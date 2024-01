Fundusz Pracy. Jakie są zasady opłacania składek. Wysokość składki w 2024 r.

Fundusz Pracy gromadzi środki, dzięki którym instytucje publiczne, w tym urzędy pracy, mogą realizować cele wskazane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Jakie są zasady opłacania składek na Fundusz Pracy? Co się dzieje w przypadku ich nieterminowego przekazywania? Wyjaśniamy.

Fundusz Pracy jest państwowym funduszem celowym, a jego środkami dysponuje minister właściwy do spraw pracy (obecnie: minister rodziny, pracy i polityki społecznej). Ze środków, które gromadzi Fundusz Pracy finansowane są zadania polegające na promocji zatrudnienia, łagodzeniu skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Finansowanie tych zadań odbywa się m.in. w formie:

zasiłków dla bezrobotnych,

dodatków aktywizacyjnych czy

finansowania kosztów kształcenia zawodowego i ustawicznego.

Ważne Składka na Fundusz Pracy w 2024 r. wynosi 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy na dany rok określa ustawa budżetowa. Budżet na 2024 r. przewiduje, że w tym rok składka na Fundusz Pracy będzie wynosiła 1% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – tyle samo, co w 2023 r.

Składki na Fundusz Pracy – tryb i zasady opłacania

Składki na Fundusz Pracy opłaca się za okres trwania obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnych i rentowych, co odbywa się w trybie i na zasadach przewidzianych dla składek na ubezpieczenia społeczne. Do ich opłacania zobowiązani są przede wszystkim pracodawcy oraz przedsiębiorcy.



Poboru składek na Fundusz Pracy dokonuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który następnie przekazuje środki na rachunek bankowy Funduszu Pracy. Procedura ta następuje niezwłocznie, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od ich rozliczenia.



Koszty poboru składek na Fundusz Pracy obciążają sam fundusz. Są one potrącane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w wysokości 0,5% kwoty pobranych składek.

Składki na Fundusz Pracy – skutki nieterminowego opłacania

W razie nieopłacania składek na Fundusz Pracy lub opłacenia ich w niższej od należnej wysokości, Zakład Ubezpieczeń Społecznych może obciążyć pracodawcę lub osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu dodatkową opłatą w wysokości do 100% należnej kwoty składek. Od składek na Fundusz Pracy, które nie zostały nieopłacone w terminie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych pobiera odsetki za zwłokę. Zasady ich naliczania oraz kwotę określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.



Składki oraz należności z tytułu odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, nieopłacone w terminie, podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji lub przepisów o postępowaniu cywilnym.



W przypadku gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie przekaże w terminie składek, pobranych odsetek oraz dodatkowych opłat, sam musi zapłacić odsetki ustawowe za opóźnienie.

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

