Świadczenie wspierające. Komu ZUS przyzna to świadczenie, w jakiej wysokości i na jak długo?

Nawet o 3918,11 zł miesięcznie mogą starać się osoby posiadające status osoby z niepełnosprawnością. Jak uzyskać świadczenie wspierające?

Osoby uprawnione do świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. Świadczenie to ma na celu udzielenie takiej osobie pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem jej szczególnych potrzeb życiowych.

O świadczenie wspierające mogą starać się osoby w wieku od ukończenia 18 roku życia, posiadające status osoby z niepełnosprawnością. Status ten powinien być potwierdzony w formie:

orzeczenia o niepełnosprawności i jej stopniu wydanego przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności;

orzeczenia o niezdolności do pracy lub orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydanego przez lekarzy orzekających w ZUS;

orzeczenia o inwalidztwie wydanego przed wrześniem 1997 r. przez komisje lekarskie do spraw inwalidztwa i zatrudnienia.

Za przyznanie i wypłatę świadczenia wspierającego osobom z niepełnosprawnościami odpowiada ZUS.

Najpierw decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia

Aby osoba z niepełnosprawnością mogła uzyskać świadczenie wspierające, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia. Poziom potrzeby wsparcia ustala się w wartościach punktowych w skali od 0 do 100.

Wniosek o wydanie decyzji można złożyć w formie elektronicznej – za pomocą portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA lub:

bezpośrednio w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności albo

za pośrednictwem powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

WZON wydaje decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na taki sam okres, na jaki wydano orzeczenie o niepełnosprawności, nie dłużej jednak niż na 7 lat.

Ważne Jeżeli niepełnosprawny najpierw złoży do ZUS wniosek o świadczenie wspierające i nie będzie miał wydanej decyzji przez WZON o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia, to ZUS pozostawi taki wniosek bez rozpatrzenia.

Następnie wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego

Po uzyskaniu decyzji WZON ustalającej poziom potrzeby wsparcia osoba niepełnosprawna lub osoba upoważniona do jej reprezentowania składa do ZUS wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego. Prawo do świadczenia przysługuje osobie z niepełnosprawnościami posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia na poziomie od 70 do 100 punktów.

Wniosek należy złożyć wyłącznie przez Internet za pośrednictwem:

platformy PUE ZUS,

portalu informacyjno-usługowego EMP@TIA na stronie empatia.mpips.gov.pl,

bankowości elektronicznej.

Wniosek o przyznanie świadczenia wspierającego należy złożyć do ZUS w ciągu 3 miesięcy od otrzymania ostatecznej decyzji WZON o potrzebie wsparcia. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie, ZUS przyzna świadczenie z wyrównaniem od dnia, od którego WZON przyznał uprawniające punkty potrzeby wsparcia. Jeśli wniosek zostanie złożony po tym terminie, świadczenie wspierające zostanie przyznane od miesiąca, w którym wniosek został złożony do ZUS.

Harmonogram wprowadzania świadczenia wspierającego

Termin złożenia wniosku o świadczenie wspierające do ZUS uzależniony jest od liczby punktów w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Wynika to z harmonogramu wprowadzenia świadczenia wspierającego:

od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów,

od 1 stycznia 2025 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z kolejnymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 78 do 86 punktów,

od 1 stycznia 2026 r. świadczenie wspierające będzie dostępne także dla osób z niepełnosprawnościami z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70 do 77 punktów.

Wysokość świadczenia wspierającego

Świadczenie wspierające wynosi od 40% do 220% wysokości renty socjalnej, w zależności od poziomu potrzeby wsparcia:

95–100 pkt – 220% renty socjalnej (3918,11 zł),

90–94 pkt – 180% renty socjalnej (3205,73 zł),

85–89 pkt – 120% renty socjalnej (2137,15 zł),

80–84 pkt – 80% renty socjalnej (1424,77 zł),

75–79 pkt – 60% renty socjalnej (1068,58 zł),

70–74 pkt – 40% renty socjalnej (712,38 zł).

Od 1 marca 2024 r. do 28 lutego 2025 r. renta socjalna wynosi 1780,96 zł.

