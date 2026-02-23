W ostatnim czasie sporo pisze się o marcowej waloryzacji. Podwyższeniu ulegają m.in. takie świadczenia jak: emerytura, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta rodzinna, dodatek pielęgnacyjny czy dodatek do renty rodzinnej dla sieroty zupełnej. Ale to nie wszystko! Od marca 2026 r. do końca lutego 2027 r. będzie też przysługiwał stały miesięczny dodatek, bez potrącenia podatkowego w kwocie 336, 16 zł. Do końca lutego 2026 r. jest to 312 zł. Podwyżka może nie duża, ale zawsze. Co więcej ten dodatek jest dziedziczony, więc do świadczenia mają prawo wdowy i wdowcy. Oczywiście nie chodzi o rentę wdowią. Co ważne można też otrzymać inne wsparcie na prąd - bo nawet 600 zł. Łącznie dałoby to więc 936, 16 zł pomocy. Poniżej podajemy warunki.

Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo?

Jeżeli jest się emerytem czy rencistą i ma się określony status (o czym niżej) lub jest się osobą uprawnioną albo wdową/wdowcem po tych osobach, to w 2026 r. i do końca lutego 2027 r. przysługuje ryczałt energetyczny. Co istotne ryczałt energetyczny nie podlega opodatkowaniu. Świadczenie nie jest więc niskie, szczególnie, że ceny prądu i ogólnie energii elektrycznej rosną. Z czego to wynika? W szczególności z marcowej waloryzacji i przepisów o dodatkach do emerytur i rent.

Jak wiemy w połowie lutego został wydany komunikat przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie kwoty najniższej emerytury i renty, dodatku pielęgnacyjnego i dodatku dla sierot zupełnych, kwot maksymalnych zmniejszeń emerytur i rent oraz kwot emerytur i rent wolnych od egzekucji i potrąceń. W komunikacie wprost określono wartości kwotowe w związku z tzw. marcową waloryzacją w wysokości 5,3%. Taką coroczną waloryzację przeprowadza się a komunikat wydaje się na podstawie art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1631 i 1674, dalej: ustawa). Trzeba pamiętać o jednej zasadzie, jeśli pobiera się jedno świadczenie z ZUS, przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Jaka waloryzacja w 2026?

Co ważne, w 2026 roku waloryzacja ma charakter wyłącznie procentowy, wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 105,3 proc. Obliczany jest on na podstawie: średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów z poprzedniego roku, powiększonego o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w tym samym okresie.

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Podlega dziedziczeniu, dla wdów i wdowców. Szef Urzędu zdecydował

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Podlega dziedziczeniu, dla wdów i wdowców. Szef Urzędu zdecydował - PODSTAWA PRAWNA

Podstawą prawną do dodatku energetycznego jest Komunikat Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego (M.P. 2026 poz. 104) oraz art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26). Z komunikatu wynika to:

KOMUNIKAT SZEFA URZĘDU DO SPRAW KOMBATANTÓW I OSÓB REPRESJONOWANYCH z dnia 20 stycznia 2026 r. w sprawie kwoty ryczałtu energetycznego

Na podstawie art. 20 ust. 3d ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2039 oraz z 2026 r. poz. 26) ogłasza się, że od dnia 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł. Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: L. Parell. Komunikat dostępny jest tutaj.

Od marca 336,16 zł dodatku do emerytury czy renty na energię. Kto skorzysta?

Ile wynosi ryczał energetyczny w 2026 r.?

Od 1 marca 2026 r. kwota ryczałtu energetycznego wynosi 336,16 zł. Ten dodatek dla emerytów został podniesiony, ponieważ też ulega corocznej waloryzacji. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty ryczałtu energetycznego w wysokości przysługującej w dniu poprzedzającym termin waloryzacji przez odpowiedni wskaźnik. W wyniku waloryzacji wysokość ryczałtu energetycznego nie może ulec zmniejszeniu.

Komu przysługuje ryczałt energetyczny?

Ryczałt przysługuje przysługuje jeżeli jest się:

kombatantem i inną osobą uprawnioną,

żołnierzem zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach oraz zakładach pozyskiwania rud uranowych i batalionach budowlanych,

wdową lub wdowcem – emerytem i rencistą, pozostałym po kombatantach i innych osobach uprawnionych,

wdową po żołnierzach przymusowo zatrudnianych, pobierającą emeryturę lub rentę.

W przypadku zbiegu prawa do więcej niż jednego świadczenia emerytalnego lub rentowego przysługuje jeden ryczałt energetyczny.

Przywrócenie uprawnień kombatanckich a wypłata dodatku kombatanckiego i ryczałtu energetycznego

W wyroku Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 11 kwietnia 2006 r., I UK 144/05, uznano że w razie braku podstaw do zastosowania art. 2 ust. 4 albo art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 25 kwietnia 1997 r. o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. Nr 68, poz. 436) dodatek kombatancki i ryczałt energetyczny przewidziane w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 ze zm.) nie mogą zostać przywrócone (nie są wypłacane) za okres przypadający przed pierwszym dniem miesiąca, w którym został zgłoszony stosowny wniosek w organie rentowym (art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.).

Wniosek o ryczałt energetyczny 2026

Wniosek o przyznanie ryczałtu energetycznego wypełnia się na druku (ZUS-ERK). Oczywiście wzór wniosku jest też dostępny w ZUS placówkach czy na stronie www.zus.pl. Trzeba też posiadać: decyzję szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych: stwierdzającą okresy działalności kombatanckiej lub represji w przypadku kombatantów i osób represjonowanych, potwierdzającą uprawnienia jako członka rodziny po kombatancie w przypadku wdów lub wdowców, zaświadczenie Wojskowej Komendy Uzupełnień, potwierdzające okres i rodzaj przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej – w przypadku żołnierzy przymusowo zatrudnionych, zaświadczenie właściwego organu wojskowego – w przypadku wdów po żołnierzach przymusowo zatrudnionych.

Wsparcie energetyczne 2026. Kiedy i dla kogo? Inna dopłata do prądy: obszar E – pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej

PFORN podpowiada, że w obszarze E – przysługuje pomoc w kontynuowaniu rehabilitacji w formie wentylacji domowej, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia), które korzystają z koncentratora tlenu lub respiratora w warunkach domowych w ramach świadczenia udzielanego przez ośrodek domowego leczenia tlenem lub ośrodek wentylacji domowej, tj. pod opieką:

paliatywną lub hospicjum lub długoterminową pielęgniarską,

zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie,

poradni/ośrodka/zespołu domowego leczenia tlenem,

lekarza specjalisty, który zalecił stosowanie urządzenia, przy czym wsparcie dotyczy także osób korzystających z urządzenia wypożyczonego lub zakupionego ze środków własnych.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie - wniosek o przyznanie dodatku w Obszarze E można złożyć od dnia 16 lutego do dnia 30 listopada 2026 roku.