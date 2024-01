Nowe wysokości składek na ubezpieczenia społeczne w 2024 r. Kwota nie niższa niż 1 272,60 zł

Czy do stażu pracy wlicza się działalność gospodarcza i umowy cywilnoprawne? Wielu samozatrudnionych czy wykonujących pracę np. na podstawie umowy zlecenia czy o dzieło od wielu, wielu lat postuluje o wliczanie do stażu pracy - warunkującego uprawnienia pracownicze - okresów działalności gospodarczej oraz pracy świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych. Czy Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zajmie się tym ważnym zagadnieniem a ustawodawca ureguluje odpowiednie przepisy. Póki do do Minister zwrócił się w tej sprawie RPO. Trzeba wiedzieć, że po raz pierwszy RPO wystąpił do resortu w tej sprawie 23 lutego 2010 r. Sprawa nie jest więc rozwiązana od 13 lat!