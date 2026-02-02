REKLAMA

Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Niska temperatura w pracy: przy ilu stopniach można odmówić pracy? Zimno to zagrożenie dla pracownika [BHP]

Niska temperatura w pracy: przy ilu stopniach można odmówić pracy? Zimno to zagrożenie dla pracownika [BHP]

02 lutego 2026, 08:39
Ewelina Mazur
Ekspert z zakresu kadr i płac
przy jakiej temperaturze można odmówić pracy bhp niska temperatura biuro
Niska temperatura w pracy: przy ilu stopniach można odmówić pracy? Zimno to zagrożenie dla pracownika [BHP]
shutterstock

Zimno w pracy to zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika. Przy jakiej temperaturze pracownik może odmówić wykonywania pracy? Jakie przepisy regulują kwestie wysokości temperatury w pracy? Czy wobec pracownika, który odmówił wykonywania pracy z powodu zbyt niskiej temperatury można wyciągnąć negatywne konsekwencje?

Temperatura w pracy - BHP

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w miejscu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy. Wysokość temperatury ma bezpośrednio wypływ zarówno na efektywność pracy, jak i na komfort pracownika. Dodatkowo, temperatura w pracy powinna być dostosowana do charakteru wykonywanej pracy. W obecnym stanie prawnym została uregulowana minimalna temperatura w której można wykonywać pracę w pomieszczeniach.

Minimalna temperatura w pracy

Zgodnie z art. 30 rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w pomieszczeniach służących do pracy, pracodawca musi zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy z uwzględnieniem metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania. Temperatura wskazana w w/w przepisie nie może być niższa niż 14 °C, chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. Natomiast temperatura w pomieszczeniach pracy, w której jest wykonywana lekka praca fizyczna oraz praca biurowa, temperatura nie może być niższa niż 18 °C.

Ważne

Pomieszczenie pracy to pomieszczenie przeznaczone do wykonywania pracy przez pracowników.

Przy jakiej temperaturze pracownik ma prawo odmówić wykonywania pracy?

Zgodnie z przytoczonym wyżej artykułem, w sytuacji, gdy temperatura w miejscu pracy jest niższa niż przyjęte w rozporządzeniu normy, tj. 14 °C lub 18 °C, pracownik może odmówić wykonywania pracy. Należy pamiętać, że pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W sytuacji, gdy temperatura w pomieszczeniach wykonywania pracy jest zbyt niska, może dojść do narażenia zdrowia i życia pracownika. W konsekwencji, przez niezachowanie określonych temperatur, pracownik ma prawo do przerwania wykonywanej pracy, a o jej zaprzestaniu musi bezzwłocznie zawiadomić pracodawcę.

Ważne

Prawo po powstrzymania się od wykonywania pracy nie dotyczą pracowników, których obowiązkiem jest ratowanie życia ludzkiego bądź mienia.

Niska temperatura - konsekwencje odmowy pracy

Czy wobec pracownika, który odmówił wykonywania pracy z powodu wysokości temperatury można wyciągnąć negatywne konsekwencje? Zgodnie z art. 210 § 21 Kodeksu pracy, w sytuacji, gdy pracownik odmówił wykonywania obowiązków ze względu na zbyt niską temperaturę w miejscu pracy, pracodawca nie może zastosować jakichkolwiek niekorzystnych konsekwencji względem pracownika. Dodatkowo, za czas powstrzymania się od wykonywania pracy, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Rozporządzenia MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy

art. 210 § 21 Kodeksu pracy

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
