Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością

W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.

Dotacje ZUS na BHP w 2026 r.

W 2026 roku ZUS kontynuuje program dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), oferując do 140 mln zł na projekty, gdzie można uzyskać do 80% kosztów inwestycji, maksymalnie 300 000 zł, na zakup sprzętu (np. wózki widłowe, wentylacja, oświetlenie), maszyny zwiększające ergonomię i bezpieczeństwo lub na usługi doradcze, a konkurs rusza w I kwartale. Firmy mogą starać się o środki na niwelowanie zagrożeń, ograniczenie czynników szkodliwych (hałas, pyły, spaliny) i zapobieganie wypadkom, składając szczegółowy wniosek.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

300 tys. zł na poprawę warunków BHP

W ubiegłym roku nabór wniosków trwał od 10 lutego do 10 marca 2025r. co sugeruje podobny termin w roku 2026, zatem warto wcześniej pomyśleć, na co przeznaczylibyśmy środki finansowe inwestując w bezpieczeństwo i higienę pracy firmy. Rzecz dotyczy niebagatelnych pieniędzy – aż 300 tys. zł na poprawę warunków bhp.

Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców i wpływa coraz więcej wniosków. W 2024 roku wpłynęło 5155 wniosków na łączną kwotę ponad 542 mln złotych. To o 30 % więcej niż w 2023. Danych oficjalnych ZUS z roku 2025 jeszcze nie ma, ale konkurs powtarzany jest co rok i istnieje duża szansa, że podobnie będzie w 2026. Czasu na przygotowanie wniosku nie jest zbyt wiele, miesiąc na napisanie projektu wraz z danymi technicznymi, warto zatem zastanowić się nad pomysłem i sposobem jego realizacji.

Dotacje ZUS 2026

Główne informacje o dotacjach ZUS 2026:

REKLAMA

Cel: Poprawa BHP, utrzymanie zdolności do pracy, ochrona przed chorobami zawodowymi.

Dla kogo: Wszyscy płatnicy składek, niezależnie od wielkości firmy.

Wysokość: Do 80% kosztów, max. 300 000 zł (w tym do 1000 zł na działania doradcze).

Kiedy: Nabór wniosków rozpoczyna się w I kwartale 2026.

Na co można uzyskać dofinansowanie (przykłady):

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maszyny i urządzenia: Wózki widłowe, podesty, podnośniki.

Ochrona przed czynnikami szkodliwymi: Systemy wentylacji (odciągi spalin), urządzenia ograniczające hałas/drgania.

Ergonomia: Urządzenia do transportu wewnętrznego, manipulatory, podnośniki.

Oświetlenie: Energooszczędne i ergonomiczne oświetlenie stanowisk pracy.

Zabezpieczenia: Osłony maszyn, kurtyny świetlne, skanery laserowe.

Działania doradcze: Audyty, oceny ryzyka zawodowego, pomiary czynników szkodliwych, analiza ergonomiczna.

Jak skorzystać z dotacji ZUS na BHP?

Aby skorzystać z dotacji ZUS na poprawę warunków BHP w zakładzie pracy, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

Zapoznaj się z regulaminem: Sprawdź szczegóły konkursu (np. na stronie PIP.gov.pl lub ZUS). Przygotuj projekt: Określ, jakie zagrożenia chcesz wyeliminować i jakie rozwiązania zastosujesz. Wypełnij wniosek. Złóż wniosek: W terminie naboru, często z wykorzystaniem specjalnych platform czy firm wspierających.

Ważne ZUS ocenia projekty pod kątem skuteczności w poprawie bezpieczeństwa i zmniejszaniu ryzyka zawodowego. Zatem projekt musi realnie oddziaływać na środowisko pracy, realnie redukować zagrożenia w pracy, mieć mierzalne, sprawdzalne efekty i powinien być skalowalny –służyć większej liczbie pracowników.

Jeżeli planujemy złożyć wniosek do ZUS w ramach konkursu na poprawę BHP, warto, żeby projekt był praktyczny, skuteczny i dobrze uzasadniony – tak zwiększa się szansę na dofinansowanie. Wspierane przez ZUS projekty zawierające kategorie działań, które cieszą się dużym uznaniem to:

1. Zakup urządzeń i maszyn poprawiających bezpieczeństwo

Maszyny z osłonami lub systemami automatycznego wyłączania w razie zagrożenia

Roboty lub urządzenia do przenoszenia ciężkich materiałów zamiast pracy manualnej

Urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, np. systemy linowe lub podnośniki

2. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami

Sprzęt chroniący przed hałasem, drganiami mechanicznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym

Systemy wentylacyjne i oczyszczające powietrze w halach produkcyjnych lub warsztatach

Filtry i oczyszczacze powietrza w opiece zdrowotnej lub pomocy społecznej

3. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)

Nowoczesne hełmy, okulary ochronne, rękawice odporne na przecięcia lub chemikalia

Odzież ochronna odporna na wysokie temperatury, chemikalia lub łatwopalne materiały

4. Szkolenia i edukacja pracowników

Kursy podnoszące świadomość ryzyka i bezpieczeństwa w pracy

Szkolenia z pierwszej pomocy lub obsługi urządzeń podwyższonego ryzyka

Warsztaty z ergonomii pracy, by zmniejszyć ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych

5. Systemy monitorowania i organizacji pracy

Czujniki i systemy alarmowe wykrywające niebezpieczne sytuacje.

Automatyczne systemy raportowania wypadków lub zagrożeń.

Oprogramowanie do analizy ryzyka i planowania bezpiecznych procesów pracy.

Pomysł na projekt BHP Cel Przykład działania

1. Podnośniki i urządzenia do pracy na wysokości Zmniejszenie ryzyka upadków Podnośniki koszowe, rusztowania z systemem bezpieczeństwa

2. Maszyny z systemami bezpieczeństwa Ograniczenie urazów przy obsłudze maszyn Prasy, piły, obrabiarki z osłonami i wyłącznikami awaryjnymi

3. Ochrona przed hałasem i drganiami Poprawa zdrowia pracowników Słuchawki ochronne, maty antywibracyjne, izolatory maszyn

4. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI) Zwiększenie bezpieczeństwa codziennej pracy Hełmy, okulary, rękawice, odzież ochronna

5. Szkolenia i kursy BHP Podniesienie świadomości zagrożeń Kursy pierwszej pomocy, obsługi maszyn, ergonomii pracy