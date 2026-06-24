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Jaka może być maksymalna temperatura w miejscu pracy w 2026 r.? BHP

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24 czerwca 2026, 09:26
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
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Jaka może być maksymalna temperatura w miejscu pracy w 2026 r.? BHP
Shutterstock

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Jaka może być maksymalna temperatura w pracy w 2026 r.? W związku z występującymi latem upałami pracownicy pytają o swoje prawa. Czy grożą pracodawcy kary za wysoką temperaturę w miejscu pracy? Będą nowe przepisy bhp chroniące pracowników przed pracą w upale. Powstał Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniający rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Temperatura w miejscu pracy - BHP

Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. To na nim ciąży odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie. Wynika to bezpośrednio z art. 207 § 1 Kodeksu pracy. Jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. 

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Z powyższego sformułowania „odpowiednie wykorzystanie osiągnięć nauki i techniki” można wywnioskować zastosowanie wentylacji i klimatyzacji dostosowanych do warunków panujących w miejscu pracy. Nie ma jednak bezpośredniego obowiązku instalowania klimatyzacji w miejscu pracy. 
Ponadto obowiązek dbania o odpowiednią temperaturę w miejscu pracy został zawarty w § 15 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

Pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem, drganiami oraz innymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia i uciążliwościami.

Bezpieczne warunki pracy to także takie, które zapewniają optymalną temperaturę pozwalającą na komfortowe wykonywanie obowiązków pracowniczych. Znane są wyniki badań, które dowodzą, że podniesienie się temperatury w miejscu pracy z 22 stopni do 30 stopni spowodowało spadek wydajności pracowników o 10%. Upał nie tylko nie pozwala na właściwe skupienie się na pracy, logiczne myślenie, fizyczny i psychiczny komfort, ale stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Praca w upale może skończyć się przegrzaniem organizmu czy udarem. 

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

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Maksymalna temperatura w pracy 2026

Jak jest teraz? Na pytanie o maksymalną temperaturę w miejscu pracy nie ma obecnie jednoznacznej odpowiedzi. Pracodawca ma zapewnić temperaturę odpowiednią dla danego rodzaju pracy. Problem w tym, że aktualne przepisy bhp regulują ściśle warunki prac wykonywanych w mikroklimacie gorącym, w warunkach wynikających z procesów technologicznych stosowanych w zakładach pracy, ale nie odnoszą się do podwyższonej temperatury w pracy z powodu panujących warunków atmosferycznych.

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Przepisy bhp nie wskazują wprost, ile stopni może być w pracy maksymalnie. Jest to trudne do określenia ze względu na różne rodzaje prac wykonywanych przez pracowników. Znana jest natomiast maksymalna temperatura pracy młodocianych. Nie mogą oni wykonywać prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30°C i wilgotność względna powietrza przekracza 65%. 

Przepisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wskazują natomiast, jaka może być minimalna temperatura w miejscu pracy:

  • 14 stopni,
  • 18 stopni przy pracach lekkich i pracy w biurze.

Niejako wskazówką co do maksymalnej temperatury w pracy może być przepis nakładający na pracodawcę obowiązek zapewnienia darmowych napojów 
kiedy temperatura przekracza 28⁰C, a na otwartej przestrzeni 25⁰C (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów).

Nowe przepisy bhp o temperaturze w pracy

Dnia 10 lipca 2024 r. w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie m.in. z Głównym Inspektorem Pracy Marcinem Staneckim dotyczące nowych przepisów określających obowiązki pracodawców dotyczące ochrony pracowników przed wysokimi temperaturami w miejscu pracy. Przeanalizowane zostaną rozwiązania stosowane w innych państwach oraz badania CIOP-PIB. Pomysłów jest wiele, np. płatne przerwy w pracy w trakcie upałów, odpoczynek w chłodnym pomieszczeniu, reorganizacja pracy w trakcie upałów, ustanowienie maksymalnej temperatury pracy (np. Słowenia ustanowiła nią 28 stopni).

W wyniku tych prac powstał Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. W styczniu 2025 roku wspomniany projekt jest na etapie uzgodnień publicznych. Dnia 14 stycznia 2025 r. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy miało miejsce spotkanie zespołu ekspertów z resortu pracy, CIOP-PIB, Państwowej Inspekcji Pracy oraz Instytutu Medycyny Pracy. Główny Inspektor Pracy, Marcin Stanecki tłumaczy:

"Zależy nam na tym, by nowe przepisy były skuteczne. Oznacza to, że powinny być łatwe to zastosowania u każdego zatrudniającego, niezależnie od liczby pracowników. Intuicyjnie czujemy, kiedy jest gorąco i trzeba zmniejszyć temperaturę w miejscu pracy. Moim celem jest wypracowanie rozwiązań, które zobowiążą pracodawców do działania, ale bez zbędnego nakładu pracy i nadmiernych wydatków."

Za wysoka temperatura w miejscu pracy - jakie kary dla pracodawcy?

Aby nie narazić się na kary, pracodawca powinien przestrzegać przepisy dotyczące zapewnienia odpowiedniej temperatury w miejscu pracy. W przeciwnym razie może otrzymać grzywnę w wysokości od 1000 do 30 000 zł (art. 283 Kodeksu pracy). Co więcej, narażając pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, grozi nawet do 3 lat pozbawienia wolności (art. 220 Kodeksu karnego).

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023, poz. 1465)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169, poz. 1650)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz. U. z 2023, poz. 1240)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 Nr 60, poz. 279)

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Źródło: INFOR
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