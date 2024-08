Zmiany od 1 września: Wynagrodzenie pracowników młodocianych i wpłata na PFRON

Za kilka dni, 1 września 2024 r., zmieni się wynagrodzenie pracowników młodocianych. Zmieni się także wysokość obowiązkowej wpłaty na PFRON. To skutek zmiany wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim kwartale 2024 r.

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2024 r.

Wysokość wynagrodzenia pracowników młodocianych oraz wysokość wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zależy od podanej przez GUS wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

W drugim kwartale 2024 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8038,41 zł. W pierwszym kwartale wyniosło ono 8147,38 zł. Oznacza to, że wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale była niższa o 108,97 zł.

Niższe wynagrodzenie pracowników młodocianych

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat. Przygotowanie zawodowe takich pracowników może odbywać się przez:

naukę zawodu w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika, obejmującą praktyczną naukę zawodu, organizowaną u pracodawcy, oraz dokształcanie teoretyczne;

przyuczenie do wykonywania określonej pracy w celu przygotowania młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i które może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu.

Wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego odbywającego naukę zawodu w kolejnych latach nauki wynosi nie mniej niż 8 proc., 9 proc. i 10 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Stosując tę zasadę w okresie od 1 września do 30 listopada 2024 r. wynagrodzenie młodocianych odbywających naukę zawodu wyniesie:

643,07 zł w pierwszym roku nauki lub klasie I branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (od 1 czerwca 2024 r. było 651,79 zł);

723,46 zł w drugim roku nauki lub klasie II branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (było 733,26 zł);

803,84 zł w trzecim roku nauki lub klasie III branżowej szkoły I stopnia w przypadku młodocianego realizującego dokształcanie teoretyczne w tej szkole (było 814,74 zł).

Prawo do wynagrodzenia przysługuje również młodocianemu odbywającemu przyuczenie do wykonywania określonej pracy. Kwota jego wynagrodzenia nie może być niższa niż 7 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Zatem od 1 września 2024 r. wynagrodzenie pracownika młodocianego odbywającego przyuczenie do wykonywania określonej pracy wyniesie 562,69 zł (było 570,32 zł).

Pracodawca może utrzymać wysokość wynagrodzenia pracownika młodocianego na poprzednim poziomie.

Niższe wpłaty na PFRON

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Liczbę pracowników należy ustalać w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy.

Także wysokość miesięcznych wpłat na PFRON ustalana jest od wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

W okresie od 1 września 2024 r. do 30 listopada 2024 r. równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale wynosi 3267,61 zł. Kwota ta jest niższa o 44,30 zł od kwoty obowiązującej od 1 czerwca do31 sierpnia 2024 r.

