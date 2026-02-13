REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » Informacje ogólne » Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
13 lutego 2026, 10:48
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
dofinansowanie zus bhp 2026 2027 wnioski konkurs
dofinansowanie zus bhp 2026 2027 wnioski konkurs
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.

rozwiń >

Nabór wniosków do konkursu ZUS – poprawa warunków BHP w zakładach pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłasza konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Termin naboru wniosków o dofinansowanie: od 23 lutego 2026 r. do 24 marca 2026 r. Konkurs prowadzony jest w ramach Programu dofinansowania płatników składek.

REKLAMA

REKLAMA

Konkurs ZUS 2026 - cel

Celem postępowania konkursowego jest wyłonienie projektów, których realizacja przyczyni się do:

  • podniesienia poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • ograniczenia ryzyka występowania wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
  • minimalizacji negatywnego oddziaływania czynników szkodliwych i niebezpiecznych w środowisku pracy.

Konkurs ZUS 2026 - zakres dofinansowania

Dofinansowaniem mogą zostać objęte przedsięwzięcia mieszczące się w następujących obszarach technicznych:

  • poprawa bezpieczeństwa instalacji technicznych, maszyn, urządzeń oraz stanowisk pracy;
  • zastosowanie rozwiązań technicznych ograniczających narażenie na hałas, drgania mechaniczne i promieniowanie elektromagnetyczne;
  • modernizacja oświetlenia miejsc i stanowisk pracy oraz zabezpieczenia przed promieniowaniem optycznym;
  • wdrożenie zabezpieczeń chroniących przed zagrożeniami związanymi z energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
  • instalacja urządzeń służących oczyszczaniu i uzdatnianiu powietrza, w tym systemów wentylacji mechanicznej;
  • zakup i wdrożenie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pracy na wysokości, w zagłębieniach oraz w innych strefach szczególnego ryzyka;
  • zastosowanie urządzeń i rozwiązań ograniczających obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego;
  • wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt podnoszący poziom bezpieczeństwa przy narażeniu na czynniki chemiczne oraz szkodliwe czynniki biologiczne;
  • środki ochrony indywidualnej.

Kto może wziąć udział w konkursie ZUS?

Do udziału w konkursie uprawniony jest płatnik składek, który spełnia łącznie następujące kryteria:

REKLAMA

  • nie posiada zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne;
  • nie zalega z należnościami podatkowymi;
  • nie znajduje się w stanie upadłości, likwidacji, pod zarządem komisarycznym ani w toku postępowania upadłościowego lub układowego;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości uprzednio przyznanego wsparcia;
  • nie ubiega się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia dokonania zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.
Ważne

Wnioski złożone po upływie wskazanego terminu nie będą rozpatrywane.

Konkurs ZUS BHP - sposób komunikacji

Zapytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl od dnia ogłoszenia konkursu.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Wniosek do konkursu BHP - prewencja ZUS

Wniosek o dofinansowanie należy sporządzić wyłącznie z wykorzystaniem edytowalnego formularza w formacie .pdf, zgodnie z zasadami określonymi w § 6 Regulaminu oraz w Instrukcji wypełniania i wysyłania wniosku. Na pierwszej stronie formularza należy bezwzględnie zaznaczyć opcję „Nowy wniosek”.

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy przekazać w terminie wskazanym w ust. 1 za pośrednictwem strony internetowej prewencja.zus.pl, korzystając z zakładki „Wysyłam wniosek”. Po dokonaniu wysyłki wnioskodawca zobowiązany jest do pobrania dokumentu „Potwierdzenie złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej” w formacie .pdf.

W sytuacji, gdy wraz z wnioskiem nie zostały przekazane wszystkie wymagane załączniki, brakujące dokumenty należy dostarczyć wyłącznie poprzez stronę prewencja.zus.pl, przy użyciu zakładki „Wysyłam same załączniki”. Po ich przesłaniu wnioskodawca powinien pobrać „Potwierdzenie złożenia dokumentów uzupełniających do wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej” w formacie .pdf. Dokumenty uzupełniające muszą zostać złożone w terminie, o którym mowa w ust. 1. Załączniki przekazane po upływie tego terminu nie będą podlegały ocenie formalnej. Wniosek wraz z załącznikami, który:

  1. został złożony przed albo po terminie wskazanym w ust. 1,
  2. został złożony na niewłaściwym formularzu,
  3. nie posiada liczby kontrolnej,
  4. został złożony w innej formie lub postaci niż wymaganej,
  5. został złożony w inny sposób niż wskazany w ust. 5 i 6

– nie stanowi wniosku o dofinansowanie projektu w rozumieniu ustawy wypadkowej oraz Regulaminu i w związku z tym nie podlega rozpatrzeniu.

Wysokość dofinansowania z ZUS 2026-2027

Ile można otrzymać? Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w 2027 r. wynosi 150 000 000,00 PLN. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się wnioskodawca, wynosi: 15 000,00 PLN. Maksymalne dopuszczalne kwoty dofinansowania projektu wynoszą:

  1. dla działań inwestycyjnych – 345 000,00 zł;
  2. dla działań inwestycyjno-doradczych – 350 000,00 zł, w tym:
  3. 345 000,00 zł na działania inwestycyjne,
  4. 5 000,00 zł dla działań doradczych.

