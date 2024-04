Prawo cywilne, karne i rodzinne - będą nowe kodeksy!

To bardzo ważne, że zostaną powołane nowe Komisje Kodyfikacyjne i dojdzie do przeglądu prawa oraz zaproponowania nowych wersji przepisów, ale z drugiej strony szkoda, że rząd zdecydował o likwidacji Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Wydaje się, że to jeden z najważniejszych sektorów, który musi być dostosowany do aktualnych realiów. Praca wybitnych ekspertów oraz jej owoce w postaci: projektu indywidualnego i zbiorowego kodeksu pracy nie powinna być zaprzepaszczona. Pomimo tego, prawdopodobnie KKPP zostanie zniesiona i przestanie obowiązywać. Według projektu rozporządzenia (RD67) ma dojść do zniesienia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy oraz uchylenia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2016 r. w sprawie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy (Dz. U. poz. 1366). Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2024 r.