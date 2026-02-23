REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Ubezpieczenia » Zasiłki i inne świadczenia » Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?

Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
23 lutego 2026, 09:09
Kinga Piwowarska
Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
energia elektryczna
Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W ostatnim czasie sporo pisze się o marcowej waloryzacji. Podwyższeniu ulegają m.in. takie świadczenia jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Ale to nie wszystko! Od marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. będzie też przysługiwał stały miesięczny dodatek, bez potrącenia podatkowego w kwocie 336, 16 zł. Do końca lutego 2026 r. jest to 312 zł. Podwyżka może nie duża, ale zawsze. Co więcej ten dodatek jest dziedziczony, więc do świadczenia mają prawo wdowy i wdowcy. Oczywiście nie chodzi o rentę wdowią. Co ważne można też otrzymać inne wsparcie na prąd - bo nawet 600 zł. Łącznie dałoby to więc 936, 16 zł pomocy. Poniżej podajemy warunki.

rozwiń >

Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?

Jeżeli jest się emerytem czy rencistą i ma się określony status (o czym niżej) lub jest się osobą uprawnioną albo wdową/wdowcem po tych osobach, to w 2026 r. i do końca lutego 2027 r. przysługuje ryczałt energetyczny. Co istotne ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu. Świadczenie nie jest więc niskie, szczególnie, że ceny prądu i ogólnie energii elektrycznej rosną. Z czego to wynika? W szczególności z marcowej waloryzacji i przepisów o dodatkach do emerytur i rent.

REKLAMA

REKLAMA

Jak wiemy w połowie lutego został wydany komunikat przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. W komunikacie wprost określono wartości kwotowe w związku z tzw. marcową waloryzacją w wysokości 5,3%. Taką coroczną waloryzację przeprowadza się a komunikat wydaje się na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674, dalej: ustawa). Trzeba pamiętać o jednej zasadzie, jeśli pobiera się jedno świadczenie z ZUS, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Jaka waloryzacja w 2026?

Co ważne, w 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc. Obliczany jest on na podstawie: średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Podlega dziedziczeniu, dla wdów i wdowców. Szef Urzędu zdecydował

W ostatnim czasie sporo pisze się o marcowej waloryzacji. Podwyższeniu ulegają m.in. takie świadczenia jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Ale to nie wszystko! Od marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. będzie też przysługiwał stały miesięczny dodatek, bez potrącenia podatkowego w kwocie 336, 16 zł. Do końca lutego 2026 r. jest to 312 zł. Podwyżka może nie duża, ale zawsze. Co więcej ten dodatek jest dziedziczony, więc do świadczenia mają prawo wdowy i wdowcy. Oczywiście nie chodzi o rentę wdowią.

REKLAMA

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Zobacz również:

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Podlega dziedziczeniu, dla wdów i wdowców. Szef Urzędu zdecydował - PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do dodatku energetycznego jest Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. 2026 poz. 104) oraz art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26). Z komunikatu wynika to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

KOMUNIKAT SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: L. Parell. Komunikat dostępny jest tutaj.

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Kto skorzysta?

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Kto skorzysta?

ShutterStock

Ile wynosi ryczał energetyczny w 2026 r.?

Od 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł. Ten dodatek dla emerytów został podniesiony, ponieważ też ulega corocznej waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty ryczałtu energetycznego w wysokości przysługującej w dniu poprzedzającym termin waloryzacji przez odpowiedni wskaźnik. W wyniku waloryzacji wysokość ryczałtu energetycznego nie może ulec zmniejszeniu.

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia
Autopromocja

Podstawa wymiaru składek ZUS. Praktycznie rozliczenia

Sprawdź

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt przysługuje przysługuje jeżeli jest się:

  • kombatantem i inną osobą uprawnioną,
  • żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,
  • wdową lub wdowcem – emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,
  • wdową po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Przywrócenie uprawnień kombatanckich a wypłata dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego

W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 kwietnia 2006 r., I UK 144/05, uznano że w razie braku podstaw do zastosowania art. 2 ust. 4 albo art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 68, poz. 436) dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) nie mogą zostać przywrócone (nie są wypłacane) za okres przypadający przed pierwszym dniem miesiąca, w którym został zgłoszony stosowny wniosek w organie rentowym (art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Wniosek o ryczałt energetyczny 2026

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego wypełnia się na druku (ZUS-ERK). Oczywiście wzór wniosku jest też dostępny w ZUS placówkach czy na stronie www.zus.pl. Trzeba też posiadać: decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych, zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych
Autopromocja

Zbiegi tytułów do ubezpieczeń społecznych

Sprawdź

Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo? Inna dopłata do prądy: obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej

PFORN podpowiada, że w obszarze E – przysługuje pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką:

  • paliatywną lub hospicjum lub długoterminową pielęgniarską,
  • zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,
  • poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem,
  • lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia, przy czym wsparcie dotyczy także osób korzystających z urządzenia wypożyczonego lub zakupionego ze środków własnych.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E można złożyć od dnia 16 lutego do dnia 30 listopada 2026 roku.

