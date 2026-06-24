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Wysokie temperatury w miejscu pracy pozwolą na wstrzymanie się od wykonywania pracy - planowane przepisy BHP przewidują taką możliwość

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24 czerwca 2026, 09:24
Emilia Panufnik
oprac. Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
wysokie temperatury w pracy bhp upał gorąco
Wysokie temperatury w miejscu pracy pozwolą na wstrzymanie się od wykonywania pracy - planowane przepisy BHP przewidują taką możliwość
Shutterstock

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Planowane zmiany w przepisach BHP dotyczą pracy w wysokich temperaturach. Pracownicy zyskają prawo do wstrzymania się od wykonywania pracy w wysokich temperaturach. Wprowadza się temperatury progowe, po przekroczeniu których pracodawca musi podjąć działania ograniczające obciążenie cieplne, np. krótszy czas pracy, przerwy w pracy czy praca zdalna. Przy najwyższych temperaturach praca zostanie czasowo wstrzymana. Kiedy wejdą w życie nowe przepisy?

Wysokie temperatury w pracy - nowe przepisy od 2027 r.?

Wraz z postępującymi zmianami klimatycznymi, rosnącymi temperaturami i coraz częstszymi falami upałów, rośnie znaczenie regulacji chroniących zdrowie pracowników. Obecnie obowiązujące przepisy BHP nie określają górnej granicy temperatury w miejscu pracy – to luka, którą ma wypełnić projekt nowelizacji rozporządzenia przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zapowiedziane we wtorek [red. 1 lipca 2025 r.] zmiany mogą wejść w życie w 2027 roku.

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Zmiany w BHP - czasowe wstrzymanie pracy przy wysokich temperaturach

Projekt przewiduje wprowadzenie maksymalnych progów temperatury, powyżej których określone rodzaje prac będą czasowo wstrzymywane: 35°C dla prac w pomieszczeniach oraz 32°C dla prac ciężkich wykonywanych na otwartej przestrzeni. Zaprzestanie pracy będzie możliwe wyłącznie w czasie rzeczywistego przekroczenia tych wartości, a nie w oparciu o prognozy pogody.

Polecamy: BHP w firmie. Obowiązki pracodawców

Nowe przepisy BHP - temperatury progowe 28 i 25 stopni

Dodatkowo, po osiągnięciu temperatur progowych (28°C dla prac lekkich i biurowych, 25°C dla prac ciężkich w pomieszczeniach oraz 25°C dla wszystkich prac na zewnątrz), pracodawcy będą zobowiązani do podjęcia działań ograniczających obciążenie cieplne. Mogą to być rozwiązania techniczne (np. wentylacja, osłony termiczne) lub organizacyjne (np. zmiana godzin pracy, przerwy, home office), ustalane po konsultacjach z pracownikami.

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Jak podkreśla resort, nowe przepisy mają być nie tylko realnym wsparciem dla pracowników, ale też możliwe do wdrożenia w praktyce – dlatego podlegają szerokim konsultacjom z partnerami społecznymi.

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Autor: Leszek Zalewski, Dyrektor ds. Innowacji Sodexo Polska

[Red.: Z informacji od Głównego Inspektora Pracy wynika, że na chwilę obecną zapadła cisza nad projektem. Czy prace zostaną wznowione? To bardzo potrzebne przepisy. W Polsce brakuje bowiem konkretnych ustaleń co do pracy w wysokich temperaturach.]

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Źródło: INFOR
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