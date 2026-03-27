Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

Niewykorzystane talenty na rynku pracy. Dlaczego warto zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami?

27 marca 2026, 15:48
Marcin Piasek
Dziennikarz niezależny ekspert ds. OzN
Jak pomóc pracownikowi z niepełnosprawnością?
Jak pomóc pracownikowi z niepełnosprawnością?
ShutterStock

W firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi, a także wiedzy o korzyściach finansowych. Z tego powodu nie wszystkie działy HR wiedzą o potencjalnych korzyściach, wynikających z zatrudniania osób z niepełnosprawnościami.

Pomimo ograniczeń chcą pracować

Pracodawcy coraz częściej skarżą się, że nie mogą znaleźć odpowiednich kadr. Tymczasem, jak podaje tegoroczny raport Fundacji Integralia, mamy „ponad milion niewykorzystanych talentów” na rynku pracy. Tyle jest osób, które pomimo ograniczeń zdrowotnych, chcą jednak pracować, rozwijać się, realizować, są ambitne i zdeterminowane na robienie kariery.

Potrzebują tylko odpowiedniego podejścia i wsparcia. Zazwyczaj o charakterze bardziej psychologicznym i organizacyjnym a niekoniecznie tylko materialnym. Przykładowo, wielu potrzebuje elastycznych form pracy np. zdalnej, hybrydowej, na dogodną część etatu itp. Jednak w firmach, często brakuje odpowiedniego zarządzania rekrutacją i zasobami ludzkimi. A także wiedzy o korzyściach finansowych. Co prawda, zachęty ze strony systemu państwowego są raczej skromne, ale jednak niektórzy korzystają i wyciskają co się da.

Jak to wygląda w przeliczeniu na złotówki?

3739 zł - to jest kwota jaką pracodawca musi odprowadzić miesięcznie do PFRON za każdy etat brakujący do osiągnięcia ustawowego wskaźnika 6% zatrudnionych z orzeczeniem o niepełnosprawności. Nie jest to więc dużo dla wielkich korporacji a przede wszystkim mniej niż wynosi koszt płacy minimalnej na posadzie. Dlatego większość przedsiębiorstw wybiera tą przystępną wpłatę do PFRON.

Ale można też oszczędzić nawet do 15 000 zł.

Zagłębiając się bardziej w przepisy, wystarczy przyjąć jednego OzN ze stopniem znacznym i schorzeniem szczególnym, to redukcję tego kosztu pomnożymy przez 4. Czyli wyjdzie 14 956 zł (tzw. poczwórny odpis). Są tacy w bazach rekruterów a ci deklarują, że mogą te wpłaty wyzerować.

Dla dużych korporacji są to kwoty rzędu kilkudziesięciu milionów złotych rocznie. Jednak nie wszystkie działy HR wiedzą o takich możliwościach ich zatrudniania. Dodajmy tylko, że taką sumę firma zachowuje dla siebie, nawet gdy pracownik pójdzie na długotrwałe zwolnienie lekarskie, co może się przytrafić.

„Czyli im niższe są wskaźniki zatrudnienia OzN w firmach, tym wpłaty do PFRON rosną. Tym sposobem w 2025 roku uzyskał 8 mld zł z tego tytułu. Czy jest to efektywny system wsparcia biorąc pod uwagę powyższe dane? Wątpliwości w środowisku nie brakuje” – podkreśla Marcin Piasek, ekspert ds. OzN, współtwórca pierwszego w Polsce Rankingu Zatrudnienia Osób z Niepełnosprawnościami.

Dobre praktyki w firmach

Wśród liderów rankingu znaleźli się przedstawiciele wielu różnych branż. Jednak zdecydowanie dominują i sieci handlowe. Znacznie mniej reprezentantów mają zakłady ubezpieczeniowe, farmaceutyczne, energetyczne, paliwowe, medialne, telekomunikacyjne czy wydobywcze.

Takie wyniki pokazują, że osoby z dolegliwościami zdrowotnymi mogą potencjalnie realizować się w różnych sektorach co jest optymistyczną perspektywą dla nich.

O raporcie:

Dane do raportu pochodzą z lat 2024-2025. Na czele rankingu uplasowała się sieć Dino Polska S.A. Kolejne firmy na podium to Vicelider - Ergo Hestia S.A. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. Czwarte i piąte miejsce zajęły: Eurocash S.A., GK i Jeronimo Martins Polska S.A.

