REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Te obowiązki pracodawca musi wypełniać do końca marca 2026 r.

Te obowiązki pracodawca musi wypełniać do końca marca 2026 r.

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
04 marca 2026, 19:04
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
okres zimowy obowiązki pracodawcy bhp
Te obowiązki pracodawca musi wypełniać do końca marca 2026 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W okresie zimowym pracodawca ma 5 dodatkowych obowiązków. Od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. musi przestrzegać przepisów BHP związanych z niskimi temperaturami i opadami śniegu. Czy te szczególne regulacje dotyczą wszystkich pracowników?

rozwiń >

Zimowe obowiązki pracodawcy

Przepisy prawa pracy, a dokładnie przepisy BHP, nakładają na pracodawcę dodatkowe obowiązki w okresie zimowym. Okres ten trwa obecnie od 1 listopada 2025 r. do 31 marca 2026 r. Dotyczy pracowników, którzy wykonują pracę na otwartej przestrzeni. Dodatkowe obowiązki pracodawcy wiążą się z niskimi temperaturami występującymi jesienią i zimą.

REKLAMA

REKLAMA

Obowiązki pracodawcy do końca marca

Do zimowych obowiązków pracodawcy zaliczamy:

  1. obowiązek zapewnienia nieodpłatnych posiłków i napoi profilaktycznych
  2. obowiązek zapewnienia pomieszczeń lub miejsc służących do ogrzania się
  3. obowiązek zapewnienia odzieży i obuwia ochronnego przeznaczonego na zimę (np. ocieplane, antypoślizgowe buty)
  4. obowiązek zapewnienia ochrony głowy, rąk i twarzy (czapki, kominiarki czy rękawice)
  5. obowiązek odśnieżania chodników i dachów

Jak tłumaczy PIP, po stronie pracodawcy istnieje również obowiązek dbania o chodniki należące do posesji pracodawcy i dachy. Należy pilnować, aby były bezpieczne: chodniki powinny być nieoblodzone i odśnieżone, a z dachu należy usunąć niebezpieczne sople lodu i zabezpieczyć je przed spadaniem lawin. Można także odgrodzić miejsce grożące opadaniem lodu i grubych warstw śniegu z dachów. Niekiedy jest to duże niebezpieczeństwo dla przechodniów. Może również dojść do kosztownego uszkodzenia mienia, np. samochodów.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

REKLAMA

Posiłki i napoje profilaktyczne dla pracowników

Komu pracodawca zapewnia posiłki i napoje profilaktyczne w okresie zimowym? Napoje w temperaturze dostosowanej do panujących warunków atmosferycznych dostarcza się, gdy temperatura spada poniżej 10 stopni. Natomiast wykonywanie pracy związanej z wysiłkiem fizycznym, gdy podczas jednej zmiany efektywny wydatek energetyczny organizmu mężczyzn jest wyższy niż 1500 kcal, a organizmu kobiet wyższy niż 1000 kcal, uprawnia do darmowych posiłków profilaktycznych. Taki sam wydatek energetyczny uprawnia do napojów profilaktycznych przez cały rok kalendarzowy i to niezależnie od tego czy praca wykonywana jest w pomieszczeniach czy na zewnątrz.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Miejsca do ogrzania się dla pracowników w okresie zimowym

Co należy zrobić, aby spełnić obowiązek zapewnienia miejsce do ogrzania się pracowników w okresie zimowym? Po pierwsze, takie miejsce należy usytuować w pobliżu miejsca pracy. Po drugie, powinno chronić przed opadami atmosferycznymi takimi jak śnieg, grad, deszcz, wiatr oraz przed niską temperaturą. Pomieszczenie służące do ogrzania się powinno zapewniać temperaturę nie niższą niż 16 stopni. Źródła ciepła należy zapewnić w taki sposób, aby nie naruszały przepisów ochronie przeciwpożarowej.

Wedle wytycznych PIP w takim miejscu powinna być możliwość przygotowania ciepłego posiłku. Obowiązek ten dotyczy schronienia przed zimnem dla pracowników pracujących na zewnątrz, ale także tych, którzy pracują w pomieszczeniach nieogrzewanych.

Odzież i obuwie ochronne dla pracowników w okresie zimowym

Pracownicy wykonujący pracę na otwartej przestrzeni w okresie zimowym powinni otrzymać od pracodawcy specjalną odzież ciepłochronną. Odzież chroniąca przed zimnem to odzież przeznaczona do pracy w temperaturach poniżej 5°C, a odzież chroniąca przed chłodem to odzież przeznaczona do pracy w temperaturach do –5°C. Dodatkowo pracodawca zapewnia pomieszczenie służące do ogrzania się, ale też przebrania odzieży.

Praca zimą na budowie

Szczególnie uciążliwa jest praca zimą na budowie. Silny wiatr, śnieg i niska temperatura to duże utrudnienie prac, ale i zagrożenie dla pracowników procesu budowlanego. W okresie zimowym trwający wedle przepisów BHP od 1 listopada do 31 marca należy przewidywać niebezpieczeństwa z nim związane, zapobiegać im oraz zachowywać szczególną ostrożność podczas wykonywania prac budowlanych. Pracodawca bezwzględnie zapewnia środki ochrony zbiorowej i indywidualnej, wykonuje czynności zabezpieczające pracowników przed upadkiem z wysokości, a także usuwa zagrożenia dla osób postronnych, np. zapobiega spadaniu na przechodniów śniegu z dachu czy niebezpiecznych sopli.

