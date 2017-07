Czym jest komunikacja wewnętrzna w firmie

Odpowiednia komunikacja wewnętrzna ma decydujący wpływ na wynik firmy: pracownicy wiedzą, jaki cel jest realizowany i jaki w tym jest ich udział. Jak wynika z badania emplo, ponad 70 proc. pracowników uważa, że sukces biznesowy nie jest możliwy do osiągnięcia bez partnerskiej i otwartej komunikacji na linii przełożeni – zespół, jednak więcej niż co czwarty nie czuje się wystarczająco poinformowany o działaniach firmy. Wielu wskazuje też na to, że chciałoby zabierać głos w sprawach ważnych dla ich organizacji.

– 71 proc. osób biorących udział w naszym badaniu potwierdziło, że skuteczna komunikacja wewnętrzna ma wpływ na biznesowy wynik firmy. Sami pracownicy widzą, jakie jest znaczenie komunikacji wewnętrznej dla funkcjonowania organizacji – podkreśla w rozmowie z agencją informacyjną Newseria Biznes Anita Wojtaś-Jakubowska, dyrektor marketingu w emplo.

Badanie „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” pokazuje, że na wyniki firmy największy wpływ ma partnerska i otwarta komunikacja z pracownikami. Istotne znaczenie mają też jawność celów stawianych osobom i zespołom oraz możliwość zgłaszania pomysłów i usprawnień przez pracowników (po 35 proc.). Większość pracowników uważa, że za przepływ informacji powinni przede wszystkim odpowiadać menadżerowie (67 proc.).

– Rzeczywistość nie wygląda jednak tak różowo. W zaledwie co drugiej firmie menadżerowie rzeczywiście biorą udział w komunikacji wewnętrznej i za nią odpowiadają. 20 proc. pracowników potwierdziło, że nie ma wiedzy o tym, kto odpowiada za komunikację wewnętrzną w ich firmach – zaznacza Wojtaś-Jakubowska.

Co piąty ankietowany uważa, że za skuteczną komunikację powinien odpowiadać specjalista ds. komunikacji wewnętrznej, a co dziesiąty – zarząd lub prezes. Im większa firma, tym większa rola specjalistów ds. komunikacji wewnętrznej (23 proc. w dużych korporacjach i 29 proc. w średnich firmach). W przypadku menedżerów ich znaczenie większe jest w średnich firmach (68 proc.). Blisko 75 proc. pracowników przyznaje, że najlepiej pracuje im się z przełożonymi otwartymi na dialog, którzy traktują ich po partnersku, a nie jak podwładnych.

– Często w firmach do kilkuset pracowników bywa tak, że pojawia się coraz więcej oczekiwań dotyczących skutecznej komunikacji wewnętrznej, a nie ma jeszcze zbudowanych struktur. Myślę, że w takiej sytuacji bardzo istotną rolę grają menadżerowie i komunikacja wewnętrzna w ich zespole powinna być jedną z ich głównych odpowiedzialności – ocenia Wojtaś-Jakubowska.