ZUS zachęca: Bezpłatne i funkcjonalne narzędzie dla ubezpieczonych i świadczeniobiorców

Kościół upiera się przy tym, aby były dwie lekcje religii także w 2025 r., gdyż konkordat przekazał Watykanowi (jako państwu) prawo do określania programu lekcji religii. Jeżeli ten program wymaga dwóch godzin, to - zdaniem strony kościelnej w tym sporze - powinny być w szkole dwie lekcje religii (tygodniowo). Min. edukacji B. Nowacka chce od 1 września 2025 r. ograniczyć lekcję religii do jednej (tygodniowo). Jedna lekcja ma być w szkole i ewentualnie druga w salach katechetycznych (nie wiadomo na czyj koszt?).