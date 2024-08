Jest projekt nowej ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Czy zmieni wynagrodzenie zasadnicze?

Bo 10% podwyżki dotyczy średniego wynagrodzenia, czyli zdaniem nauczycieli pewnej konstrukcji statystycznej służącej do rozliczania dotacji i subwencji oświatowych dla gmin. Dlatego nie ma żadnych szans, aby nauczyciel z pensją 5000 zł otrzymał 500 zł podwyżki w 2025 r. Dodatkowo MEN poinformował jedynie o tym, że został złożony wniosek o podwyżkę do min. finansów A. Domańskiego. To Minister Finansów (MF), a nie Minister Edukacji (MEN) zadecyduje o zarobkach nauczycieli w 2025 r.