutym gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry walne są w tym roku.

W lutym wody wiele, w lecie głodne będzie cielę.

Na świętego Macieja (24 luty) pierwsza wiosny nadzieja.

Kiedy luty puści to marzec wypiecze.

Kiedy luty schodzi, człek po wodzie brodzi.

Jeśli ci jeszcze nie dokuczył luty, to pal dobrze w kominie i miej kożuch suty.

