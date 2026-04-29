Strona główna » Kadry » Zatrudnienie » Zatrudnianie niepełnosprawnych » Symbol niepełnosprawności 04-O w orzeczeniu. Ulgi i przywileje w 2026 roku

Symbol niepełnosprawności 04-O w orzeczeniu. Ulgi i przywileje w 2026 roku

29 kwietnia 2026, 13:30
Wioleta Matela-Marszałek
Wioleta Matela-Marszałek
Autorka licznych publikacji o tematyce prawnej
Co oznacza symbol 04-O w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?
Co oznacza symbol 04-O w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności?
shutterstock

Każdy element orzeczenia jest ważny, ponieważ decyduje o rozmiarze ulg i uprawnień, ż których może korzystać osoba z niepełnosprawnością. Co zatem oznacza symbol 04-O w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności? Czy taki symbol daje specjalne przywileje w pracy? Jakie zasady obowiązują w 2026 roku?

Kody i symbole w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności

Zarówno orzeczenie o niepełnosprawności (dla dzieci do ukończenia 16 roku życia), jak i orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zawiera kilka ważnych informacji. Ustala się w nim m.in. symbole przyczyn niepełnosprawności oraz wskazania.

Wskazania mogą dotyczyć przykładowo uczestnictwa w terapii zajęciowej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne czy korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji. Z kolei symbole przyczyn niepełnosprawności odzwierciedlają rozpoznanie uszkodzenia lub choroby, która niezależnie od przyczyny jej powstania powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ograniczenia w wykonywaniu czynności życiowych i aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej.

Przepisy wymieniają tu następujące symbole przyczyn niepełnosprawności:

• 01-U – upośledzenie umysłowe;

• 02-P – choroby psychiczne;

• 03-L – zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu;

04-O – choroby narządu wzroku;

• 05-R – upośledzenie narządu ruchu;

• 06-E – epilepsja;

• 07-S – choroby układu oddechowego i krążenia;

• 08-T – choroby układu pokarmowego;

• 09-M – choroby układu moczowo-płciowego;

• 10-N – choroby neurologiczne;

• 11-I – inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego;

• 12-C – całościowe zaburzenia rozwojowe.

Ważne

Orzeczenie może zawierać więcej niż jeden taki kod, jednak nie więcej niż trzy.

Co oznacza symbol 04-O w orzeczeniu?

Symbol 04-O oznacza choroby narządu wzroku, w tym wrodzone lub nabyte wady narządu wzroku powodujące ograniczenie jego sprawności, prowadzące do obniżenia ostrości wzroku w oku lepszym do 0,3 według Snellena po wyrównaniu wady wzroku szkłami korekcyjnymi lub ograniczenie pola widzenia do przestrzeni zawartej w granicach 30 stopni.

Zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez te choroby bierze się pod uwagę przy kwalifikowaniu do określonego stopnia niepełnosprawności.

Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.

Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Zgodnie z przepisami, zaliczenie osoby niepełnosprawnej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadkach:

• przystosowania przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej;

• wykonywania pracy zdalnej.

Co daje kod 04-O w orzeczeniu? [Przepisy 2026]

To, jaką pomoc może uzyskać osoba z niepełnosprawnością tak naprawdę zależy od konkretnej sytuacji. Istotne znaczenie ma tu przede wszystkim stopień niepełnosprawności. Dlatego zakres możliwych ulg i trzeba rozpatrywać w kontekście wszystkich elementów orzeczenia.

Poniżej kilka przykładowych przywilejów.

Kod 04-O a karta parkingowa i dofinansowanie z PFRON

Przykład

Osoby z niepełnosprawnościami wzroku mogą starać się o kartę parkingową, jeżeli spełniają też pozostałe warunki. Aktualnie kartę parkingową wydaje się osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. W orzeczeniu powinno znaleźć się odpowiednie wskazanie. W przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności orzeczenie musi zawierać jeden z symboli: 04-O (choroby narządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu), 10-N (choroba neurologiczna) i 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia).

Przykład

Pracodawca spełniający określone warunki może starać się o dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika z niepełnosprawnością. W 2026 r. dofinansowanie miesięcznie dla całego etatu wynosi 2760 zł (dla znacznego stopnia niepełnosprawności; 1550 zł (dla stopnia umiarkowanego) i 575 zł (stopnia lekkiego). W przypadku osób z orzeczonymi chorobami psychicznymi, upośledzeniem umysłowym, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, epilepsją oraz niewidomych, kwoty te są odpowiednio zwiększane. W przypadku zatem osoby niewidomej zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności kod 04-O uprawnia do uzyskania dofinansowania w wysokości 4140 zł, a dla pracowników z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności i symbolem 04-O w sumie dofinansowanie wynosi 2585 zł. Są to kwoty maksymalne.

Wysokość miesięcznego dofinansowania nie może bowiem przekroczyć 90% faktycznie poniesionych miesięcznych kosztów płacy (w przypadku pracodawcy wykonującego działalność gospodarczą, w rozumieniu przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej – 75% tych kosztów).

Pamiętajmy, iż osobom z niepełnosprawnością wzroku przysługują też ulgi w komunikacji miejskiej i PKP, a także specjalne uprawnienia podczas głosowania w wyborach. Warto też dowiedzieć się w swojej gminie o dostępne usługi opiekuńcze oraz wymogi, jakie należy spełnić, by uzyskać pomoc pieniężną np. w formie zasiłków.

