ZUS przyjmuje wnioski. Czy renta wdowia przysługuje gdy świadczenia są z różnych instytucji ubezpieczeniowych?

Od 1 stycznia 2025 r. można składać wnioski o rentę wdowią, ale wcześniej warto sprawdzić czy ma się prawo do dodatkowego świadczenia. ZUS informuje, że już 135 tys. osób wypełniło ankietę, która pomaga sprawdzić czy ktoś ma prawo do renty wdowiej.

Czym jest renta wdowia

Zakład Ubezpieczeń Społecznych szacuje, że ponad 1 mln 100 tys. osób będzie mogło skorzystać z renty wdowiej. Przyznanie nowego świadczenia będzie możliwe, jeśli wdowa lub wdowiec mają ustalone prawo do renty rodzinnej - bez tego nie może być wypłacona.

Renta wdowia to połączenie dwóch świadczeń – renty rodzinnej oraz własnego świadczenia, np. emerytury. Osoba, która spełnia wszystkie warunki, od 1 lipca 2025 r. może otrzymać:

100 proc. renty rodzinnej i 15 proc. własnego świadczenia albo

100 proc. własnego świadczenia i 15 proc. renty rodzinnej.

- Renta wdowia to możliwość łączenia renty rodzinnej z własnym świadczeniem, np. emeryturą, a także ze świadczeniami, które wypłacają inne niż ZUS organy emerytalne lub rentowe, np. KRUS – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - W przypadku, gdy do tej pory wdowcy nie starali się o przyznanie renty rodzinnej, ponieważ wypłata po zmarłym współmałżonku byłaby mniej korzystna, powinni złożyć teraz wniosek na formularzu ERR – apeluje rzeczniczka. Dodaje też, że dopiero drugi krok to złożenie do końca lipca wniosku o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną.

Osoba uprawniona sama decyduje, który wariant wybierze. Wysokość renty wdowiej zależy więc od wysokości przysługujących świadczeń.

- Jednak suma tych połączonych świadczeń nie może przekroczyć trzykrotności najniższej emerytury. Jeśli będzie ona wyższa, pomniejszymy świadczenia o kwotę przekroczenia – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Świadczenia z różnych instytucji ubezpieczeniowych

Renta rodzinna to nie tylko ta, którą wypłaca ZUS. Jest to też na przykład renta rodzinna dla rolników, wojskowa czy policyjna renta rodzinna. Czyli renta wdowia przysługuje także wtedy, gdy np. żona ma emeryturę z ZUS, a zmarły mąż był ubezpieczony w innej instytucji, np. w KRUS lub w Wojskowym Biurze Emerytalnym.

- ZUS będzie potwierdzał prawo do łącznej wypłaty świadczeń osobie, która złoży wniosek, a następnie każda z tych instytucji będzie odrębnie wypłacała świadczenie, za które odpowiada. Potrzebne dane z innych instytucji pobierzemy we własnym zakresie – zapewnia Iwona Kowalska-Matis.

Warunki uzyskania renty wdowiej

Żeby otrzymać rentę wdowią, wdowa lub wdowiec musi spełnić łącznie kilka warunków:

kobieta musi mieć, co najmniej 60 lat, mężczyzna – 65 lat,

do dnia śmierci małżonka trzeba pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej,

prawo do renty rodzinnej po zmarłym małżonku należy nabyć nie wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobiety lub 60 lat przez mężczyzn,

nie można pozostawać w kolejnym związku małżeńskim.

Rzeczniczka zachęca do wypełnienia ankiety przygotowanej przez ZUS, która pomaga ustalić czy ktoś ma prawo do renty wdowiej.

- Każdy, kto odpowie na 7 krótkich pytań, dowie się, czy ma uprawnienia do połączonych świadczeń. Bardzo zachęcam do sprawdzenia swoich uprawnień – przekonuje Kowalska-Matis.

Rzeczniczka ponownie podkreśla, że ważne jest, aby osoba, które chce otrzymać rentę wdowią, miała prawo do obu świadczeń, czyli do renty rodzinnej po zmarłym małżonku oraz do swojego świadczenia, np. emerytury. Jeżeli dotychczas nie ma przyznanych tych świadczeń, a spełnia warunki do ich przyznania, musi najpierw złożyć o nie wniosek. Następnie należy złożyć wniosek o ustalenie zbiegu świadczeń z rentą rodzinną, czyli wniosek o symbolu ERWD. Jeśli osoba zainteresowana rentą wdowią spełni wszystkie warunki do łącznej wypłaty świadczeń i złoży wniosek, to od 1 lipca 2025 r. ZUS będzie jej wypłacać połączone świadczenia.

- Do wniosku nie trzeba dołączać żadnych dokumentów. Jeśli będzie taka potrzeba, skontaktujemy się z taką osobą – zapewnia rzeczniczka.

Kiedy złożyć wniosek

Wnioski można składać od 1 stycznia do 31 lipca 2025 r., więc termin jest długi i nie trzeba się śpieszyć. Jeżeli ktoś złoży wniosek w tym terminie, może otrzymać rentę wdowią od 1 lipca 2025 r. Jeżeli natomiast wniosek wpłynie do ZUS po 31 lipca 2025 r., to ZUS wypłaci świadczenie od momentu spełnienia warunków, najwcześniej od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.