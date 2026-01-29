REKLAMA

Strona główna » Kadry » Wiadomości » Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?

Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?

29 stycznia 2026, 16:40
[Data aktualizacji 30 stycznia 2026, 08:57]
Anna Kot
oprac. Anna Kot
Absolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
pieniądze, gotówka
Dofinansowanie do wypoczynku 2026. Kto może je otrzymać? Kiedy mija termin składania wniosków o dodatek urlopowy?
piosi
Shutterstock

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego (świadczenia urlopowego). Jest to dobrowolne wsparcie finansowe dla osób, które decydują się na dłuższy wypoczynek. Oto szczegóły.

Dodatek urlopowy a świadczenie urlopowe

Dodatek urlopowy to potoczna nazwa świadczenia urlopowego.

Obowiązki informacyjne pracodawców w zakresie świadczeń urlopowych

Przedsiębiorcy, którzy nie powołali Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, mają ustawowy obowiązek określenia swojego stanowiska w sprawie wypłaty świadczeń urlopowych i przekazania tej informacji podwładnym. Zgodnie z regulacjami prawa pracy, wymóg ten dotyczy w szczególności firm zatrudniających poniżej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty. Decyzja o przyznaniu lub rezygnacji z tej formy gratyfikacji musi zostać zakomunikowana zespołowi w ściśle określonym terminie, co pozwala zachować transparentność w relacjach na linii pracodawca-pracownik.

Zobacz również:

Zasady i kwoty świadczenia urlopowego w 2026 roku

Prawo do ubiegania się o dodatek urlopowy (świadczenie urlopowe) przysługuje każdemu pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę, bez względu na zajmowane przez niego stanowisko czy dotychczasowy staż zawodowy. Wysokość tego wsparcia finansowego jest ściśle powiązana z odpisem podstawowym na fundusz socjalny i ulega corocznej aktualizacji. W 2026 roku maksymalny wymiar świadczenia dla osób pracujących w standardowych warunkach wynosi 2 723,40 zł brutto, natomiast w przypadku prac wykonywanych w szczególnych warunkach kwota ta wzrasta do 3 631,20 zł brutto. Należy zaznaczyć, że w przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, wartość dodatku jest wyliczana proporcjonalnie do ich etatu.

Zobacz również:

Kryteria przyznawania i terminy wypłaty świadczenia urlopowego

Podstawowym warunkiem otrzymania środków jest skorzystanie przez pracownika z nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego trwającego minimum 14 dni kalendarzowych. Jeśli podmiot zatrudniający podjął decyzję o przyznawaniu tego typu benefitów, wypłata pieniędzy powinna nastąpić jeszcze przed faktycznym rozpoczęciem wypoczynku przez zatrudnionego. Warto podkreślić, że kwota wypłacanego świadczenia nie może być wyższa niż ustalony na dany rok odpis podstawowy na fundusz socjalny, co stanowi górną granicę finansową dla pracodawcy.

Zobacz również:

Formy komunikacji decyzji o braku świadczeń do końca stycznia

W sytuacjach, gdy firma nie dysponuje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i jednocześnie nie planuje wypłacania dodatków urlopowych, musi oficjalnie powiadomić o tym pracowników do 31 stycznia. Jeśli w danym zakładzie pracy nie funkcjonuje układ zbiorowy ani nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, przekazanie takiej informacji powinno odbyć się w sposób przyjęty w danym przedsiębiorstwie. Może to przyjąć formę ogłoszenia na tablicy informacyjnej, rozesłania wiadomości drogą elektroniczną lub innego zwyczajowego obwieszczenia, które skutecznie dotrze do wszystkich osób zatrudnionych.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najczęściej zadawane pytania o świadczenie urlopowe

Jaki jest termin decyzji pracodawców o dodatku urlopowym w 2026?

Tylko do 31 stycznia 2026 roku pracodawcy mogą zdecydować o przyznaniu opcjonalnego dodatku urlopowego (świadczenia urlopowego).

Kto ma prawo ubiegać się o dodatek urlopowy (świadczenie urlopowe) w 2026 roku?

Prawo do ubiegania się ma każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę, niezależnie od stanowiska i stażu.

Ile wynosi maksymalne świadczenie urlopowe w 2026 w różnych warunkach pracy?

W 2026 roku maksymalny wymiar świadczenia w standardowych warunkach to 2 723,40 zł brutto, a w szczególnych 3 631,20 zł brutto. Przy niepełnym etacie kwota jest proporcjonalna.

Jakie warunki i termin wypłaty dotyczą dodatku urlopowego w 2026?

Podstawowym warunkiem jest nieprzerwany urlop wypoczynkowy trwający minimum 14 dni kalendarzowych. Jeśli pracodawca przyznaje świadczenie, wypłata powinna nastąpić przed faktycznym rozpoczęciem wypoczynku.

Jak pracodawca bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych ma ogłosić brak świadczeń?

Pracodawca bez Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych musi powiadomić o braku świadczeń do 31 stycznia. Jeśli nie funkcjonuje układ zbiorowy ani nie ma obowiązku tworzenia regulaminu wynagradzania, informacja powinna być przekazana zwyczajowo, np. ogłoszeniem lub e‑mailem.

Źródło: INFOR