Czy osobie z niepełnosprawnością wzroku przysługuje świadczenie wspierające z ZUS-u?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom niepełnosprawnym, mającym potrzebę wsparcia. Decyzję w tym zakresie wydają wojewódzkie zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON). Jeśli dorosła osoba z niepełnosprawnością posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, może złożyć do WZON wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia. Dopiero gdy decyzja WZON stanie się ostateczna, można złożyć wniosek do ZUS-u o świadczenie wspierające. Kwota świadczenia wspierającego zależy m.in. od ilości punktów WZON. Najniższe świadczenie od 1 marca 2026 r. wynosi 792 zł, a najwyższe 4353 zł miesięcznie.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j. t. Dz. U. z 2024 r., poz. 44; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1746);

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (j. t. Dz. U. z 2021 r., poz. 857; ost. zm. Dz. U. z 2025 r., poz. 1033).

Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
Świadczenie wspierające. Kiedy projekt zmian w ustawie?
Ulga rehabilitacyjna PIT. Czy osoba z niepełnosprawnością odliczy prywatne wizyty lekarskie?
Ulga rehabilitacyjna PIT. Czy osoba z niepełnosprawnością odliczy prywatne wizyty lekarskie?
Niepełnosprawność 05-R. Jakie przepisy i przywileje w 2026 roku? [LISTA]
Niepełnosprawność 05-R. Jakie przepisy i przywileje w 2026 roku? [LISTA]
Źródło: INFOR
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Kadry
Dodatkowe 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie
29 kwi 2026

Od zeszłego roku można starać się o dodatkowe pieniądze do emerytury. ZUS podaje, że jest to średnio więcej o 350 zł do emerytury. Sprawdź, czy należy się świadczenie i możesz podnieść wysokość otrzymywanej co miesiąc kwoty.
Polacy coraz częściej na L4. Dane ZUS niepokoją
29 kwi 2026

W 2025 r. zarejestrowano 27,5 mln zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy, co przełożyło się na 290,5 mln dni absencji. To o 0,5 mln dni więcej niż rok wcześniej i o 8 mln dni więcej niż w 2021 r. - wynika z opublikowanych danych ZUS.
Większość Polaków nie boi się zwolnienia, ale nie wszyscy mają powody do spokoju. Oto nowe badanie
29 kwi 2026

Możliwość utraty obecnej pracy za mało prawdopodobną uważa 40 proc. respondentów, a 34 proc. raczej nie liczy się z tym scenariuszem. Bezpieczeństwo zatrudnienia powiązane jest jednak z przewidywanym przez ankietowanych rozwojem sytuacji w ich zakładach pracy – wynika z badania CBOS.
W 2026 r. firmy rekrutują według doświadczenia, a nie dyplomu
29 kwi 2026

Z badania wynika, że w 2026 r. firmy rekrutują i będą zatrudniać pracowników według doświadczenia, a nie dyplomu. Gdzie najważniejsza jest praktyka, a gdzie jeszcze pracodawcy patrzą na wykształcenie?

13 kwietnia 2026 r. weszły w życie zmiany w zwolnieniach lekarskich. Czego nie można robić, by nie stracić chorobowego? Nowe wzory dokumentów
29 kwi 2026

Od 13 kwietnia 2026 r. obowiązują zmiany w zwolnieniach lekarskich. Czego nie można robić, aby nie stracić chorobowego? Jest też nowy wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli i protokołu z kontroli. ZUS informuje o nowych przepisach prawnych. Czym jest tzw. czynność incydentalna?
Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy 14. emeryturę?
29 kwi 2026

Już za chwilę za nami będzie kwiecień, a wraz z nim coroczna wypłata dodatkowego świadczenia, tzw. 13. emerytura. Tymczasem okazuje się, że w pewnych sytuacjach będzie istniał obowiązek zwrotu świadczenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał jeszcze w marcu 2026 r. ważny komunikat i kwoty w nim podane determinują sytuację wielu seniorów, którzy w określonych sytuacjach zobowiązani będą (albo już są) do zwrotu świadczeń, nawet po tym, jak pieniądze trafiły już na konto. Kto, kiedy i dlaczego będzie musiał zwrócić 13. czy nawet 14. emeryturę?
ZUS RUD - korekta za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz. Rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r.
28 kwi 2026

ZUS RUD i korekta umowy o dzieło za okres wcześniejszy niż 30 miesięcy wstecz - rozwiązanie przejściowe tylko do końca czerwca 2026 r. Można to zrobić, logując się na eZUS. Należy wybrać konto indywidualne, a następnie przejść do roli Ogólnej. Oto instrukcja kreatora korekty umowy o dzieło.
Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Zagłosuj [SONDA]
28 kwi 2026

Czy wiek emerytalny kobiet i mężczyzn należy wyrównać? Chodzi o podniesienie wieku emerytalnego kobiet do 65 lat i tym samym zrównanie go z wiekiem przechodzenia na emeryturę przez mężczyzn. Zagłosuj w naszej sondzie.

Kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Pytanie o emerytury stażowe
28 kwi 2026

Czy kobiety po 35 latach pracy, a mężczyźni po 40 latach pracy, ale przed osiągnięciem wieku emerytalnego przejdą na emeryturę? Poseł Michał Kowalski skierował zapytanie do MRPiPS o emerytury stażowe.
Odpis na ZFŚS 2026 - do kiedy? Jaka kwota?
28 kwi 2026

Odpis na ZFŚS 2026 - pierwsza rata do końca maja 2026 roku (31 maja – niedziela). Ile wynosi odpis podstawowy na ZFŚS w 2026 roku? Kiedy wpłaca się drugą ratę?
