Nawet 300 tys. zł z ZUS. Dotacje na poprawę BHP także w 2026 r. Cieszą się coraz większą popularnością
W 2026 r. można otrzymać nawet 300 tys. zł z ZUS na poprawę BHP. Program dotacji będzie kontynuowany także w tym roku. Dofinansowanie z ZUS cieszy się coraz większą popularnością wśród przedsiębiorców. Najprawdopodobniej nabór zgłoszeń ruszy w lutym.
Dotacje ZUS na BHP w 2026 r.
W 2026 roku ZUS kontynuuje program dotacji na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP), oferując do 140 mln zł na projekty, gdzie można uzyskać do 80% kosztów inwestycji, maksymalnie 300 000 zł, na zakup sprzętu (np. wózki widłowe, wentylacja, oświetlenie), maszyny zwiększające ergonomię i bezpieczeństwo lub na usługi doradcze, a konkurs rusza w I kwartale. Firmy mogą starać się o środki na niwelowanie zagrożeń, ograniczenie czynników szkodliwych (hałas, pyły, spaliny) i zapobieganie wypadkom, składając szczegółowy wniosek.
300 tys. zł na poprawę warunków BHP
W ubiegłym roku nabór wniosków trwał od 10 lutego do 10 marca 2025r. co sugeruje podobny termin w roku 2026, zatem warto wcześniej pomyśleć, na co przeznaczylibyśmy środki finansowe inwestując w bezpieczeństwo i higienę pracy firmy. Rzecz dotyczy niebagatelnych pieniędzy – aż 300 tys. zł na poprawę warunków bhp.
Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem przedsiębiorców i wpływa coraz więcej wniosków. W 2024 roku wpłynęło 5155 wniosków na łączną kwotę ponad 542 mln złotych. To o 30 % więcej niż w 2023. Danych oficjalnych ZUS z roku 2025 jeszcze nie ma, ale konkurs powtarzany jest co rok i istnieje duża szansa, że podobnie będzie w 2026. Czasu na przygotowanie wniosku nie jest zbyt wiele, miesiąc na napisanie projektu wraz z danymi technicznymi, warto zatem zastanowić się nad pomysłem i sposobem jego realizacji.
Dotacje ZUS 2026
Główne informacje o dotacjach ZUS 2026:
- Cel: Poprawa BHP, utrzymanie zdolności do pracy, ochrona przed chorobami zawodowymi.
- Dla kogo: Wszyscy płatnicy składek, niezależnie od wielkości firmy.
- Wysokość: Do 80% kosztów, max. 300 000 zł (w tym do 1000 zł na działania doradcze).
- Kiedy: Nabór wniosków rozpoczyna się w I kwartale 2026.
Na co można uzyskać dofinansowanie (przykłady):
- Maszyny i urządzenia: Wózki widłowe, podesty, podnośniki.
- Ochrona przed czynnikami szkodliwymi: Systemy wentylacji (odciągi spalin), urządzenia ograniczające hałas/drgania.
- Ergonomia: Urządzenia do transportu wewnętrznego, manipulatory, podnośniki.
- Oświetlenie: Energooszczędne i ergonomiczne oświetlenie stanowisk pracy.
- Zabezpieczenia: Osłony maszyn, kurtyny świetlne, skanery laserowe.
- Działania doradcze: Audyty, oceny ryzyka zawodowego, pomiary czynników szkodliwych, analiza ergonomiczna.
Jak skorzystać z dotacji ZUS na BHP?
Aby skorzystać z dotacji ZUS na poprawę warunków BHP w zakładzie pracy, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:
- Zapoznaj się z regulaminem: Sprawdź szczegóły konkursu (np. na stronie PIP.gov.pl lub ZUS).
- Przygotuj projekt: Określ, jakie zagrożenia chcesz wyeliminować i jakie rozwiązania zastosujesz.
- Wypełnij wniosek.
- Złóż wniosek: W terminie naboru, często z wykorzystaniem specjalnych platform czy firm wspierających.
ZUS ocenia projekty pod kątem skuteczności w poprawie bezpieczeństwa i zmniejszaniu ryzyka zawodowego. Zatem projekt musi realnie oddziaływać na środowisko pracy, realnie redukować zagrożenia w pracy, mieć mierzalne, sprawdzalne efekty i powinien być skalowalny –służyć większej liczbie pracowników.
Jeżeli planujemy złożyć wniosek do ZUS w ramach konkursu na poprawę BHP, warto, żeby projekt był praktyczny, skuteczny i dobrze uzasadniony – tak zwiększa się szansę na dofinansowanie. Wspierane przez ZUS projekty zawierające kategorie działań, które cieszą się dużym uznaniem to:
1. Zakup urządzeń i maszyn poprawiających bezpieczeństwo
- Maszyny z osłonami lub systemami automatycznego wyłączania w razie zagrożenia
- Roboty lub urządzenia do przenoszenia ciężkich materiałów zamiast pracy manualnej
- Urządzenia zabezpieczające przed upadkiem z wysokości, np. systemy linowe lub podnośniki
2. Ochrona przed szkodliwymi czynnikami
- Sprzęt chroniący przed hałasem, drganiami mechanicznymi czy promieniowaniem elektromagnetycznym
- Systemy wentylacyjne i oczyszczające powietrze w halach produkcyjnych lub warsztatach
- Filtry i oczyszczacze powietrza w opiece zdrowotnej lub pomocy społecznej
3. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
- Nowoczesne hełmy, okulary ochronne, rękawice odporne na przecięcia lub chemikalia
- Odzież ochronna odporna na wysokie temperatury, chemikalia lub łatwopalne materiały
4. Szkolenia i edukacja pracowników
- Kursy podnoszące świadomość ryzyka i bezpieczeństwa w pracy
- Szkolenia z pierwszej pomocy lub obsługi urządzeń podwyższonego ryzyka
- Warsztaty z ergonomii pracy, by zmniejszyć ryzyko urazów mięśniowo-szkieletowych
5. Systemy monitorowania i organizacji pracy
- Czujniki i systemy alarmowe wykrywające niebezpieczne sytuacje.
- Automatyczne systemy raportowania wypadków lub zagrożeń.
- Oprogramowanie do analizy ryzyka i planowania bezpiecznych procesów pracy.
Pomysł na projekt BHP
Cel
Przykład działania
1. Podnośniki i urządzenia do pracy na wysokości
Zmniejszenie ryzyka upadków
Podnośniki koszowe, rusztowania z systemem bezpieczeństwa
2. Maszyny z systemami bezpieczeństwa
Ograniczenie urazów przy obsłudze maszyn
Prasy, piły, obrabiarki z osłonami i wyłącznikami awaryjnymi
3. Ochrona przed hałasem i drganiami
Poprawa zdrowia pracowników
Słuchawki ochronne, maty antywibracyjne, izolatory maszyn
4. Środki ochrony indywidualnej (ŚOI)
Zwiększenie bezpieczeństwa codziennej pracy
Hełmy, okulary, rękawice, odzież ochronna
5. Szkolenia i kursy BHP
Podniesienie świadomości zagrożeń
Kursy pierwszej pomocy, obsługi maszyn, ergonomii pracy
Przygotowując wniosek, warto połączyć kilka działań w jeden projekt kompleksowy – np. zakup sprzętu ochronnego + szkolenia + monitoring. To pokazuje ZUS, że inwestycja ma większy, mierzalny efekt, a kompleksowe podejście do działań zwiększy bezpieczeństwo i higienę pracy w przedsiębiorstwie.
