REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » ZUS » [ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji

[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
02 marca 2026, 14:11
Tomasz Król
tomasz.krol@infor.pl Tomasz Król
prawnik - prawo pracy, cywilne, gospodarcze, administracyjne, podatki, ubezpieczenia społeczne, sektor publiczny
[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zapytaliśmy, czy rozwiązaniem problemów ZUS z liczbą lekarzy – orzeczników jest zwiększenie uprawnień orzeczniczych np. pielęgniarkom?

Poniżej odpowiedź:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026

Odpowiedź ZUS na pytanie Infor.pl:

Trudności w zatrudnieniu lekarzy orzekających w ZUS są wprost związane z niedoborem lekarzy specjalistów w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy w zabezpieczeniu pełnej obsady etatowej tej grupy pracowników, dotyczą w równym stopniu ZUS, podobnie jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Sytuacja ta stwarza określone trudności z zatrudnianiem lekarzy w ZUS, szczególnie, że w orzecznictwie lekarskim najbardziej pożądane specjalizacje to choroby wewnętrzne, neurologia, psychiatria, kardiologia, chirurgia, medycyna pracy, czyli takie, w których brakuje specjalistów w systemie ochrony zdrowia, a bezpośredni wpływ ZUS-u na zmianę tej sytuacji jest ograniczony. Dodatkowym ograniczeniem w pozyskaniu lekarzy do pracy jest to, że wynagrodzenie, jakie może zaproponować ZUS lekarzom, nie jest konkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń oferowanych przez podmioty medyczne.

Pielęgniarki / pielęgniarze będą mogli wydawać orzeczenia w określonych ustawowo rodzajach spraw, tj. w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji

Ważne

Pielęgniarki / pielęgniarze będą mogli wydawać orzeczenia w określonych ustawowo rodzajach spraw, tj. w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Biorąc pod uwagę liczbę orzeczeń wydawanych rocznie w tego rodzaju sprawach szacujemy, że będziemy mogli zatrudnić ok. 50 pielęgniarek / pielęgniarzy (w przeliczeniu na etaty). Wobec połowy nieobsadzonych etatów lekarzy orzeczników, uzupełnienie kadry orzekającej w każdym stopniu, wpłynie na usprawnienie prowadzonych postępowań związanych z wydawaniem orzeczeń, a tym samym skróci czas oczekiwania na przyznanie świadczenia. W miejsce spraw, które będziemy mogli przekazać do rozpatrzenia specjalistom medycznym w dziedzinie pielęgniarstwa, będą mogły być załatwione inne sprawy zastrzeżone do właściwości lekarzy, np. orzeczenia w postępowaniach prowadzonych w sprawach z wniosków o rentę socjalną, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o świadczenie rehabilitacyjne.

REKLAMA

Zobacz również:
Powiązane
ZUS przypomina o terminie złożenia ważnej informacji mającej wpływ na świadczenia
ZUS przypomina o terminie złożenia ważnej informacji mającej wpływ na świadczenia
Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy. Przez jaki okres przysługuje świadczenie z ZUS?
Zasiłek chorobowy po wypadku w drodze do lub z pracy. Przez jaki okres przysługuje świadczenie z ZUS?
ZUS: Ci emeryci dostaną wyższą 13. i 14. emeryturę, gdy złożą wniosek EPD-21
ZUS: Ci emeryci dostaną wyższą 13. i 14. emeryturę, gdy złożą wniosek EPD-21
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
[ZUS informuje] O problemie różnic w interpretacji między orzecznikami i lekarzami wystawiającymi zwolnienia lekarskie?
02 mar 2026

Zapytaliśmy ZUS, czy przewiduje interpretacje, wytyczne lub szkolenia, aby uniknąć różnic w interpretacji między orzecznikami i lekarzami wystawiającymi zwolnienia lekarskie?
[ZUS informuje] AI w praktyce ZUS. Plany ZUS wobec AI
02 mar 2026