Ważne

Państwowa Inspekcja Pracy podkreśla, że montaż, eksploatacja i demontaż rusztowań, ruchomych podestów roboczych są zabronione podczas gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu, gołoledzi oraz w czasie burzy lub przy wietrze o prędkości powyżej 10 m/s.

Zobacz również:
Powiązane
Zimowe obowiązki pracodawcy - bhp
Zimowe obowiązki pracodawcy - bhp
Nowe obowiązki pracodawców od 2026 r. Temperatura w miejscu pracy [Rozporządzenie]
Nowe obowiązki pracodawców od 2026 r. Temperatura w miejscu pracy [Rozporządzenie]
Woda, inne napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników – obowiązki pracodawcy
Woda, inne napoje i posiłki profilaktyczne dla pracowników – obowiązki pracodawcy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Do 50 tys. zł kary dla pracodawcy za nielegalne zatrudnienie po zmianie przepisów
04 mar 2026

Teraz pracodawca może otrzymać nawet do 50 tys. zł kary za nielegalne zatrudnienie. Po zmianie przepisów zwiększyły się uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i Straży Granicznej. Jakie najważniejsze zmiany weszły w życie? Na co trzeba zwracać uwagę?
Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - dane ZUS dot. zasiłku opiekuńczego
04 mar 2026

Mężczyźni opiekowali się dziećmi przez 2,3 mln dni a kobiety 8,5 mln dni w roku - to dane ZUS dotyczące zasiłku opiekuńczego. Natomiast w przypadku zasiłku przy opiece nad innym członkiem rodziny niż dziecko prowadzili panowie - 1,4 mln dni na opiekuńczym. Panie pobierały zasiłek przez 988 tys. dni. Przysługuje on osobie, która podlega ubezpieczeniu chorobowemu.
19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie). 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne i urlopowe
04 mar 2026

Ile można zarobić za granicą w pracy sezonowej? Które państwa chętnie zatrudniają Polaków, a gdzie najbardziej chcą pracować pracownicy z Polski? Można zarobić 19 euro za godzinę pracy w Holandii (produkcja, magazyn, szklarnia, pakowanie) i 12 euro na godzinę we Francji (winobranie) plus premie dzienne oraz urlopowe.
Czy wypłata ekwiwalentu pieniężnego pozbawia prawa do dodatkowego urlopu?
04 mar 2026

Dodatkowy urlop wypoczynkowy jest uprawnieniem przysługującym pracownikom z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Chociaż przepisy dotyczące tego urlopu nie są nowe, nadal pojawiają się wątpliwości odnośnie prawa do pierwszego urlopu dodatkowego dla osoby niepełnosprawnej.

REKLAMA

SN zdecydował: prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 KP (dyscyplinarka)
04 mar 2026

Rzeczą oczywistą wydawałaby się tzw. dyscyplinarka za prowadzenie samochodu bez prawa jazdy, spowodowanie kolizji oraz zatajenie tego przed pracodawcą, jednak Sąd Najwyższy uznał, że zachowania te nie mieszczą się w hipotezie art. 52 § 1 pkt 3 Kodeksu Pracy (rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku). W sprawie chodziło o dyrektora, który dopuścił się ww. czynów. Jak zakończyła się sprawa i czy dyrektor podlegał pod inny paragraf?
Gdy słowo znaczy więcej niż procedura. 97% pracowników dostrzega pozytywną rolę doceniania [BADANIE]
04 mar 2026

Choć pozytywne skutki doceniania są oczywiste, aż połowa pracujących nie widzi, by ich zaangażowanie było zauważane, wynika z ankiet Gi Group Holding. Także regularny feedback nadal nie jest oczywistą praktyką – połowa pracowników otrzymuje go tylko raz lub dwa razy w roku. Luka między siłą uznania a realiami codziennej pracy pozostaje wyraźna.
ZUS sam daje 7000 zł bez 61,08 zł i bez stażu, bez ani jednego dnia pracy, bez wniosku. Kiedy i dla kogo?
04 mar 2026

Kto z nas nie chciałby mieć przyznanego prawa do świadczenia w wysokości 7000 zł, i kto nie chciałby otrzymywać co miesiąc, na konto - bez konieczności spełnienia dodatkowych warunków, bez stażu pracy, bez ani jednego dnia pracy - tak dużych pieniędzy?
Ważne zmiany w ZUS: Eksperci wyjaśnią waloryzację i limity dorabiania do emerytur
04 mar 2026

W najbliższy czwartek rzeszowski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organizuje dyżur telefoniczny poświęcony m.in. marcowej waloryzacji świadczeń oraz nowym limitom dorabiania do emerytur i rent. Eksperci będą udzielać porad w zakresie zmian, które weszły w życie w marcu.

REKLAMA

[ZUS informuje] W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu?
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: W jaki sposób lekarze ZUS podchodzą do niepełnosprawności intelektualnej albo problemów osób w spektrum autyzmu. Czy można niesamodzielność /niepełnosprawność rozpoznać przez kilka pytań? Czy jest możliwe rozpoznanie sytuacji zdrowotnej po 2 minutach badania?
[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
03 mar 2026

Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA