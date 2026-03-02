[ZUS informuje] Pielęgniarki a orzeczenia w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji

Poniżej odpowiedź:

Odpowiedź ZUS na pytanie Infor.pl:

Trudności w zatrudnieniu lekarzy orzekających w ZUS są wprost związane z niedoborem lekarzy specjalistów w polskim systemie ochrony zdrowia. Problemy w zabezpieczeniu pełnej obsady etatowej tej grupy pracowników, dotyczą w równym stopniu ZUS, podobnie jak i podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych. Sytuacja ta stwarza określone trudności z zatrudnianiem lekarzy w ZUS, szczególnie, że w orzecznictwie lekarskim najbardziej pożądane specjalizacje to choroby wewnętrzne, neurologia, psychiatria, kardiologia, chirurgia, medycyna pracy, czyli takie, w których brakuje specjalistów w systemie ochrony zdrowia, a bezpośredni wpływ ZUS-u na zmianę tej sytuacji jest ograniczony. Dodatkowym ograniczeniem w pozyskaniu lekarzy do pracy jest to, że wynagrodzenie, jakie może zaproponować ZUS lekarzom, nie jest konkurencyjne w stosunku do wynagrodzeń oferowanych przez podmioty medyczne.

Ważne Pielęgniarki / pielęgniarze będą mogli wydawać orzeczenia w określonych ustawowo rodzajach spraw, tj. w sprawach niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Biorąc pod uwagę liczbę orzeczeń wydawanych rocznie w tego rodzaju sprawach szacujemy, że będziemy mogli zatrudnić ok. 50 pielęgniarek / pielęgniarzy (w przeliczeniu na etaty). Wobec połowy nieobsadzonych etatów lekarzy orzeczników, uzupełnienie kadry orzekającej w każdym stopniu, wpłynie na usprawnienie prowadzonych postępowań związanych z wydawaniem orzeczeń, a tym samym skróci czas oczekiwania na przyznanie świadczenia. W miejsce spraw, które będziemy mogli przekazać do rozpatrzenia specjalistom medycznym w dziedzinie pielęgniarstwa, będą mogły być załatwione inne sprawy zastrzeżone do właściwości lekarzy, np. orzeczenia w postępowaniach prowadzonych w sprawach z wniosków o rentę socjalną, o rentę z tytułu niezdolności do pracy, o świadczenie rehabilitacyjne.