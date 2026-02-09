W czwartym kwartale 2025 r. wzrosło przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej. Konsekwencją wzrostu są wyższe wpłaty na PFRON dla firm zatrudniających powyżej 25 osób. Jaki będzie wzrost comiesięcznych wpłat w okresie od marca do maja 2025 roku?

Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 roku

Główny Urząd Statystyczny ogłosił w komunikacie, że przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2025 roku wyniosło 9197,79 zł. Dla porównania, w trzecim kwartale przeciętne wynagrodzenie wyniosło 8771,70 zł, więc wzrost jest równy kwocie 426,09 zł.

W związku z powyższym pracodawcy muszą liczyć się z wyższymi kosztami od 1 marca 2026 r. Wszystko za sprawą wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, od którego uzależniona jest wysokość obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Wyższe wpłaty na PFRON od 1 marca 2026 roku

Obowiązek dokonywania comiesięcznych wpłat na PFRON dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 25 pracowników, którzy nie osiągnęli w danych miesiącach wymaganego 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Pracodawcy mają obowiązek dokonywania wpłat w wysokości iloczynu 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6 proc. a rzeczywistym zatrudnieniem tych osób.

Równowartość 40,65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2025 r. wynosi 3738,90 zł. Kwota ta jest o 173,20 zł wyższa od kwoty obowiązującej od 1 grudnia 2025 r. do 28 lutego 2025 r.