30 kwietnia 2024 r.: W tym terminie złóż wniosek do ZUS, jeśli chcesz zachować ciągłość wypłaty świadczenia

ZUS przyjmuje wnioski o 800 plus na okres świadczeniowy 2024/2025. Dokumenty trzeba złożyć do 30 kwietnia, żeby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego.

Wysokość świadczenia 800 plus

Wysokość świadczenia wychowawczego, zwanego potocznie 800 plus, wynosi 800 zł miesięcznie. Jeżeli rodzice sprawują nad dzieckiem opiekę naprzemienną (z powodu rozwodu, separacji lub rozłączenia), wówczas każdemu z nich przysługuje świadczenie wychowawcze w wysokości połowy kwoty za dany miesiąc.

Autopromocja

ZUS wypłaci świadczenie w niższej wysokości także wtedy, gdy dziecko urodzi się albo ukończy 18 lat w trakcie miesiąca.

Komu przysługuje 800 plus

Świadczenie 800 plus przysługuje niezależnie od osiąganych dochodów, na każde dziecko, które nie ukończyło 18 lat.

Świadczenie przysługuje:

matce albo ojcu, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca albo

opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego, albo

opiekunowi prawnemu dziecka, albo

dyrektorowi domu pomocy społecznej, albo

rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego.

Warto złożyć wniosek do 30 kwietnia 2024 r.

Nowy okres świadczeniowy rozpocznie się 1 czerwca 2024 r. i potrwa do 31 maja 2025 r. Nie warto zwlekać ze składaniem wniosku o 800 plus. Jeśli rodzic chce kontynuować wypłatę świadczenia bez żadnej przerwy w przelewach od ZUS, to wniosek na nowy okres świadczeniowy, czyli ten rozpoczynający się od 1 czerwca, musi złożyć do 30 kwietnia 2024 r.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jeżeli wniosek zostanie złożony w terminie:

do 30 kwietnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2024 r.,

od 1 maja do 31 maja 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 lipca 2024 r.,

od 1 czerwca do 30 czerwca 2024 r. - ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem za czerwiec - do 31 sierpnia 2024 r.,

od 1 do 31 lipca 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od lipca - do 30 września 2024 r.,

od 1 do 31 sierpnia 2024 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie z wyrównaniem jedynie od sierpnia - do 31 października 2024 r.

Jak złożyć wniosek o 800 plus

Wnioski o świadczenie 800 plus można złożyć tylko elektronicznie. W tym celu można skorzystać z Platformy Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Wnioski można złożyć także za pośrednictwem:

aplikacji na urządzenia mobilne mZUS,

portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowości elektronicznej banków lub SKOK-u, które współpracują z ZUS-em.

Kiedy złożyć wniosek w razie urodzenia się dziecka

Rodzic, który chce, aby ZUS wypłacał świadczenie na inny numer rachunku bankowego, musi złożyć nowy wniosek o 800 plus. We wniosku należy podać wszystkie niezbędne dane oraz nowy numer konta. Wówczas ZUS zmieni dane do wypłaty, a o zmianie rachunku bankowego poinformuje klienta na jego profilu PUE ZUS.

W razie urodzenia się dziecka, rodzice mają 3 miesiące na złożenie do ZUS wniosku o świadczenie wychowawcze. Jeśli zachowają ten termin otrzymają świadczenie 800+ z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.