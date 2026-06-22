Rodzicom i opiekunom przysługuje nie tylko świadczenie wychowawcze 800 plus. Oprócz tego, z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

Becikowe – jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Jednym ze świadczeń z tytułu urodzenia się dziecka jest jednorazowa zapomoga zwana popularnie becikowym. Świadczenie przysługuje:

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matce lub ojcu dziecka ,

, opiekunowi prawnemu ,

, opiekunowi faktycznemu dziecka, czyli osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie.

Wysokość zapomogi wynosi 1000,00 zł na jedno dziecko.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać zapomogę

Podstawowym warunkiem koniecznym do uzyskania becikowego jest urodzenie żywego dziecka. Oznacza to, że zapomoga zostanie wypłacona również wtedy, gdy dziecko urodziło się żywe, ale zmarło po porodzie.

Becikowe przysługuje, jeżeli matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Pozostawanie pod opieką medyczną powinno być potwierdzone zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Warunek udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

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Innym warunkiem koniecznym do uzyskania świadczenia jest spełnianie określonego progu dochodowego. Mianowicie żeby dostać becikowe, dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 1922,00 zł.

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Wniosek o wypłatę becikowego

Do uzyskania becikowego konieczne jest złożenie wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. Wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeżeli wniosek dotyczy: dziecka objętego opieką prawną, dziecka objętego opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego to termin złożenia wniosku wynosi 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Do wniosku należy dołączyć:

skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

dziecka, zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które adoptowały dziecko),

nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu wystawione przez lekarza lub położną (wymóg ten nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które adoptowały dziecko), pisemne oświadczenie drugiego rodzica, że na dziecko nie została pobrana już jednorazowa zapomoga z tytułu jego narodzin,

zaświadczenia lub oświadczenia członków rodziny o dochodach ,

, inne dokumenty lub oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.

Lista załączników może się zmienić w zależności od sytuacji osoby ubiegającej się o becikowe. Warto zatem skontaktować się z urzędem i ustalić, jakie dokumenty należy dostarczyć.

Kiedy becikowe nie zostanie przyznane

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka nie przysługuje „z automatu”. Przepisy określają sytuacje, gdy wnioskodawcy nie otrzymają świadczenia. Tak więc becikowego nie będzie, jeżeli członkowi rodziny przysługuje za granicą świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Zapomoga nie przysługuje także w sytuacji, gdy osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało ustalone, na rzecz danego dziecka od jego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, chyba że:

rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje ,

, ojciec dziecka jest nieznany ,

, powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

Podstawa prawna