Szczegółowe informacje o kryteriach naboru i dokumentach, jakie należy złożyć, są dostępne na stronie ZUS https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-202601

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Nawet 2 600 zł dofinansowania na turnus rehabilitacyjny PFRON 2026. Terminy, lista ośrodków, zasady przyznania
Nawet 2 600 zł dofinansowania na turnus rehabilitacyjny PFRON 2026. Terminy, lista ośrodków, zasady przyznania
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?
Będzie SODIR 3.0 - PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Będzie SODIR 3.0 - PFRON wprowadza zmiany w systemie obsługi dofinansowań i refundacji dla pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Pracodawcy są skupieni na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich pracujących w Polsce
13 lut 2026

Aktualnie pracodawcy skupiają się na pokoleniu Z, tymczasem to pokolenie X stanowi 36,5% wszystkich osób pracujących w Polsce. Pracownicy między 45. a 59. rokiem życia skupiają kluczową wiedzę ekspercką, doświadczenie i umiejętności. Co oznacza dla firmy ich odejście?
Ile wynoszą emerytury, renty i dodatki po marcowej waloryzacji?
13 lut 2026

Seniorzy i w zasadzie nie tylko: warto wiedzieć, że ZUS wysyła decyzje w zakresie waloryzacji. Dobra czy zła informacja w liście? To zależy, czy dla danej osoby kwota podwyżki jest wystarczająca czy nie. Tak czy inaczej, od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowe oraz dodatki wypłacane przez ZUS zostaną z automatu zwaloryzowane. Podwyżka będzie przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. O ile dokładnie świadczenia wzrosną? Mamy oficjalne wyliczenia z ZUS!
Wyższe nie tylko emerytury, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne od 1 marca 2026 r. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
13 lut 2026

Od 1 marca 2026 r. wyższe będą nie tylko emerytury i renty, ale i dodatki i świadczenia przedemerytalne. Ich nowa wysokość będzie powiększona o wskaźnik waloryzacji 5,3%. Nowe świadczenie przedemerytalne wyniesie 1993,76 zł brutto. Sprawdź kwoty dodatków do emerytur. Czy potrzebny jest wniosek, aby otrzymać podwyżkę?
Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r.: poprawa warunków BHP w zakładach pracy. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? [Prewencja ZUS]
13 lut 2026

Ogłoszono termin naboru wniosków do konkursu ZUS w 2026 r. Chodzi o poprawę warunków BHP w zakładach pracy. To konkurs nr 2026.01 na realizację w 2027 r. projektów ukierunkowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Ile dofinansowania można otrzymać w 2027 r.? Wnioski do konkursu składa się za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.

REKLAMA

12 kwietnia nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę 12 lutego 2026
13 lut 2026

To już pewne: 12 kwietnia jest nowym świętem państwowym. Prezydent RP podpisał ustawę w dniu 12 lutego 2026 r. Po ponad stu latach od pamiętnego wydarzenia w 1919 roku, Polska oficjalnie uhonoruje bohaterów, którzy poświęcili swoje zdrowie dla Ojczyzny. Prezydent RP podpisał właśnie ustawę, która zmieni kalendarz świąt państwowych. Wielu już zastanawia się czy w zw. z tym dzień 12 kwietnia będzie dniem wolnym od pracy?
Reforma PIP 2026 to rewolucja dla B2B. Co nowy projekt ustawy oznacza dla osób pracujących na B2B?
12 lut 2026

Reforma PIP to rewolucja dla B2B - dnia 26 stycznia 2026 r. MRPiPS opublikowało nowy projekt nowelizacji ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy. Co to oznacza dla osób pracujących na B2B? Jakie są kluczowe zmiany względem wersji projektu ustawy z października 2025 r.?
Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani ze względu na wiek. Jakie jest jedno z największych wyzwań HR?
12 lut 2026

Nie tylko pracownicy po 50. roku życia są dyskryminowani w pracy ze względu na wiek. Okazuje się, że nie trzeba być seniorem, by w pracy doświadczać nierównego traktowania z powodu swojego wieku. Trzydziestolatkowie też doświadczają dyskryminacji. Jakie jest w związku z tym jedno z największych wyzwań HR?
5 nowych zasad dla pracodawców w 2026 r.: jawność wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki?
13 lut 2026

5 nowych zasad obowiązuje pracodawców w 2026 r. Dotyczą jawności wynagrodzeń i stanowisk w rekrutacji. Czy obejmuje składniki niepieniężne, premie, dodatki? Jawne wynagrodzenie oznacza pełną informację, a nie tylko stawkę podstawową. Co więcej, informacja o wynagrodzeniu musi być możliwa do udokumentowania, a moment jej przekazania wpływa na legalność procesu. Nowością jest także neutralność ogłoszeń o pracę. Jak ją zachować?

REKLAMA

Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy?
12 lut 2026

Pracodawca odpowiada za nietrzeźwego pracownika. Konsekwencje mogą być prawne, finansowe i reputacyjne. Jak prewencyjnie kontrolować trzeźwość w pracy? Oto metody formalne i techniczne.
Firmowe działy obsługi klienta i operacji: wysokie zapotrzebowanie na role specjalistyczne, rosnące wynagrodzenia [RAPORT]
12 lut 2026

W warunkach ograniczonej dynamiki zatrudnienia w wielu działach korporacyjnych, obsługa klienta i operacje należą do nielicznych obszarów, które utrzymują stabilny poziom rekrutacji. Jak wynika z raportu „Wynagrodzenia w przedsiębiorstwach 2025” przygotowanego przez Grafton Recruitment, firmy rozwijają funkcje, które mają bezpośredni wpływ na efektywność operacyjną oraz jakość obsługi klienta. Wzrost znaczenia tych ról przekłada się na atrakcyjność wynagrodzeń przy jednoczesnym wzroście wymagań kompetencyjnych.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA