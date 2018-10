Obowiązki pracodawcy w okresie zimowym w zakresie BHP

W okresie zimowym pracodawcy powinni zapewnić pracownikom minimalną temperaturę w pomieszczeniach pracy. Zasadniczo nie może być ona niższa niż 14°C. Należy również pamiętać o dostarczeniu ciepłych napojów pracownikom, którzy wykonują prace na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia poniżej 10°C.

W okresie zimowym pracodawcy mają dodatkowe obowiązki związane z bhp. Muszą pamiętać przede wszystkim o:

zapewnieniu minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy,

zachowaniu odpowiednich wymagań bhp przy odśnieżaniu dachów,

zagwarantowaniu pracownikom posiłków i napojów profilaktycznych.

Minimalna temperatura w pomieszczeniach pracy

Zasadą jest, że w pomieszczeniach pracy pracodawca jest zobowiązany zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, nie niższą niż 14°C. Jednak w przypadku pracy wykonywanej w pomieszczeniach biurowych oraz lekkiej pracy fizycznej temperatura nie może być niższa niż 18°C (§ 30 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). Jedynym usprawiedliwieniem niezachowania podanych wymagań w zakresie minimalnej temperatury w pomieszczeniach pracy są względy technologiczne.

Firma zajmuje się produkcją mrożonek. W przypadku pomieszczeń, w których są produkowane i przechowywane mrożonki, nie muszą być spełnione wymagania bhp w zakresie minimalnej temperatury. Minimalnych temperatur należy natomiast przestrzegać w innych pomieszczeniach firmy, np. w pomieszczeniach biurowych.

Niskich temperatur w pomieszczeniach pracy nie usprawiedliwia awaria ogrzewania. W takiej sytuacji pracodawca może zastosować np. dmuchawy, które ogrzeją pomieszczenia.

Pracownik, któremu nie zapewniono odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu pracy, może odmówić wykonywania pracy. Jeżeli bowiem warunki pracy nie odpowiadają wymaganiom bhp i wykonywanie pracy zagraża życiu lub zdrowiu pracownika albo innych osób, to może on odstąpić od jej wykonywania, informując o tym niezwłocznie przełożonego (art. 210 § 1 Kodeksu pracy). Za czas powstrzymania się od pracy z powodu niezapewniania przez pracodawcę odpowiedniej temperatury pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia (art. 210 § 3 Kodeksu pracy).

