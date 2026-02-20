REKLAMA

Strona główna » Kadry » ZUS » ZUS z międzynarodową nagrodą

ZUS z międzynarodową nagrodą

20 lutego 2026, 10:38
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
ZUS
ZUS z międzynarodową nagrodą
Zakład Ubezpieczeń Społecznych został laureatem międzynarodowego konkursu Zero Project Awards 2026. Prestiżowe wyróżnienie przyznano za kompleksową politykę dostępności „ZUS bez barier”, która wyznacza światowe standardy w ułatwianiu osobom z niepełnosprawnościami korzystania z usług publicznych.

ZUS z międzynarodową nagrodą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych został laureatem międzynarodowego konkursu Zero Project Awards 2026. Prestiżowe wyróżnienie przyznano za kompleksową politykę dostępności „ZUS bez barier”, która wyznacza światowe standardy w ułatwianiu osobom z niepełnosprawnościami korzystania z usług publicznych.

Nagrodę przyznała austriacka Fundacja Essl w ramach globalnej inicjatywy Zero Project, wspierającej wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami

Nagrodę przyznała austriacka Fundacja Essl w ramach globalnej inicjatywy Zero Project, wspierającej wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Ważne

W tegorocznej edycji, koncentrującej się na dostępności oraz technologiach informacyjno-komunikacyjnych, kapituła wybrała 75 najbardziej innowacyjnych rozwiązań z 51 krajów. Polski ZUS znalazł się w tym elitarnym gronie jako przykład instytucji publicznej skutecznie likwidującej bariery cyfrowe i architektoniczne.

ZUS z międzynarodową nagrodą

ZUS z międzynarodową nagrodą

Na czym polega nagrodzony program?

„ZUS bez barier” to realizowana od 2019 roku ogólnopolska strategia, która zapewnia równy dostęp do świadczeń i usług niezależnie od stopnia sprawności klientów. Do najważniejszych osiągnięć programu należą:

  • Dostępność architektoniczna: modernizacja 250 budynków ZUS w całej Polsce.
  • Dostępność cyfrowa: dostosowanie serwisów internetowych do rygorystycznego standardu WCAG.
  • Innowacje w komunikacji: wprowadzenie e-wizyt z tłumaczem języka migowego oraz wsparcia asystentów w placówkach.
  • Włączenie zawodowe: wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami wewnątrz instytucji.

Prezentacja na forum ONZ w Wiedniu

Oficjalne ogłoszenie laureatów miało miejsce podczas światowej konferencji Zero Project Conference 2026, która odbyła się w dniach 18–20 lutego w Biurze Narodów Zjednoczonych w Wiedniu. Wydarzenie zgromadziło ponad 1000 ekspertów z całego świata, a rozwiązania wdrożone przez ZUS zostały zaprezentowane jako modelowe praktyki do adaptacji w innych krajach.

– Jest to dla nas ogromny zaszczyt, że Zakład został doceniony przez międzynarodowych ekspertów spośród blisko 600 nominacji z 93 państw. To wyróżnienie potwierdza, że dostępność w ZUS nie jest jedynie projektem, ale stałym elementem naszej misji i odpowiedzialności społecznej. Innowacje, które wprowadzamy, realnie zmieniają życie milionów naszych klientów. Jestem dumny z pracowników Zakładu, którzy dbają o zapewnienie dostępności – podkreśla Mariusz Jedynak, Członek Zarządu nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Źródło: ZUS

Źródło: INFOR
