1300 zł dla rodziców od 1 października 2024 r. [500 zł aktywnie w domu oraz 800+]. Być może.

W dniu 9 kwietnia 2024 r. Rada Ministrów przyjęła rozbudowaną i bardziej szczegółową, bo aż trzy wariantową wersję, tzw. babciowe. Przyjęto projekt ustawy o wspieraniu rodziców w aktywności zawodowej oraz w wychowaniu małego dziecka „Aktywny rodzic” (dalej jako: projekt). Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jest dumne ze swojej wersji projektu, w tym Ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk podkreśla, że:

To program, który sprzyja wolności wyboru. Jeśli rodzice zechcą powierzyć dziecko babci, dziadkowi, członkowi rodziny, niani i wrócić do pracy, dostaną wsparcie państwa. Jeśli wolą posłać dziecko do żłobka, również dostaną wsparcie. Jeśli jednak preferują bardziej tradycyjny model i chcą zostać z dziećmi w domu, także dostaną wsparcie. Opieka nad dzieckiem to ważna praca na rzecz społeczeństwa i państwa.