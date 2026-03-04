Te obowiązki pracodawca musi wypełniać do końca marca 2026 r.

W okresie zimowym pracodawca ma 5 dodatkowych obowiązków. Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. musi przestrzegać przepisów BHP związanych z niskimi temperaturami i opadami śniegu. Czy te szczególne regulacje dotyczą wszystkich pracowników?

rozwiń >

Zimowe obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa pracy, a dokładnie przepisy BHP, nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki w okresie zimowym. Okres ten trwa obecnie od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. Dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni. Dodatkowe obowiązki pracodawcy wiążą się z niskimi temperaturami występującymi jesienią i zimą.

Obowiązki pracodawcy do końca marca

Do zimowych obowiązków pracodawcy zaliczamy:

obowiązek zapewnienia nieodpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych obowiązek zapewnienia pomieszczeń lub miejsc służących do ogrzania się obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego na zimę (np. ocieplane, antypoślizgowe buty) obowiązek zapewnienia ochrony głowy, rąk i twarzy (czapki, kominiarki czy rękawice) obowiązek odśnieżania chodników i dachów

Jak tłumaczy PIP, po stronie pracodawcy istnieje również obowiązek dbania o chodniki należące do posesji pracodawcy i dachy. Należy pilnować, aby były bezpieczne: chodniki powinny być nieoblodzone i odśnieżone, a z dachu należy usunąć niebezpieczne sople lodu i zabezpieczyć je przed spadaniem lawin. Można także odgrodzić miejsce grożące opadaniem lodu i grubych warstw śniegu z dachów. Niekiedy jest to duże niebezpieczeństwo dla przechodniów. Może również dojść do kosztownego uszkodzenia mienia, np. samochodów.

Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników

Komu pracodawca zapewnia posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowym? Napoje w temperaturze dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych dostarcza się, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni. Natomiast wykonywanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, gdy podczas jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu mężczyzn jest wyższy niż 1500 kcal, a organizmu kobiet wyższy niż 1000 kcal, uprawnia do darmowych posiłków profilaktycznych. Taki sam wydatek energetyczny uprawnia do napojów profilaktycznych przez cały rok kalendarzowy i to niezależnie od tego czy praca wykonywana jest w pomieszczeniach czy na zewnątrz.

Miejsca do ogrzania się dla pracowników w okresie zimowym

Co należy zrobić, aby spełnić obowiązek zapewnienia miejsce do ogrzania się pracowników w okresie zimowym? Po pierwsze, takie miejsce należy usytuować w pobliżu miejsca pracy. Po drugie, powinno chronić przed opadami atmosferycznymi takimi jak śnieg, grad, deszcz, wiatr oraz przed niską temperaturą. Pomieszczenie służące do ogrzania się powinno zapewniać temperaturę nie niższą niż 16 stopni. Źródła ciepła należy zapewnić w taki sposób, aby nie naruszały przepisów ochronie przeciwpożarowej.

Wedle wytycznych PIP w takim miejscu powinna być możliwość przygotowania ciepłego posiłku. Obowiązek ten dotyczy schronienia przed zimnem dla pracowników pracujących na zewnątrz, ale także tych, którzy pracują w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Odzież i obuwie ochronne dla pracowników w okresie zimowym

Pracownicy wykonujący pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym powinni otrzymać od pracodawcy specjalną odzież ciepłochronną. Odzież chroniąca przed zimnem to odzież przeznaczona do pracy w temperaturach poniżej 5°C, a odzież chroniąca przed chłodem to odzież przeznaczona do pracy w temperaturach do –5°C. Dodatkowo pracodawca zapewnia pomieszczenie służące do ogrzania się, ale też przebrania odzieży.

Praca zimą na budowie

Szczególnie uciążliwa jest praca zimą na budowie. Silny wiatr, śnieg i niska temperatura to duże utrudnienie prac, ale i zagrożenie dla pracowników procesu budowlanego. W okresie zimowym trwający wedle przepisów BHP od 1 listopada do 31 marca należy przewidywać niebezpieczeństwa z nim związane, zapobiegać im oraz zachowywać szczególną ostrożność podczas wykonywania prac budowlanych. Pracodawca bezwzględnie zapewnia środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, wykonuje czynności zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości, a także usuwa zagrożenia dla osób postronnych, np. zapobiega spadaniu na przechodniów śniegu z dachu czy niebezpiecznych sopli.