Zapytaliśmy jakie ZUS ma plany wobec wykorzystywania w orzecznictwie AI? Czy AI będzie mogło kiedykolwiek samodzielnie kwalifikować niezdolność do pracy czy niesamodzielność?
57 672 zł dla każdego pracownika w tym roku - o tym pracodawcy nie mogą zapomnieć w 2026
02 mar 2026

Każdemu pracownikowi zatrudnionemu na pełnym etacie przysługuje w 2026 roku ta kwota: 57 672 zł. Pracodawca nie może zapomnieć, że 2025 rok to już przeszłość. Musi dostosować dokumenty płacowe i faktyczne wypłaty do nowej stawki obowiązującej w 2026 roku - nie ma wyjątków, dla pracowników etatowych to przymus.
[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji
02 mar 2026

Zapytaliśmy, czy rozwiązaniem problemów ZUS z liczbą lekarzy – orzeczników jest zwiększenie uprawnień orzeczniczych np. pielęgniarkom?

REKLAMA

Nieobecność w pracy z powodu odwołanego lotu. Pracownik utknął za granicą. Co teraz? PIP odpowiada
02 mar 2026

Pracownik utknął za granicą w związku z wojną w Iranie. Zamknięto przestrzeń powietrzną i co teraz? Jakie pracownik ma obowiązki względem pracodawcy? PIP podpowiada, co należy zrobić w razie odwołanych lotów czy innych sytuacji losowych.
[ZUS informuje] Deficyt lekarzy orzekających w ZUS. Ilu ich jest? Jakie są szanse na zmiany?
02 mar 2026

Zapytaliśmy ZUS o problem deficytu lekarzy w Polsce. Pytaliśmy o to, ilu lekarzy brakuje w ZUS, aby komfortowo mogli pracować. Jaki ZUS ma pomysł na uzdrowienie tej sytuacji?
Nowe prawo przeciw mobbingowi trafia do Sejmu. Będzie model racjonalnej ofiary. Definicja ma być prostsza, a rekompensaty wyższe
02 mar 2026

Po ponad 20 latach obowiązywania obecnych przepisów o mobbingu pojawił się projekt, który ma realnie wzmocnić ochronę pracowników. Do Sejmu skierowano nowelizację (UD183, w Sejmie nr 2280) zmieniającą Kodeks pracy i Kodeks postępowania cywilnego. Nowe propozycje regulacji porządkują definicje, podnoszą minimalne zadośćuczynienia i nakładają na pracodawców obowiązek jasnych procedur antymobbingowych. Czy nowy model racjonalnej ofiary mobbingu i dyskryminacji będzie lepszy od dotychczasowego?
Terminy wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r. Kiedy ZUS wypłaca wyższe zasiłki i świadczenia przedemerytalne?
02 mar 2026

Kiedy do emerytów i rencistów trafią wypłaty wyższych emerytur i rent w marcu 2026 r.? Które wypłaty przyjdą szybciej, a co ZUS wypłaca dopiero w kwietniu? Oto konkretne terminy podane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

REKLAMA

Jest dodatkowy długi weekend w 2026 roku. Premier podjął decyzję
01 mar 2026

Sierpień 2026 przyniesie Polakom dodatkowy długi weekend. Jedno z ustawowych świąt wypada w sobotę, a to oznacza dodatkowy dzień wolny do odbioru. Premier Donald Tusk podjął już decyzję, a wskazany dzień stworzy nowy długi weekend w sierpniu 2026.
Czego najbardziej boją się pracownicy działu kadr i płac? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku
28 lut 2026

Kadry i płace: jaki jest najbardziej wymagający, wywołujący najwięcej wątpliwości i obaw obszar zarządzania listą płac? Czego najbardziej boją się pracownicy kadrowi? Ponoszą za to kary raz lub dwa razy w roku.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA