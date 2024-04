Wiele osób zastanawia się, czy może pracować na podstawie dwóch umów o pracę. O ile, prostą wydaje się odpowiedź na pytanie o dwie umowy na pół etatu, o tyle wątpliwości mogą powstawać przy umowach w wyższym wymiarze czasu pracy. Czy dwie umowy o pracę na pełny etat są możliwe?

rozwiń >

Dwie umowy o pracę u jednego pracodawcy

Dozwolona jest praca dla jednego pracodawcy na podstawie dwóch umów o pracę. Pracodawca i pracownik mogą zawierać ze sobą jednocześnie nawet kilka umów. Od każdej umowy należy odprowadzać składki ubezpieczeniowe.

Autopromocja

Ważne Zawierając umowy o pracę z tym samym pracownikiem, pamiętaj o limicie umów na czas określony z art. 251 Kodeksu pracy:

• maksymalnie 33 miesiące,

• maksymalnie 3 umowy.

Powyższy limit nie dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony, jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy:

1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,

2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,

3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,

4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie

Limit umów na czas określony nie dotyczy również przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu (art. 177 § 3 KP).

Dwie umowy o pracę na pół etatu?

Zawarcie dwóch umów na pół etatu jest jak najbardziej dozwolone, a praca na ich podstawie możliwa do wykonania. Ważne, aby rodzaj pracy i obowiązki pracownika nie pokrywały się ze sobą. Zawarcie dwóch umów między tymi samymi stronami stosunku pracy uzasadnia jedynie inny charakter pracy.

Dwie umowy o pracę z jednym pracodawcą - warunki

Najważniejszym ograniczeniem przy zawieraniu kilku umów w tym samym okresie między tymi samymi stronami jest przedmiot umowy. Dwie umowy nie mogą dotyczyć tego samego przedmiotu czyli to samo stanowisko, obowiązki pracownicze.

Potwierdza to wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 marca 1997 r. (sygn. I PKN 43/97), zgodnie z którym „Z tym samym pracodawcą, w zakresie wykonywania pracy tego samego rodzaju, pracownik może pozostawać tylko w jednym stosunku pracy.” Sądownictwo stoi na straży przepisów prawa pracy dotyczących czasu pracy i godzin nadliczbowych. Zawieranie kilku umów z tym samym pracodawcą mogłoby być uznane za obchodzenie przepisów o czasie pracy.

Ważne Dla każdej umowy z tym samym pracownikiem pracodawca przeprowadza szkolenie bhp i wystawia skierowania na badania lekarskie.

Dwie umowy o pracę u różnych pracodawców

W przypadku zawierania drugiej umowy z innym pracodawcą można być zatrudnionym w tym samym charakterze, chyba że obowiązuje zakaz konkurencji. Wówczas pracownik jest zobowiązany do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej. Zakaz konkurencji ustanawia się odrębną umową (o zakazie konkurencji).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy pracownik powinien poinformować pracodawcę o drugiej umowie o pracę?

Co do zasady nie. Jeśli jednak zatrudniony jest na część etatu za wynagrodzeniem niższym od minimalnego wynagrodzenia za pracę i podejmuje się zatrudnienia u innego pracodawcy, lepiej o tym poinformować. Jeśli suma wynagrodzeń przekroczy kwotę obowiązującej płacy minimalnej, pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzania składki na Fundusz Pracy.

Czy trzeba poinformować drugiego pracodawcę o fakcie wykonywania pracy na rzecz innego podmiotu zatrudniającego? Tutaj również prawo nie przewiduje obowiązku pracownika. Nie ma więc takiej konieczności.

Dwie umowy o pracę a ciąża

W przypadku dwóch umów o pracę i zajścia w ciążę urlop macierzyński i inne urlopy związane z urodzeniem dziecka przysługują z tytułu każdej umowy.

Dwie umowy o pracę a urlop

W przypadku zatrudnienia na podstawie co najmniej 2 umów o pracę pracownik ma prawo do urlopu wypoczynkowego z każdej umowy. Należy mieć na uwadze art. 154 § 2 Kodeksu pracy, który reguluje wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy. Takiej osobie przysługuje urlop proporcjonalny w stosunku do wymiaru czasu pracy tego pracownika (podstawowy wymiar urlopu wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy).

Dokonując odpowiedniego pomniejszenia przysługujących dni urlopowych, niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Polecamy artykuł: Staż urlopowy 2024 - jak liczyć?

W przypadku kiedy wyliczenia wskazują na wymiar wyższy niż 20 (osoba ze stażem pracy krótszym niż 10 lat) lub 26 dni (osoba z stażem pracy od 10 lat w górę) urlopu na rok kalendarzowy, pracownik będzie miał prawo tylko do 20 lub 26 dni (art. 154 § 3 Kodeksu pracy).

Przykład Pracownik z 9-letnim stażem pracy został zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kasjera. Podpisał drugą umowę ze swoim pracodawcą na 1/5 etatu na stanowisku magazyniera. Pracownik nie będzie miał więcej dni urlopowych z tego tytułu. Ma więc do wykorzystania w ciągu roku kalendarzowego 20 dni urlopu.

W tym miejscu należy przypomnieć, że ogólnie obowiązujące przepisy prawa pracy stanowią swego rodzaju minimum zabezpieczeń dla pracownika. Pracodawca zawsze może określić bardziej korzystne dla pracownika zasady. Jedną z nich może być przyznanie dodatkowego urlopu wypoczynkowego w przypadku zawarcia drugiej umowy o pracę.

Dwie umowy o pracę na pełny etat?

Wykonywanie pracy na podstawie dwóch umów o pracę jednocześnie niesie ze sobą duże ryzyko. O ile pogodzenie umów na część etatu wydaje się możliwa do zrealizowania, o tyle dwóch umów pełnowymiarowych już niekoniecznie. Po pierwsze, umowa o pracę na pełnym etacie wymaga pełnej dyspozycyjności w godzinach pracy i wykonywania poleceń kierownictwa. Niedopuszczalna jest sytuacja braku kontaktu z pracownikiem i niewykonywanie przez niego poleceń ze względu na jednoczesną pracę dla innego pracodawcy. Takie zachowanie jest nieodpowiedzialne, nielojalne i nieetyczne.

Jeśli jednak rodzaj pracy i zakres obowiązków wynikających z dwóch różnych umów da się ze sobą pogodzić, nie ma przeciwwskazań do ich zawarcia.

Przepis prawa pracy nie zakazują pracy na podstawie dwóch umów o pracę. Należy jednak zadać sobie pytanie – czy taka praca jest możliwa do wykonania?