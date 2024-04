MZ: dane wrażliwe nie mogą być ujawniane w rejestrze zawodów medycznych

Będą zmiany w zawodach medycznych - dane wrażliwe nie mogą być ujawniane w Centralnym Rejestrze Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego

Już od dłuższego czasu Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych sygnalizował ogromny problem dużej rzeszy osób wykonujących różne zawody medyczne. Chodzi o dane tych osób, które są ujawniane w rejestrze. Mianowicie - Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego (daje: rejestr) ujawnia informacje o utracie prawa jego wykonywania przez daną osobę A są to dane wrażliwe, dotyczące np. zdrowia psychicznego, nałogów, wyroków karnych i dyscyplinarnych. Rodzi to ryzyko stygmatyzacji, a także naraża te osoby na utrudnienia rozwoju ich ścieżki zawodowej. Rzecznik Praw Obywatelskich występuje do Ministerstwa Zdrowia o rozważenie niezbędnych zmian legislacyjnych.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. zakomunikowano, że Ministerstwo Zdrowia zapowiada zmiany ustawy, polegające na wyłączeniu z Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego informacji o zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego i daty utraty uprawnienia do jego wykonywania wraz z podaniem przyczyny oraz informacji o tymczasowym zawieszeniu uprawnienia do wykonywania zawodu medycznego albo o ograniczeniu zakresu czynności.