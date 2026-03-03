REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » [ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy

[ZUS informuje] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy

03 marca 2026, 13:06
Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
[Wyjaśnienia ZUS] Orzeczenia ZUS sprzeczne z dokumentacją medyczną wnioskodawcy
Nasze pytanie do ZUS: "Przychodzi osoba chora albo niepełnosprawna na komisję ZUS. Komisja wydaje orzeczenie wprost sprzeczne z dokumentacją medyczną przedstawioną Komisji. Czy ZUS ma pomysł jak rozwiązać ten problem?"

Odpowiedź ZUS dla Infor.pl:

Odniesienie się do ustaleń dokonanych w sprawie indywidualnej wymaga analizy takiego przypadku, stanu faktycznego oraz całości dokumentacji zgromadzonej w prowadzonym postępowaniu. Nie znając stanu faktycznego, a w szczególności bez zapoznania się z dokumentacją, którą przedstawiła osoba orzekana – nie możemy zająć stanowiska, czy taki przypadek miał miejsce. W tym zakresie wyjaśniamy, że ZUS wykonuje ustawowo określone zadania związane z orzekaniem dla celów ustalania uprawnień do świadczeń, przy zachowaniu zasad określonych w przepisach prawa. Zgodnie z tymi przepisami - niezdolną do pracy jest osoba, która całkowicie lub częściowo utraciła zdolność do pracy zarobkowej z powodu naruszenia sprawności organizmu i nie rokuje odzyskania zdolności do pracy po przekwalifikowaniu. Całkowicie niezdolną do pracy jest osoba, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy. Częściowo niezdolną do pracy jest osoba, która w znacznym stopniu utraciła zdolność do pracy zgodnej z poziomem posiadanych kwalifikacji. Należy podkreślić, że dla ustalenia niezdolności do pracy nie wystarczy samo rozpoznanie choroby lub wielu chorób, ale konieczne jest stwierdzenie, czy następstwa schorzeń naruszają sprawność organizmu, w stopniu ograniczającym zdolność do pracy zarobkowej. Przepisy prawa, które regulują zasady orzekania o niezdolności do pracy wskazują, że lekarz orzekający dokonuje oceny niezdolności do pracy, jej stopnia, przewidywanego okresu trwania i ustalenia innych okoliczności niezbędnych do wydania decyzji w sprawie świadczenia. W związku z powyższym każda sprawa oceniana jest indywidualnie, przy uwzględnieniu okoliczności wymienionych w przepisach prawa, czyli oprócz stopnia naruszenia sprawności organizmu, również wykształcenia, posiadanych kwalifikacji, charakteru dotychczas wykonywanej pracy.

Ważne

Przy ocenie niezdolności do pracy lekarz orzecznik i komisja lekarska zobowiązani są uwzględnić wszystkie schorzenia, z powodu których jest leczona osoba ubezpieczona oraz dokonać łącznej oceny ich następstw, powodujących naruszenie sprawności organizmu.

Dokumentacja medyczna a orzeczenie

Tak jak wskazaliśmy wyżej, orzeczenie w przedmiocie niezdolności do pracy / niezdolności do samodzielnej egzystencji wydawane jest na podstawie dokumentacji medycznej oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być ono wydane. Jeżeli dokumentacja medyczna jest wystarczająca do wydania orzeczenia, tj. w szczególności zawiera kompletne dane o stanie zdrowia, stwierdzonych schorzeniach, prowadzonym leczeniu, wynikach badań diagnostycznych, ewentualnych konsultacjach lekarskich – orzeczenie może zostać wydane bez bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby ubiegającej się o świadczenie. W postępowaniu orzeczniczym lekarze orzecznicy i komisje lekarskie korzystają z dokumentacji wytworzonej i gromadzonej przez lekarzy leczących oraz wyników badań wykonanych dla celów diagnostyczno-leczniczych. Istnieje też możliwość zlecania dodatkowych opinii lekarzy konsultantów (specjalistów z węższych dziedzin medycyny) lub psychologów, badań dodatkowych oraz obserwacji szpitalnej.

