1 kwietnia 2024 r. zostanie otwarte tzw. okienko transferowe w ramach II filaru emerytalnego. Osoby ubezpieczone mogą zdecydować, czy przenieść część składki emerytalnej z ZUS do otwartego funduszu emerytalnego (OFE). Na podjęcie decyzji mają czas do 31 lipca br.

ZUS czy OFE? Oświadczenie ubezpieczonego

Składka emerytalna wynosi 19,52% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (tj. wynagrodzenia brutto). Z tej składki 12,22% jest zapisywane na głównym koncie w ZUS w ramach I filaru emerytalnego. Natomiast 7,30% może w całości trafić na subkonto w ZUS (I wariant) albo część tej składki (tj. 2,92%) zostanie przekazana do OFE (II filar emerytalny), a reszta (4,38%) będzie zapisana na subkoncie w ZUS – II wariant.

Począwszy od 2016 r., co 4 lata, w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca, członek OFE lub osoba, której ZUS ewidencjonuje składkę na subkoncie, może złożyć do ZUS pisemnie lub w formie dokumentu elektronicznego (m.in. dokumentu opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym) oświadczenie o przekazywaniu składki do OFE, począwszy od składki opłaconej za lipiec danego roku lub oświadczenie o zewidencjonowaniu składki na subkoncie w ZUS, począwszy od składki opłaconej za miesiąc, w którym złożono wniosek.

Osoba ubezpieczona składając oświadczenie decyduje, gdzie ma być przekazana część składki na ubezpieczenie emerytalne (2,92%). Składka będzie przekazywana zgodnie z decyzją danej osoby albo na rachunek w OFE albo ewidencjonowana na subkoncie w ZUS. Dotyczy to wyłącznie przyszłych składek emerytalnych.

Ważne Oświadczenie dotyczące części składki emerytalnej należy złożyć w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2024 r.

Kto nie składa oświadczenia?

Jeżeli ubezpieczony nie zmienia decyzji podjętej w poprzednim okienku transferowym tj. w 2016 r.(w 2020 r. ze względu na pandemię okienko transferowe nie odbyło się), nie musi składać żadnego oświadczenia.

Osoby, które po podjęciu pierwszej pracy nie przystąpiły do OFE będą miały możliwość przystąpienia do OFE w terminie 4 miesięcy od daty złożenia oświadczenia o przekazywaniu składki do OFE.

Oświadczenia w sprawie przeznaczenia części składki emerytalnej (2,92%) nie składają osoby, które mają do ukończenia powszechnego wieku emerytalnego 10 lub mniej lat. W przypadku tych osób bowiem ZUS zaprzestaje odprowadzania składek do OFE, a fundusze rozpoczynają stopniowy transfer środków z OFE do ZUS.

Ww. oświadczenie będzie dostępne w placówkach ZUS, na stronie internetowej ZUS oraz na PUE ZUS. Oświadczenie będzie można złożyć w ZUS osobiście, listownie albo drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS.

