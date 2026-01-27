REKLAMA

Strona główna » Kadry » BHP » Bezpieczeństwo pracy » Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością

Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością

27 stycznia 2026, 14:16
Aneta Kaleniuk
Aneta Kaleniuk
Specjalistka ds. kadr i płac
poprawa bhp dotacje zus 2026
Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
Shutterstock

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.

Dotacje ZUS na BHP w 2026 r.

W 2026 roku ZUS kontynuuje program dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), oferując do 140 mln zł na projekty, gdzie można uzyskać do 80% kosztów inwestycji, maksymalnie 300 000 zł, na zakup sprzętu (np. wózki widłowe, wentylacja, oświetlenie), maszyny zwiększające ergonomię i bezpieczeństwo lub na usługi doradcze, a konkurs rusza w I kwartale. Firmy mogą starać się o środki na niwelowanie zagrożeń, ograniczenie czynników szkodliwych (hałas, pyły, spaliny) i zapobieganie wypadkom, składając szczegółowy wniosek.

Prawo pracy. Przegląd zmian 2025 i 2026 r.
Urlopy wypoczynkowe. Udzielanie, ustalanie wymiaru i rozliczanie wynagrodzenia
Jak optymalizować koszty zatrudnienia. Poradnik dla pracodawców

300 tys. zł na poprawę warunków BHP

W ubiegłym roku nabór wniosków trwał od 10 lutego do 10 marca 2025r. co sugeruje podobny termin w roku 2026, zatem warto wcześniej pomyśleć, na co przeznaczylibyśmy środki finansowe inwestując w bezpieczeństwo i higienę pracy firmy. Rzecz dotyczy niebagatelnych pieniędzy – aż 300 tys. zł na poprawę warunków bhp.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców i wpływa coraz więcej wniosków. W 2024 roku wpłynęło 5155 wniosków na łączną kwotę ponad 542 mln złotych. To o 30 % więcej niż w 2023. Danych oficjalnych ZUS z roku 2025 jeszcze nie ma, ale konkurs powtarzany jest co rok i istnieje duża szansa, że podobnie będzie w 2026. Czasu na przygotowanie wniosku nie jest zbyt wiele, miesiąc na napisanie projektu wraz z danymi technicznymi, warto zatem zastanowić się nad pomysłem i sposobem jego realizacji.

Dotacje ZUS 2026

Główne informacje o dotacjach ZUS 2026:

  • Cel: Poprawa BHP, utrzymanie zdolności do pracy, ochrona przed chorobami zawodowymi.
  • Dla kogo: Wszyscy płatnicy składek, niezależnie od wielkości firmy.
  • Wysokość: Do 80% kosztów, max. 300 000 zł (w tym do 1000 zł na działania doradcze).
  • Kiedy: Nabór wniosków rozpoczyna się w I kwartale 2026.

Na co można uzyskać dofinansowanie (przykłady):

  • Maszyny i urządzenia: Wózki widłowe, podesty, podnośniki.
  • Ochrona przed czynnikami szkodliwymi: Systemy wentylacji (odciągi spalin), urządzenia ograniczające hałas/drgania.
  • Ergonomia: Urządzenia do transportu wewnętrznego, manipulatory, podnośniki.
  • Oświetlenie: Energooszczędne i ergonomiczne oświetlenie stanowisk pracy.
  • Zabezpieczenia: Osłony maszyn, kurtyny świetlne, skanery laserowe.
  • Działania doradcze: Audyty, oceny ryzyka zawodowego, pomiary czynników szkodliwych, analiza ergonomiczna.

Jak skorzystać z dotacji ZUS na BHP?

Aby skorzystać z dotacji ZUS na poprawę warunków BHP w zakładzie pracy, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. Zapoznaj się z regulaminem: Sprawdź szczegóły konkursu (np. na stronie PIP.gov.pl lub ZUS).
  2. Przygotuj projekt: Określ, jakie zagrożenia chcesz wyeliminować i jakie rozwiązania zastosujesz.
  3. Wypełnij wniosek.
  4. Złóż wniosek: W terminie naboru, często z wykorzystaniem specjalnych platform czy firm wspierających.
Ważne

ZUS ocenia projekty pod kątem skuteczności w poprawie bezpieczeństwa i zmniejszaniu ryzyka zawodowego. Zatem projekt musi realnie oddziaływać na środowisko pracy, realnie redukować zagrożenia w pracy, mieć mierzalne, sprawdzalne efekty i powinien być skalowalny –służyć większej liczbie pracowników.

Jeżeli planujemy złożyć wniosek do ZUS w ramach konkursu na poprawę BHP, warto, żeby projekt był praktyczny, skuteczny i dobrze uzasadniony – tak zwiększa się szansę na dofinansowanie. Wspierane przez ZUS projekty zawierające kategorie działań, które cieszą się dużym uznaniem to:

1. Zakup urządzeń i maszyn poprawiających bezpieczeństwo

  • Maszyny z osłonami lub systemami automatycznego wyłączania w razie zagrożenia
  • Roboty lub urządzenia do przenoszenia ciężkich materiałów zamiast pracy manualnej
  • Urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, np. systemy linowe lub podnośniki

2. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami

  • Sprzęt chroniący przed hałasem, drganiami mechanicznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym
  • Systemy wentylacyjne i oczyszczające powietrze w halach produkcyjnych lub warsztatach
  • Filtry i oczyszczacze powietrza w opiece zdrowotnej lub pomocy społecznej

3. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

  • Nowoczesne hełmy, okulary ochronne, rękawice odporne na przecięcia lub chemikalia
  • Odzież ochronna odporna na wysokie temperatury, chemikalia lub łatwopalne materiały

4. Szkolenia i edukacja pracowników

  • Kursy podnoszące świadomość ryzyka i bezpieczeństwa w pracy
  • Szkolenia z pierwszej pomocy lub obsługi urządzeń podwyższonego ryzyka
  • Warsztaty z ergonomii pracy, by zmniejszyć ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych

5. Systemy monitorowania i organizacji pracy

  • Czujniki i systemy alarmowe wykrywające niebezpieczne sytuacje.
  • Automatyczne systemy raportowania wypadków lub zagrożeń.
  • Oprogramowanie do analizy ryzyka i planowania bezpiecznych procesów pracy.

Pomysł na projekt BHP

          Cel

                             Przykład działania

1. Podnośniki i urządzenia do pracy na wysokości

Zmniejszenie ryzyka upadków

Podnośniki koszowe, rusztowania z systemem bezpieczeństwa

2. Maszyny z systemami bezpieczeństwa

Ograniczenie urazów przy obsłudze maszyn

Prasy, piły, obrabiarki z osłonami i wyłącznikami awaryjnymi

3. Ochrona przed hałasem i drganiami

Poprawa zdrowia pracowników

Słuchawki ochronne, maty antywibracyjne, izolatory maszyn

4. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

Zwiększenie bezpieczeństwa codziennej pracy

Hełmy, okulary, rękawice, odzież ochronna

5. Szkolenia i kursy BHP

             Podniesienie           świadomości zagrożeń

Kursy pierwszej pomocy, obsługi maszyn, ergonomii pracy

Ważne

Przygotowując wniosek, warto połączyć kilka działań w jeden projekt kompleksowy – np. zakup sprzętu ochronnego + szkolenia + monitoring. To pokazuje ZUS, że inwestycja ma większy, mierzalny efekt, a kompleksowe podejście do działań zwiększy bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie.

oprac. Emilia Panufnik
Źródło: INFOR