Podstawa prawna

Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. 2026 poz. 104)

Art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26)

Powiązane
Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?
Koperta życia dla seniorów: co daje i gdzie szukać?
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
W Krakowie nie ma już miejsc: bezpłatna, profesjonalna opieka podologiczna dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami [PROGRAM POMOCY]
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
Nieodpłatna pomoc dla seniorów i osób z niepełnosprawnościami z MOPS: Złota Rączka
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Rozliczenie PIT przez freelancera w 2026 r. krok po kroku. Jak można obniżyć podatek? [zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza]
23 lut 2026

Jak krok po kroku freelancer może rozliczyć PIT w 2026 r. (zlecenie, działalność nierejestrowana, działalność gospodarcza)? Jak można obniżyć podatek? Do kiedy należy rozliczyć PIT?
Wakacje innych najbardziej bolą milenialsów
23 lut 2026

To nie najmłodsi użytkownicy social mediów najczęściej porównują swoje życie do internetowych kadrów z wakacji influencerów. Najbardziej podatni na urlopową zazdrość okazują się młodzi milenialsi. Z badania agencji turystycznej My Luxoria wynika, że 53 proc. Polaków w wieku 25–34 lata przyznaje, iż odczuwa ukłucie zazdrości, oglądając wakacyjne relacje influencerów. To właśnie ta grupa jest też najaktywniejsza na Instagramie.
Dla osób z ograniczeniami ruchowymi: od 18 480 zł do 28 875 z PFRON 2026
23 lut 2026

Coraz więcej osób w Polsce żyje z niepełnosprawnością albo mierzy się z ograniczeniami ruchowymi wynikającymi z wieku, choroby czy urazu. To nie jest wyłącznie kwestia komfortu, ale codziennej logistyki: jak dojechać do pracy, na rehabilitację, do sklepu, do urzędu albo po prostu wyjść z domu bez proszenia kogokolwiek o pomoc. Właśnie dlatego tak ważne są programy, które realnie wspierają samodzielność i codzienne funkcjonowanie. Wnioski w ramach wsparcia ruszają już 1 marca 2026 r.
Nowe limity dorabiania do emerytury i renty od marca 2026 r. Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku?
23 lut 2026

Ile można dorobić do emerytury i renty w 2026 roku? Trzeba uważać na nowe limity od 1 marca. Będą obowiązywały do końca maja. Od nowego miesiąca wchodzą również w życie nowe kwoty maksymalnego zmniejszenia świadczenia. ZUS ustala je na rok - od 1 marca 2026 r. do 28 lutego 2027 r. Co oznaczają dla emerytów i rencistów?

REKLAMA

Z igrzysk na siłownię. Czego olimpijczycy uczą nas na temat zdrowia?
23 lut 2026

W dniu 22 lutego 2026 r. oficjalnie zakończyły się ZIO - Zimowe Igrzyska Olimpijskiej. W klasyfikacji medalowej Polska uplasowała się na 21. pozycji, z 4 medalami (3 srebrne i 1 brązowy)! Po tygodniach oglądania rywalizacji na najwyższym poziomie wielu z nas wraca do codzienności z myślą: „czas ruszyć się z kanapy”. Inspiracja wyczynem zawodowców to dobry impuls pod warunkiem, że za entuzjazmem pójdzie rozsądek. Bo sport amatorski, uprawiany intensywnie i bez przygotowania, potrafi ujawnić poważne, wcześniej nierozpoznane problemy zdrowotne.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Rząd zdecydował o dwóch dodatkowych dniach wolnych od pracy w 2026 roku. Tusk podpisał zarządzenie
22 lut 2026

Prawo pracy przewiduje, że w określonych przypadkach pracownikowi przysługuje dodatkowy dzień wolny od pracy, nawet jeśli nie wynika on bezpośrednio z kalendarza. Chodzi o sytuację, gdy święto ustawowo wolne od pracy wypada w sobotę. W 2026 roku mamy dwa takie przypadki - jeden wypada w piątek, drugi w poniedziałek.
Jest nowe święto państwowe w kwietniu 2026. Prezydent podpisał ustawę. Będzie dodatkowy dzień wolny od pracy dla Polaków?
22 lut 2026

Prezydent RP podpisał ustawę ustanawiającą nowe święto państwowe w Polsce. Będzie ono obchodzone od 12 kwietnia 2026. Informacja szybko wywołała pytania - czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy? Sprawdzamy, co mówi ustawa i czy w 2026 roku pojawi się dodatkowe wolne, także za święta wypadające w sobotę.

REKLAMA

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Średnia płaca będzie rosła w kolejnych miesiącach
20 lut 2026

Zadziwiający spadek zatrudnienia w styczniu 2026 r. Ostatni taki spadek odnotowano w 2021 r. podczas pandemii i w 2004 r. Natomiast średnia płaca standardowo obniżyła się po grudniowym wzroście, ale będzie rosła w kolejnych miesiącach 2026 r.
Nowe konto płatnika w portalu eZUS dla pierwszych 500 tys. klientów
20 lut 2026

Od przyszłego tygodnia z nowej wersji popularnego e-urzędu ZUS skorzystają już niektórzy przedsiębiorcy – płatnicy składek. W kolejnych dniach dołączą do nich pozostali. Interfejs jest przejrzysty i przyjazny dla użytkownika. Dzięki temu załatwianie spraw w ZUS będzie prostsze i nie zajmie dużo czasu.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA