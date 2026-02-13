Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.

rozwiń >

Nabór wniosków do konkursu ZUS – poprawa warunków BHP w zakładach pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 23 lutego 2026 r. do 24 marca 2026 r. Konkurs prowadzony jest w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

Konkurs ZUS 2026 - cel

Celem postępowania konkursowego jest wyłonienie projektów, których realizacja przyczyni się do:

podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,

ograniczenia ryzyka występowania wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,

minimalizacji negatywnego oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy.

Konkurs ZUS 2026 - zakres dofinansowania

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mieszczące się w następujących obszarach technicznych:

poprawa bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń oraz stanowisk pracy;

zastosowanie rozwiązań technicznych ograniczających narażenie na hałas, drgania mechaniczne i promieniowanie elektromagnetyczne;

modernizacja oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz zabezpieczenia przed promieniowaniem optycznym;

wdrożenie zabezpieczeń chroniących przed zagrożeniami związanymi z energią elektryczną i elektrycznością statyczną;

instalacja urządzeń służących oczyszczaniu i uzdatnianiu powietrza, w tym systemów wentylacji mechanicznej;

zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy na wysokości, w zagłębieniach oraz w innych strefach szczególnego ryzyka;

zastosowanie urządzeń i rozwiązań ograniczających obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego;

wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa przy narażeniu na czynniki chemiczne oraz szkodliwe czynniki biologiczne;

środki ochrony indywidualnej.

Kto może wziąć udział w konkursie ZUS?

Do udziału w konkursie uprawniony jest płatnik składek, który spełnia łącznie następujące kryteria:

nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;

nie zalega z należnościami podatkowymi;

nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji, pod zarządem komisarycznym ani w toku postępowania upadłościowego lub układowego;

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości uprzednio przyznanego wsparcia;

nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Ważne Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs ZUS BHP - sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Wniosek do konkursu BHP - prewencja ZUS

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić wyłącznie z wykorzystaniem edytowalnego formularza w formacie .pdf, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Regulaminu oraz w Instrukcji wypełniania i wysyłania wniosku. Na pierwszej stronie formularza należy bezwzględnie zaznaczyć opcję „Nowy wniosek”.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać w terminie wskazanym w ust. 1 za pośrednictwem strony internetowej prewencja.zus.pl, korzystając z zakładki „Wysyłam wniosek”. Po dokonaniu wysyłki wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej” w formacie .pdf.

W sytuacji, gdy wraz z wnioskiem nie zostały przekazane wszystkie wymagane załączniki, brakujące dokumenty należy dostarczyć wyłącznie poprzez stronę prewencja.zus.pl, przy użyciu zakładki „Wysyłam same załączniki”. Po ich przesłaniu wnioskodawca powinien pobrać „Potwierdzenie złożenia dokumentów uzupełniających do wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej” w formacie .pdf. Dokumenty uzupełniające muszą zostać złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1. Załączniki przekazane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie formalnej. Wniosek wraz z załącznikami, który:

został złożony przed albo po terminie wskazanym w ust. 1, został złożony na niewłaściwym formularzu, nie posiada liczby kontrolnej, został złożony w innej formie lub postaci niż wymaganej, został złożony w inny sposób niż wskazany w ust. 5 i 6

– nie stanowi wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu ustawy wypadkowej oraz Regulaminu i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu.

Wysokość dofinansowania z ZUS 2026-2027

Ile można otrzymać? Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2027 r. wynosi 150 000 000,00 PLN. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi: 15 000,00 PLN. Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

dla działań inwestycyjnych – 345 000,00 zł; dla działań inwestycyjno-doradczych – 350 000,00 zł, w tym: 345 000,00 zł na działania inwestycyjne, 5 000,00 zł dla działań doradczych.

Szczegółowe informacje o kryteriach naboru i dokumentach, jakie należy złożyć, są dostępne na stronie ZUS https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202601