Zrób zakupy 28 kwietnia. Przed Tobą długi weekend!

W najbliższą niedzielę, 28 kwietnia, sklepy będą otwarte. Jest okazja, żeby zaopatrzyć się we wszystkie produkty niezbędne na długi weekend.

Aż 9 dni weekendu

W tym roku 1 maja - Święto Państwowe oraz 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja przypadają odpowiednio w środę i piątek. Daje to okazję do skorzystania z wydłużonego odpoczynku.

Wystarczy wziąć urlop na trzy dni – 29 i 30 kwietnia oraz 2 maja, żeby cieszyć się 9-dniową majówką.

W dodatku zapowiada się ładna pogoda w przyszłym tygodniu, więc tzw. długi weekend musi być udany!

28 kwietnia - handlowa niedziela

W przyjemnym korzystaniu z weekendu z pewnością pomoże handlowa niedziela.

28 kwietnia sklepy będą czynne, każdy więc będzie mógł się zaopatrzyć nie tylko w niezbędne napoje i inne artykuły spożywcze, ale też we wszystko co jest niezbędne do przyjemnego spędzenia wolnego czasu.

Na następną handlową niedzielę będziemy musieli nieco poczekać. Kolejne handlowe niedziele w 2024 r. przypadają:

30 czerwca,

25 sierpnia,

15 grudnia,

22 grudnia.

Zakaz handlu w niedziele i święta

Warto skorzystać z najbliższej handlowej niedzieli, bowiem w kolejnym tygodniu czekają nas aż trzy dni z zakazem handlu. Będą to święta w dniach 1 maja i 3 maja oraz niedziela 5 maja.

W te dni w placówkach handlowych zakazane są:

handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem,

powierzanie pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem.

Sklepy czynne w każdą niedzielę i święto

Na szczęście zakaz handlu w niedziele i święta nie dotyczy sklepów, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek.

Właściciel może korzystać w sklepie z nieodpłatnej pomocy członków rodziny. Osoby te nie mogą być pracownikami lub zatrudnionymi na podstawie umów prawa cywilnego u przedsiębiorcy, który korzysta z ich pomocy.

Inne placówki czynne w niedziele i święta

Handel w niedziele jest dopuszczalny także w niektórych innych placówkach handlowych. Zakaz handlu nie obowiązuje m. in.:

na stacjach paliw płynnych;

w placówkach handlowych na dworcach i w portach lotniczych;

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;

w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;

w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku;

w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych;

w aptekach i punktach aptecznych;

w strefach wolnocłowych;

w sklepach internetowych i na platformach internetowych;

w kwiaciarniach;

w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami.

